Chrome vylepšuje čtecí režim: Nové rozhraní a snadnější nastavení

Webový prohlížeč Chrome nabízí některé nadstandardní funkce, jako je například přečtení článku nahlas. Bohužel je tato funkce stále limitovaná a zatím plně nepodporuje češtinu. Na druhou stranu se zde nabízí speciální čtecí režim, který zjednoduší webovou stránku do podoby jednoduchého textu. Vývojáři si nyní pohrávají s novou podobou.

Čtecí režim

Aktuální podoba čtecího režimu se nabízí sporadicky, spíše podle vlastní webové stránky. Na těch, které lze takto zobrazit, se ukáže v adresním řádku tlačítko pro aktivaci čtecího režimu. Samotné nastavení textu je pak řešeno přes dialogové plovoucí okno. Toto vše se zřejmě změní.

Nově se aktivace přesune do běžného menu. Po spuštění se stránka zobrazí s běžným zobrazením adresního řádku, kde bude navíc zvýrazněno, že se jedná o čtecí režim. Původní využívala spíše funkce Chrome Custom Tabs. Jde o subtilní změnu, ale aspoň je samotná adresa k dispozici společně s běžným zobrazením nabídky.

I nastavení se lehce přesunulo. Místo plovoucího okna se nově nabízí dolní dialogový prostor s výraznějším nastavením velikosti a stylu textu. I přepínání vzhledu je jasnější pomocí barev místo textu. Aktuálně se tato podoba testuje a je možné, že ji máte již na mobilu. Nevíme, kdy se dostane ke všem uživatelům, ale může to trvat nějakou chvíli.

