Hráči a stavitelé mohou ušetřit: Výběr slev na tituly Pokémon a propracované modely LEGO

• 15. 1. 2026#Hry

Aktuální nabídka na trhu s elektronikou a hračkami přináší zajímavé příležitosti pro fanoušky popkultury a technických stavebnic. E-shop Alza.cz spustil vlnu slev, která se dotýká jak herního segmentu Nintendo, tak modelářského světa LEGO. Níže přinášíme přehled zlevněných produktů rozdělených do tematických kategorií.

Svět Pokémonů na konzoli Nintendo Switch

Franšíza Pokémon patří dlouhodobě k pilířům herního průmyslu. V aktuální nabídce se objevují slevy nejen na populární tituly pro hybridní konzoli Nintendo Switch, ale také na tematické příslušenství. Pozornost si zaslouží jak aktuální generace her, tak předobjednávky očekávaných novinek. Kromě samotných her jsou k dispozici i doplňky pro sběratele karet nebo audio příslušenství.

Inženýrství v detailu s LEGO Technic

Pro milovníky automobilového průmyslu a mechaniky představuje řada LEGO Technic vrchol nabídky dánského výrobce. Zlevněné sety zahrnují detailní repliky supersportů a formulí, které věrně kopírují design i funkční prvky skutečných vozů. Tyto stavebnice často slouží nejen jako hračka, ale jako propracovaný výstavní model do interiéru.

Tematické stavebnice z filmů a her

Kromě technických modelů zahrnuje akce i stavebnice inspirované konkrétními univerzy. Fanoušci fenoménů jako Fortnite, Star Wars, One Piece nebo Ninjago mohou rozšířit své sbírky o nové přírůstky. Tyto sety kombinují klasický stavitelský zážitek s oblíbenými postavami a scenériemi ze známých sérií.

