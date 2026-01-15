Aktuální nabídka na trhu s elektronikou a hračkami přináší zajímavé příležitosti pro fanoušky popkultury a technických stavebnic. E-shop Alza.cz spustil vlnu slev, která se dotýká jak herního segmentu Nintendo, tak modelářského světa LEGO. Níže přinášíme přehled zlevněných produktů rozdělených do tematických kategorií.
Svět Pokémonů na konzoli Nintendo Switch
Franšíza Pokémon patří dlouhodobě k pilířům herního průmyslu. V aktuální nabídce se objevují slevy nejen na populární tituly pro hybridní konzoli Nintendo Switch, ale také na tematické příslušenství. Pozornost si zaslouží jak aktuální generace her, tak předobjednávky očekávaných novinek. Kromě samotných her jsou k dispozici i doplňky pro sběratele karet nebo audio příslušenství.
- Pokémon Legends: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition (-5 %)
- Pokémon Violet – Nintendo Switch (-20 %)
- Pokémon UP: SWSH12 Silver Tempest – A5 album (-40 %)
- Pokémon Scarlet – Nintendo Switch (-20 %)
- OTL Pokémon Pokeball TWS Earpods (-35 %)
- Další slevy najdete zde
Inženýrství v detailu s LEGO Technic
Pro milovníky automobilového průmyslu a mechaniky představuje řada LEGO Technic vrchol nabídky dánského výrobce. Zlevněné sety zahrnují detailní repliky supersportů a formulí, které věrně kopírují design i funkční prvky skutečných vozů. Tyto stavebnice často slouží nejen jako hračka, ale jako propracovaný výstavní model do interiéru.
- LEGO® Technic 42115 Lamborghini Sián FKP 37 (-10 %)
- LEGO® Technic 42141 Závodní auto McLaren Formule 1 (-15 %)
- LEGO® Technic 42165 Mercedes-AMG F1 W14 E Performance Pull-Back (-10 %)
- LEGO® Technic 42169 NEOM McLaren Formula E Race Car (-15 %)
- Další slevy najdete zde
Tematické stavebnice z filmů a her
Kromě technických modelů zahrnuje akce i stavebnice inspirované konkrétními univerzy. Fanoušci fenoménů jako Fortnite, Star Wars, One Piece nebo Ninjago mohou rozšířit své sbírky o nové přírůstky. Tyto sety kombinují klasický stavitelský zážitek s oblíbenými postavami a scenériemi ze známých sérií.
- LEGO® ONE PIECE 75636 Chatrč v Mlýnové vesnici (-22 %)
- LEGO® NINJAGO® 71847 Strážný drak (-10 %)
- LEGO® Fortnite® 77077 Klombo (-20 %)
- LEGO® Fortnite® 77078 Mecha Team Leader (-15 %)
- LEGO® Star Wars 75402 ARC-170 Starfighter™ (-15 %)
- Další slevy najdete zde
