WhatsApp vylepšuje skupinové chaty: tři nové funkce pro lepší komunikaci

Komunikační platforma v poslední době testuje mnoho novinek a také jich několik již uvedlo. Nyní zde máme tři vylepšení pro skupinové chaty.
WhatsApp chystá přepracovanou záložku „Aktuality“ i pro webovou verzi. Přinese přehlednější prostředí pro statusy i kanály
Tři novinky
WhatsApp se snaží vylepšit skupinové chaty o různé funkce a novinky. Nyní zde máme rovnou tři, ale nemůžeme říci, že by se jednalo o klíčové funkce. Spíše mohou lehce zjednodušit přehlednost, ale současně se například nabízí samolepky s textem. Konkrétně jakékoliv slovo můžete proměnit v samolepku. Ty pak lze přidat do jednoho balíčku, takže je nemusíte vytvářet znovu, budou k dispozici pro opětovné použití.
Další novinka se týká uživatelů přímo. Ti budou mít členské štítky, přičemž je zde určitá volnost. V každém chatu můžete mít jiný štítek. Vývojáři si slibují, že ke své digitální přítomnosti dáme pomocí štítku nějaký bližší kontext.
Poslední novinka se týká připomenutí událostí v chatu. Pozvaným můžete nastavit vlastní předběžná připomenutí. Toto je vlastně jediné rozšíření většího významu, které se asi bude častěji používat.
