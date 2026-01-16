Threads chystá hry v soukromých zprávách: zábava, nebo zbytečnost?

Zdroj: theguardian (se souhlasem)
Sociální síť Threads se stále vyvíjí a zatím to nevypadá, že by byla ve stabilní variantě, spíše bychom ji označili jako beta verzi. Důvodem není jen přidávání funkcí, ale zatím neobsahuje jakýkoliv monetizační systém, tedy nemá nasazené reklamy. Pro firmu Meta se tak zatím jedná o prodělečnou službu. Už víme, že se plánují reklamy, ale kdy dojde ke spuštění, není zatím známo. Mezitím se pracuje na mnohých funkcích, ale hry byste asi neočekávali.
Hry jako nutnost?
Samotná sociální síť Threads dostala soukromé zprávy, které jsou dostupné i v EU, ale jsou jen v mobilních aplikacích. Webové rozhraní zatím nepodporuje tuto funkci. I tak se nyní interně pracuje na novince, která přinese do soukromých zpráv hry. Tato informace byla potvrzena zástupcem společnosti, ale kromě toho zde máme i první ukázku.
Alessandro Paluzzi prozkoumával beta verzi aplikace a objevil nové zdrojové kódy, které aktivoval. Díky tomu se nám naskýtá pohled na jednu hru, kdy v rámci soukromé konverzace budete moci soutěžit s druhou stranou ve střelbě na koš. Zde půjde jen o tažení prstem a samotná hra není ani nijak komplikovaná.
Je ale otázkou, jestli by měla společnost investovat čas do takové funkce a nevěnovat se spíše problémům s obsahem. Právě i tato síť má problémy s falešnými účty, s farmami ovládanými skupinami k posilování narativů a podobně. Navíc není jisté, jestli hry budou mít nějaký úspěch, nebo skončí jako projekt, o který nebyl zájem.
Zdroje: techcrunch.com, x.com
