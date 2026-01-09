WhatsApp vylepšuje skupinové chaty: tři nové funkce pro lepší komunikaci

WhatsApp vylepšuje skupinové chaty: tři nové funkce pro lepší komunikaci2026-01-09T13:37:08+01:00
• 9. 1. 2026#iOS

Zdroj: Dotekománie

Komunikační platforma v poslední době testuje mnoho novinek a také jich několik již uvedlo. Nyní zde máme tři vylepšení pro skupinové chaty.

WhatsApp chystá přepracovanou záložku „Aktuality“ i pro webovou verzi. Přinese přehlednější prostředí pro statusy i kanály

Tři novinky

WhatsApp se snaží vylepšit skupinové chaty o různé funkce a novinky. Nyní zde máme rovnou tři, ale nemůžeme říci, že by se jednalo o klíčové funkce. Spíše mohou lehce zjednodušit přehlednost, ale současně se například nabízí samolepky s textem. Konkrétně jakékoliv slovo můžete proměnit v samolepku. Ty pak lze přidat do jednoho balíčku, takže je nemusíte vytvářet znovu, budou k dispozici pro opětovné použití.

Další novinka se týká uživatelů přímo. Ti budou mít členské štítky, přičemž je zde určitá volnost. V každém chatu můžete mít jiný štítek. Vývojáři si slibují, že ke své digitální přítomnosti dáme pomocí štítku nějaký bližší kontext.

608660101 835290819346044 5842084806032509292 n 1920x1080x

Zdroj: WhatsApp

Poslední novinka se týká připomenutí událostí v chatu. Pozvaným můžete nastavit vlastní předběžná připomenutí. Toto je vlastně jediné rozšíření většího významu, které se asi bude častěji používat.

Zdroj: Tisková zpráva

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Předpovědi 2026: Apple iFold, chytré brýle, extrémní baterie

💡ANKETA: Jak často používáte microSD kartu v telefonu?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

Dotekomanie Premium
nejpripojeni
vodafone
vodafone
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat