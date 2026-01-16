Youtube aktualizuje vyhledávací filtry

Zdroj: Unsplash
Každou chvíli zde máme nějaký experiment v rámci Youtube, případně drobnou úpravu. Naposledy jsme vás informovali o měnách kolem formátu Shorts a nyní se Youtube chlubí změnou filtrování v rámci vyhledávání.
YouTube testuje změny v hodnocení Shorts: Konec palce dolů?
I nový formát
Aktuální podoba filtrů je na Youtube poměrně rozsáhlá, ale i tak zde schází některé věci, jako je například formát Shorts. Právě nová aktualizace přidá mezi typy videí Shorts, takže uživatelé si budou moci přímo vyhledávat v rámci takového obsahu. Případně při zvolení dlouhých videí se nebudou zařazovat krátké vertikální videa.
Další změna se dotkne sekce „Řadit podle“. Zde Youtube zvolí jiné označení. Nově se nabídne Prioritizace, čím jasně dává najevo, že se nebude jednat o něco striktního, jen dojde k upřednostnění toho, co vlastně chcete, a pak bude následovat další obsah. Další změna textu se dotkne označení „Počet zhlédnutí“. Nově se nabídne text „Popularita“.
Nebude to ale jen o přidání a změně textu. Youtube odebere možnost „Poslední hodina“ a řazení podle hodnocení. Dle oficiálního vyjádření nebyly tyto dvě možnosti nějak moc používány, proto dochází k jejich odstranění. Všechny tyto novinky budou ve webové verzi a v mobilních aplikacích zavedeny postupně v následujících týdnech.
Zdroj: 9to5google.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Threads chystá hry v soukromých zprávách: zábava, nebo zbytečnost?
REDMI Buds 8 Lite přichází na český trh s cenou 599 Kč
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře