Xiaomi Mix se vrátí a vypálí Applu rybník

Xiaomi Mix Alpha; Zdroj: Xiaomi
Xiaomi si umí pohrát s technologiemi a nabídnout skutečně revoluční mobily. Poslední takový unikátní mobil vznikl v roce 2019 a jednalo se o Xiaomi Mi Mix Alpha. Samotná řada Mix vždy nabízela pokročilejší zařízení, ale poslední běžný takový kousek byl Xiaomi Mix 4 v roce 2021. Od té doby se v rámci Mix objevovaly jen zařízení s ohebnou konstrukcí a displejem. Tento trend se asi brzy naruší.
- Xiaomi MIX Flip 2 přichází s novou baterií a lepšími specifikacemi
- Xiaomi MIX Fold 4: Ohebná novinka s odolností vůči vodě
Xiaomi Mix 5
Čtyři roky nazpět se výrobce chlubil kamerou umístěnou pod displej u modelu Xiaomi Mix 4, což vypadalo dobře, ale samotné řešení nedosahovalo dobrých kvalit u snímků. Ani po tak dlouhé době nedošlo k posunu nebo rozšíření. Ostatně i Samsung měl takovou vymoženost u svých mobilů, ale také ji opustil. Asi si budeme muset počkat, až se technologie opět posune. Xiaomi Mix 5 by měl obsahovat podobnou technologii, ale nebude určená pro běžné focení.
Dle několika zdrojů Xiaomi pracuje na integraci 3D technologie rozpoznání obličeje přímo pod displej, přičemž samotný zobrazovací panel bude tyto součástky překrývat. Vzhledem k tomu, že zde není nutné zaznamenat každý detail obličeje, nemusí se hledět na kvalitu snímku. V podstatě by mělo postačit získání referenčních bodů tváře.
Není jasné, jestli Xiaomi nasadí dvojici kamer, ale asi by to nebylo plnohodnotné řešení, zejména v noci. Očekáváme, že pod displejem bude infračervený emitor a pak kamera pro zaznamenání tváře. Možná Xiaomi ještě nasadí běžnou kameru pro plnohodnotný zážitek z používání.
K představení novinky by mělo dojít dle všech náznaků dříve. Někteří odhadují, že Xiaomi chce předstihnout Apple, u kterého se tato technologie očekává. Na druhou stranu, Xiaomi Mix nejsou zrovna mobily, které by se hned dostaly na globální trh. Apple naopak většinu hardwarových novinek zavede všude.
Zdroj: gizmochina.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Plaud NotePin: forma se mění, genialita zůstává
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře