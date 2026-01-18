Výrazné slevy na pomocníky do kuchyně i na úklid: Alza.cz spustila Mega výprodej roku KOMERČNÍ ČLÁNEK

18. 1. 2026

E-shop Alza.cz právě odstartoval svou významnou prodejní akci nazvanou Mega výprodej roku. V rámci této kampaně lze nalézt zajímavé cenové nabídky na široké spektrum produktů napříč různými kategoriemi. Významnou část zlevněného sortimentu aktuálně tvoří domácí spotřebiče a vybavení od renomovaných značek Tefal a Rowenta, které jsou navrženy pro usnadnění každodenního vaření a efektivnější úklid domácnosti.

Moderní vybavení pro vaření a pečení

Sekce zaměřená na kuchyňské vybavení nabízí produkty značky Tefal, které jsou známé svou inovací, kvalitními nepřilnavými povrchy a praktickým designem. Ve slevě jsou k dispozici jak jednotlivé kusy nádobí, tak praktické sady, včetně populární a skladné řady Ingenio s odnímatelnou rukojetí. Nabídku doplňují moderní spotřebiče, jako jsou horkovzdušné fritézy pro zdravější přípravu pokrmů nebo kuchyňské roboty.

Efektivnější úklid s moderními technologiemi

Pro udržení čisté domácnosti přináší Mega výprodej roku zajímavé slevy na produkty značky Rowenta. Tato kategorie zahrnuje pokročilé tyčové vysavače s flexibilní konstrukcí pro snadný dosah pod nábytek, výkonné robotické vysavače, které zajistí automatizovaný úklid bez námahy, i specializované čističe. Akce se vztahuje i na modely s automatickou vysypávací stanicí.

Kompletní nabídku a dobu trvání Mega výprodeje roku si můžete prohlédnout přímo na webových stránkách Alza.cz.

