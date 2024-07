Xiaomi MIX Fold 4: Ohebný novinka s odolností vůči vodě

Dnes společnost Xiaomi představila novinky. Jednou z nich je nový model Xiaomi MIX Fold 4, který bude konkurovat například nedávno uvedenému Samsungu.

I odolný

Můžeme rovnou začít cenou, jelikož rozhodne o prodejním úspěchu. Xiaomi MIX Fold 4 je zatím dostupná jen v Číně za cenu 8999 juanů, což je v přepočtu přibližně 28 700 Kč bez daně a dalších poplatků. Tento model by se měl ale dostat na globálních trh, takže předpokládáme, že by se cena u nás mohla pohybovat kolem 37 300 Kč, což je výrazně méně než verze od Samsungu.

Xiaomi si nechalo hodně záležet na konstrukci a dokonce je zde odolnost vůči vodě. Proti prachu zatím není Xiaomi MIX Fold 4 odolný. Firma si nechala záležet i na foťácích a nabízí se zde sestava 4 snímačů, kde dva jsou pro zoom, jeden je širokoúhlý a hlavní má navíc optickou stabilizaci obrazu, stejně jako další dva. Přední foťáky mají 16 MPx.

Co se týče energie, je zde baterie s kapacitou 5100 mAh a s podporou 67W nabíjení přes USB C a 50W přes bezdrátovou technologii. Displeje mají vyšší rozlišení a navíc jas dosahuje v obou případech až na 3000 nitů. Aktuální verze má navíc i satelitní připojení, ale nepředpokládáme, že by se něco takového nabídlo u globální verze. Bohužel zatím nemáme informace o dostupnosti mimo Čínu. Na to si musíme počkat.

Specifikace Xiaomi MIX Fold 4

displeje: 6,56 palců, AMOLED, 2520 x 1080 pixelů, 120 Hz, až 3000 nitů 7,98 palců, AMOLED, 2488 x 2224 pixelů, 120 Hz, až 3000 nitů

procesor: Snapdragon 8 Gen 3

RAM: 12/16 GB LPDRR5X

úložiště: 256/512 GB nebo 1 TB UFS 4.0

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS 50 MPx, 2x zoom 10 MPx, OIS, 5x zoom 12 MPx, 120° přední – 16 MPx vnitřní – 16 MPx

stereo

IPX8

čtečka otisků prstů

5G, WiFi 7, B1I + B1C+ B2a|GPS: L1 + L5|Galileo: E1 + E5a, GLONASS:G1|QZSS: L1 + L5|NavIC: L5

rozměry: 159,37 x 73,1 x 9,47 mm 159,37 x 143,3 x 4,59 mm 226 gramů

baterie: 5100 mAh + 67W USB C, 50W bezdrátově

