E-shop Alza.cz právě odstartoval svou významnou prodejní akci nazvanou Mega výprodej roku. V rámci této kampaně lze nalézt zajímavé cenové nabídky na široké spektrum produktů napříč různými kategoriemi. Významnou část zlevněného sortimentu aktuálně tvoří domácí spotřebiče a vybavení od renomovaných značek Tefal a Rowenta, které jsou navrženy pro usnadnění každodenního vaření a efektivnější úklid domácnosti.
Moderní vybavení pro vaření a pečení
Sekce zaměřená na kuchyňské vybavení nabízí produkty značky Tefal, které jsou známé svou inovací, kvalitními nepřilnavými povrchy a praktickým designem. Ve slevě jsou k dispozici jak jednotlivé kusy nádobí, tak praktické sady, včetně populární a skladné řady Ingenio s odnímatelnou rukojetí. Nabídku doplňují moderní spotřebiče, jako jsou horkovzdušné fritézy pro zdravější přípravu pokrmů nebo kuchyňské roboty.
- Tefal Pánev 28 cm Duetto+ G7320634 (-38 %)
- Tefal Cook Eat Ingenio L881S904 Sada nádobí 9 ks L881S904 (-21 %)
- Tefal Sada pánví 24 a 28 cm s odnímatelnou rukojeťí Ingenio Unlimited L7638942 (-19 %)
- Tefal EY8468E0 Easy Fry Silence Black (-20 %)
- Tefal QB522838 Bake Partner Black (-30 %)
Efektivnější úklid s moderními technologiemi
Pro udržení čisté domácnosti přináší Mega výprodej roku zajímavé slevy na produkty značky Rowenta. Tato kategorie zahrnuje pokročilé tyčové vysavače s flexibilní konstrukcí pro snadný dosah pod nábytek, výkonné robotické vysavače, které zajistí automatizovaný úklid bez námahy, i specializované čističe. Akce se vztahuje i na modely s automatickou vysypávací stanicí.
- Rowenta GZ2271E0 X-Clean 2 (-15 %)
- Rowenta RH9CD9E0 X-Force Flex 16.60 (-10 %)
- Rowenta IN5012F0 Clean It (-15 %)
- Rowenta RR87C5WH X-Plorer Serie 85 (-20 %)
- Rowenta RR87D5WH X-Plorer Serie 85+ (-20 %)
Kompletní nabídku a dobu trvání Mega výprodeje roku si můžete prohlédnout přímo na webových stránkách Alza.cz.
