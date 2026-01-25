Aktuální nabídka největšího českého e-shopu potěší všechny fanoušky kvalitního zvuku. Alza.cz spustila vlnu slev zaměřenou na audio techniku, která zahrnuje široké spektrum modelů od základních špuntů až po profesionální náhlavní soupravy. Zákazníci mohou využít výrazné cenové zvýhodnění u renomovaných značek, přičemž nejzajímavější slevy dosahují téměř poloviny původní ceny. Přinášíme přehled toho nejzajímavějšího, co lze aktuálně pořídit výhodněji.
Sennheiser
Německá legenda v oblasti audia je známá svou nekompromisní kvalitou zvuku. V aktuální akci se objevují jak modely určené pro poslech hudby na cestách, tak specializované sety. Největším lákadlem je bezesporu model ACCENTUM Wireless, který nabízí špičkovou výdrž a zvukový projev typický pro tuto značku s více než 40% slevou. V nabídce však nechybí ani specializovaná zařízení pro nedoslýchavé nebo kancelářské headsety.
- Sennheiser Set 880 (-21 %)
- Sennheiser ACCENTUM Wireless White (-42 %)
- Sennheiser SC AD165TUSBII (-37 %)
- Sennheiser ACCENTUM Plus Wireless Black (-33 %)
- Sennheiser ACCENTUM Wireless Black (-32 %)
- Sennheiser ACCENTUM True Wireless White (-32 %)
- Další slevy najdete zde
LAMAX
Značka LAMAX si na českém trhu vybudovala silnou pozici díky vynikajícímu poměru ceny a výkonu. Jejich produkty jsou často cíleny na mladší generaci a aktivní životní styl. Aktuální slevy se sjednotily na příjemných 25 %, což činí tyto již tak dostupné modely ještě atraktivnějšími. Ať už hledáte pecková sluchátka do města nebo sportovní modely s klipem, výběr je pestrý.
- LAMAX Buds1 ANC (-25 %)
- LAMAX Duals1 (-25 %)
- LAMAX Clips1 black (-25 %)
- Další slevy najdete zde
JBL
Americké JBL je synonymem pro výrazný basový projev a moderní design. V akci se tentokrát objevují populární náhlavní modely s potlačením hluku i lehké pecky do uší řady Wave Flex. Zajímavostí je dostupnost slev napříč různými barevnými variantami, od klasické bílé až po fialovou nebo růžovou, což ocení uživatelé, kteří vnímají sluchátka i jako módní doplněk.
- JBL Tune 770NC bílá (-24 %)
- JBL Wave Flex 2 bílá (-23 %)
- JBL Wave Flex 2 růžová (-23 %)
- JBL Tune 770NC fialová (-21 %)
- Další slevy najdete zde
Další zajímavé kousky
Kromě výše zmíněných gigantů se do slevové akce dostaly i další oblíbené značky. Za zmínku stojí stylová sluchátka od Niceboy, technologicky pokročilé modely od Huawei nebo cenově agresivní Edifier se slevou 35 %. Tato sekce nabízí ideální alternativy pro ty, kteří hledají specifické funkce nebo design mimo hlavní proud.
- Niceboy HIVE Pins 3 černá (-28 %)
- Niceboy Podsie 4 POP White (-21 %)
- Sencor SEP SHEEN TWS ANC Black (-26 %)
- Huawei Freebuds SE 3 černá (-24 %)
- Huawei Freebuds SE 3 béžová (-24 %)
- EDIFIER Air 2 černá (-35 %)
- Další slevy najdete zde
