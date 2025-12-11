Zdroj: Dotekomanie
Do redakce se nám dostal zajímavý telefon výrobce TCL. Jedná se o model TCL NXT Paper 60 Ultra a zaujme hned několika technologickými prvky. Kromě jeho velikosti, která se tak trochu blíží malému tabletu – velikost displeje dosahuje úhlopříčky 7,2 palců, nabídne asi to nejzásadnější, a sice způsob, jaký displej zobrazuje obsah. Ten totiž nenabízí klasiku v podobě lesklého panelu, ale matný povrch a technologii, která připomíná displeje čtečky knih. Společnost TCL přichází s telefonem, který nabídne především displej šetrný pro vaše oči a jakoby papírový povrch a vzhled.
TCL NXTPAPER 60 Ultra – je libo telefon, nebo čtečku?
Značka TCL nepatří k dominujícím v oblasti mobilních telefonů. O to více nás tento kousek velice příjemně zaujal. Nabízí totiž špičkové parametry, vysoký výkon, kvalitní fotoaparát a perfektně vyladění matný displej s několika režimy pro pohodlné sledování a čtení obsahu. Pojďme se na telefon podívat pěkně zblízka, rozhodně má co nabídnout.
V balení nalezneme standardní obsah. Vedle samotného telefonu se zde nachází nabíjecí USB-C kabel, brožura, jehla pro výměnu SIM karty a plastový kryt, který poměrně dobře podtrhuje samotný design telefonu. U krytu bych se krátce zastavil. Vzhledem k tomu, že kryt netvoří celistvý rám kolem celého telefonu, časem kryt na telefonu přestane dobře držet. Na pravé straně telefonu je kryt „vykrojený“, aby byl zajištěn lepší přístup k bočním ovládacím tlačítkům. Myšlenka to sice byla jistě dobrá, ale toto řešení časem přispívá k tomu, že kryt nelícuje dobře. V našem případě na pravém spodním rohu telefon nechrání úplně dobře. S ohledem na to, že pro tento telefon pravděpodobně nebude moc krytů k dispozici, ochrana telefonu tak získává slabiny.
Povedený design a kvalitní konstrukce
Samotná konstrukce telefonu působí pevným dojmem, nikde nic nevrže a na obří rozměry telefon váží příjemných 227 gramů. Tělo je vyrobeno z plastu opatřeného metalickým povrchem doplněný 3D skleněnými vlákny. Všechny ovládací prvky se nacházejí na pravé straně.
Nalezneme zde tlačítka pro ovládání hlasitosti, tlačítko pro zapnutí, které v sobě zároveň skrývá čtečku otisku prstu a také NXTPAPER tlačítko pro ovládání režimu displeje. Jak jsem již zmiňoval, telefon, respektive úhlopříčka, displeje činí úctyhodných 7,2 palců, nejedná se tedy o žádného „prcka“ a v menší ruce tak bude jeho ovládání méně pohodlné.
Rozměry telefonu činí 74,45 x 81,23 mm, tloušťka je 7,57 mm. Námi testovaný model má barevné provedení Nebula Black.
Zadní části telefonu dominuje výrazný fotomodul, který vystupuje nad úroveň těla. Celkově hodnotím design jako povedený, zadní část telefonu poměrně hodně připomíná model Xiaomi 15 Ultra, kterému jako by z oka vypadl. Na spodní hraně telefonu nalezneme reproduktor, USB-C vstup a šuplík pro vložení SIM karty. Reproduktor se nachází na horní straně, čímž je dosaženo stereo zvuku s DTS certifikací.
Displej – šetrný k vašemu zraku
Jedním z nejzajímavějších prvků tohoto telefonu je displej. Nejedná se totiž o klasický displej. Displej je opatřen matnou povrchovou úpravou, která má navozovat „papírový“ dojem. Technicky se jedná o 7,2″ IPS LCD panel s rozlišením 2 340 × 1 080 pixelů. Jedná se tedy o FHD+ panel vybavený 120Hz obnovovací frekvencí a speciální matnou úpravou NXTPAPER 4.0.
Tato technologie výrazně eliminuje otisky prstů a na dotek tak opravdu budí dojem, jako byste se dotýkali papírového povrchu, který dobře známe například ze čteček knih. Displej nabízí několik režimů (např. Color Paper / Ink Paper), včetně černobílého módu pro „vizuální detox“ a adaptivní regulaci jasu i teploty barev, aby byl vhodný na čtení i v noci.
Displej používá technologii s kruhovou polarizací, která simuluje přirozené denní světlo, zlepšuje čitelnost a snižuje únavu očí při delším sledování. Panel má přesnou kalibraci barev (ΔE < 1, sRGB 100%) a funguje jako plnobarevný LCD, ale s povrchovou úpravou a filtrováním pro papírový vizuální dojem.
Ochrana očí a komfort
Implementovaná „Zero Flickering“ technologie eliminuje blikání podsvícení, které bývá problémem hlavně u uživatelů citlivých na PWM regulaci. Blue Light Purification snižuje podíl škodlivého modrého světla až na zhruba 3,4%, displej má certifikaci TÜV SÜD pro vysoký vizuální komfort a je optimalizován pro používání ve dne i v noci.
Režimy pro čtení a psaní
NXTPAPER tlačítko umožňuje rychle přepínat mezi klasickým barevným režimem a papírovými módy jako Ink Paper Mode (černobílý, „e‑ink“ pro textový obsah) a Color Paper Mode (barevný, ale s měkčím podáním obrazu například pro komiksy a magazíny). V kombinaci s T‑Pen stylusem má displej papírovou texturu, velmi nízkou latenci (až kolem 5 ms) a podporu 4 096 úrovní tlaku, takže psaní a kreslení připomíná skutečný papír.
Za mne je displej opravdu povedený, režimy určené pro čtení a černobílé zobrazení jsou trochu jiný level na který u běžných smartphonů nejsme zvyklí. Pokud tak opravdu chcete dopřát svým očím relax a soustředit se například pouze na čtení textu, knih a podobně, nabídne displej opravdu neskutečně příjemný komfort zobrazení, který uživatel ocení především pří celodenním používání, nebo používání ve večerních hodinách, kdy je vhodně zrak chránit před nežádoucím modrým světlem. Například režim „barevného papíru“ působí, jako by byl obsah na displeji malovaný.
Hardware – střední vyšší třída s dostatečným výkonem
Výkon
TCL NXT Paper 60 Ultra není žádný troškař, co se výkonu týče. Uvnitř telefonu tepe čip MediaTek Dimensity 7400 (4 nm technologie) s osmijádrovým CPU a grafikou Mali‑G615 MC2. Jedná se střední–vyšší třídu vhodnou na běžné používání i hry. Testovaný model je vybaven 12 GB RAM s možností virtuálního rozšíření až na 24 GB sdílené paměti a 256 GB vnitřního úložiště. Vyšší verze nabídne až 512 GB vnitřního úložiště.
Co se týče výkonu, nezaznamenal jsem žádné zásadní nedostatky z pohledu zpomalení či sekání systému. Telefon si vedl dobře i při hraní náročnějších herních titulů, jakými jsou například Asphalt 8, Call of Duty a další. Jak jsem se již zmiňoval výše, telefon nabízí možnost výkon ještě „naboostovat“ rozšířením operační paměti RAM až na 24 GB. Spíš ale tuto možnost považuji za jakýsi marketingový tah, jak telefon ještě více zatraktivnit, protože už 12 GB jsou dostatečné a až 24 GB většina uživatelé v reálu vůbec nevyužije.
Baterie
Co se baterie týče, tak zde máme kapacitu 5 200 mAh s podporou 33W rychlého nabíjení. V závislosti na použitém adaptéru se pak liší i samotná doba nabití z úplného vybití do 100% stavu. Výrobce uvádí, že z 0 na 50 % stav je baterie nabitá za cca 30 minut a do plného stavu nabití bychom se měli dostat za 1 – 1 1/2 hodiny což z praxe potvrzují jako reálný údaj. Trochu zamrzela absence bezdrátového nabíjení, které by již v této cenové kategorii mohlo být k dispozici.
Samotná výdrž baterie je pak hodně závislá na režimu, v jakém telefon využíváme. Ve standardním režimu smartphonu můžeme telefon řadit do kategorie jednodenní výdrže, pokud jsem telefon „šťavil“ při hraní, nebo přehráváním multimédií, kapacita baterie poměrně rychle klesá. Naopak, pokud jsem telefon používal v režimu čtečky, spotřeba se razantním způsobem prodloužila. Z praxe mohu říci, že při běžném používání jsem na telefonu měl na konci dne ještě zhruba 20 % baterie. V režimu „Max Ink“ se pak můžeme dostat na výdrž i několik dní. Telefon umožňuje i takzvané reverzní 10W nabíjení dalších zařízeních skrze USB kabel. Pokud máte tedy máte v telefonu dostatek energie, můžete ho jednoduše použít jako powerbanku pro další zařízení.
Ostatní funkce
Co se týče konektivity a funkcí, tak zde v podstatě nalezneme vše, co bychom v dané cenové kategorii mohli očekávat a najdeme zde i něco navíc, co již dnes konkurence běžně nenabízí, Patří sem například IR dálkové ovládání, které využijeme například pro ovládání televize, nebo 3,5mm jack pro připojení sluchátek.
Fotoaparát – zachytí vše v perfektní kvalitě
Ani fotoaparát mne u telefonu úplně nezklamal. Pro běžné focení je plně dostačující, ale špičkové snímky jako u vyšších prémiových modelů u něj nečekejme. K dispozici je hlavní 50mpx snímač s OIS, doplněný periskopickým teleobjektivem vybaveným 3násobným optickým zoomem a 8mpx ultraširokoúhlým snímačem. Fotoaparát pořizuje z mého pohledu kvalitní snímky jak za denního světla, tak i za nočních podmínek. Co se videa týče, tak je zde již standardem pořizování videí ve 4K kvalitě a 30 snímcích za sekundu. Telefon pořizuje poměrně kvalitní noční snímky kterým v podstatě v této cenové kategorii asi není co vytknout.
Zde bych asi vypíchnul první a asi i poslední nevýhodu matného displeje a tím je následná kontrola pořízených snímků. Na matném displeji jsou pořízené fotky přeci jen trochu jinak zobrazené, než na tom klasickém. Výslednou kvalitu pořízených fotek jsem si tak mohl prohlédnout teprve po nahrání fotek do cloudu nebo na počítači. Matný displej mírně zkresluje to, jak pořízené fotografie vnímáme, ale to byl spíše můj subjektivní pocit, který nechci nikomu podsouvat.
Pokud srovnám ovládání fotoaparátu s mým iPhonem 16 Pro Max, tak plynulost a lehkost ovládání fotoaparátu je odlišná a pocitově těžkopádnější, ale asi jde jen o zvyk. Z pohledu menu fotoaparátu asi není co vytknout, nabízí vše potřebné pro nastavení včetně bohatého výběru fotorežimů. Nechybí zde noční režim používající delší expozici, makro, režim PRO nebo Panorama. Samozřejmě i zde již do mnoha režimů vstupuje AI a následné postúpravy. Co mne hodně potěšilo, byl povedený makro režim, který funguje excelentně a za mne produkuje velice povedené snímky.
Jak telefon fotí za denního světla?
Jak telefon fotí noční snímky?
Makro režim
Android 15 – téměř čistý, ale s jistými úpravami
TCL NXT Paper 60 Ultra je dodáván se systémem Android 15, nicméně výrobce slibuje aktualizace, které by měly zajistit postupný upgrade až na verzi Android 18. Není to sice takový luxus, jaký nabízí vyšší prémiové modely, ale alespoň něco. Systém jako takový vychází z čistého Androidu a je doplněn funkcemi pro efektivnější používání telefonu. Systém funguje velice svižně, co bych ale vytkl je přítomný bloatware v podobě předinstalovaných aplikací, mezi kterými nechybí například Facebook, Tik Tok, LinkedIn a další.
TCL pak do systému integroval právě možnost navyšovat již zmiňovaný výkon, ale patří sem i další, například „Zóna NXTPAPER“, kde je možné měnit režimy mezi klasickým zobrazením, nebo režimy Inkoustového papíru, barevného papíru a režimu MAX.
K dispozici jsou i možnosti přizpůsobení zařízení v režimech komfortu pro oči a ochrany zraku. Uživatel si může nastavit mimo jiné i digitální „detox“, kdy telefon vždy po uplynutém času uzamkne obrazovku a upozorní na překročení doby používání.
Závěr a zhodnocení TCL NXTPAPER 60 Ultra
TCL NXT Paper 60 Ultra je skvělý telefon, ale určitě nebude pro každého a pravděpodobně se nezařadí do segmentu „masovky“. Každému totiž nemusí sednout jeho matný displej a poněkud odlišné zobrazovací vlastnosti displeje a samozřejmě i jeho rozměry. Na druhou stranu pro ty, kdo hledají kombinaci výkonného chytrého telefonu se vším, co k němu patří v kombinaci s vlastnostmi čtečky knih, budou maximálně spokojení. Kombinace telefonu a čtečky je totiž alespoň pro mne velice atraktivní. Díky velikosti displeje si můžete užívat i komfortní čtení knih nebo webů v režimu čtečky a dát odpočinout svým očím od nepříjemného světla, které dnešní smartphony produkují.
Jedná se tedy rozhodně o velice zajímavý a atraktivní koncept, se kterým v podstatě jako jediný aktuálně přichází pouze značka TCL. Prozatím žádný mainstreamový výrobce telefonů nepřišel s podobným řešením, které by nabídlo takto vyladěné hybridní zařízení. Za mne se rozhodně jedná o unikátní telefon, který nabídne vše co by měl chytrý telefon nabídnout a přidává benefity, jako je matný displej s navozením zážitku, který si můžeme vychutnat při používání kvalitních čteček knih.
Pokud k tomu přidáme relativně výkonný hardware, kvalitní fotoaparát a přijatelnou cenovku pohybující se kolem 12-13 tisíc korun, pak zde máme velice zajímavé zařízení s velikým potenciálem. Za to rozhodně společnosti TCL patří veliká pochvala.
Klady
- režim čtečky
- odolnost IP68
- 120 Hz
- stereo reproduktory
- čistý systém
- solidní výkon
Zápory
- pouze 3letá podpora aktualizací
- absence bezdrátového nabíjení
- velikost – ovládání pro jednu (a ještě malou ruku) to bude výzva
- předinstalovaný bloatware
Technické specifikace TCL NXTPAPER 60 Ultra
|Rozměry
|174,5 × 81,2 × 7,6 mm
|Hmotnost
|227 g
|Konstrukce
|Sklo vpředu, plastová záda a rámeček, odolnost IP68 (prachotěsný, voděodolný do 1,5 m / 30 min)
|SIM
|Dual Nano‑SIM + eSIM (max. 2 aktivní současně)
|Displej
|7,2″ NXTPAPER 4.0 IPS LCD, FHD+ 2340 × 1080, ~358 ppi, 120 Hz, max. jas cca 850 nit (HBM)
|Ochrana displeje
|Sklo s odolností cca Mohs 7
|Technologie
|NXTPAPER (matný, papírový efekt, omezení modrého světla)
|Čipset
|MediaTek Dimensity 7400 (4 nm)
|CPU
|8jádrový (4 × Cortex‑A78 až 2,6 GHz + 4 × Cortex‑A55 až 2,0 GHz)
|GPU
|Mali‑G615 MC2
|RAM
|12 GB (s možností virtuální RAM až + 12 GB)
|Interní úložiště
|256 GB nebo 512 GB, bez slotu pro microSD
|Hlavní fotoaparát
|50 Mpx f/1,8 (široký, OIS) + 50 Mpx f/2,4 periskop tele 3× OIS + 8 Mpx f/2,2 ultra‑wide
|Video (zadní)
|Až 4K při 30 fps, 1080p až 60 fps
|Přední fotoaparát
|32 Mpx f/2,0 (široký)
|Video (přední)
|Až 1440p při 30 fps
|Síť
|GSM / HSPA / LTE / 5G, podpora široké škály pásem (vč. 5G n77/n78)
|Wi‑Fi
|Wi‑Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual‑band, Wi‑Fi Direct
|Bluetooth
|5.4 (A2DP, LE)
|Lokalizace
|GPS (L1+L5), GLONASS, Galileo, BDS
|NFC
|Ano
|IR blaster
|Ano
|USB
|USB‑C 2.0, OTG
|Zvuk
|Stereo reproduktory, 3,5mm jack chybí
|Senzory
|Boční čtečka otisků, akcelerometr, gyroskop, proximity senzor, kompas, barometr
|Baterie
|5 200 mAh, Li‑Po (nevyjímatelná)
|Nabíjení
|33 W kabelové (cca 50% za 30 min), 10 W reverzní kabelové
|OS
|Android 15, příslib až 3 hlavních aktualizací Androidu
|Barvy
|Lunar White / Nebula Black / Space Grey (dle trhu)
|Modelová označení
|T951K, T951P, T951P1
|Orientační cena EU
|cca 10-13 tis. dle verze (12/256 GB), vyšší pro 12/512 GB
