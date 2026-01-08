Zdroj: Bluetti
Na veletrhu CES 2026 představila společnost BLUETTI revoluční zařízení s názvem Charger 2 – první sjednocený chytrý energetický hub pro automobily a solární systémy. Tato novinka cílí zejména na cestovatele, majitele obytných vozů, vanliferů a nadšence do off-grid životního stylu, kterým přináší rychlé a efektivní dobíjení energie za jízdy i při parkování, bez nutnosti volby mezi zdroji.
BLUETTI Charger 2: konec kompromisů, solární i automobilové dobíjení zároveň
Dlouholeté omezení mobilního dobíjení spočívalo v nutnosti volit mezi nabíjením z alternátoru během jízdy nebo ze solárních panelů při stání. Tradiční 12V zásuvky navíc nabízejí velmi pomalé nabíjení, které nestačí pokrýt energetické potřeby moderního cestovatele.
Charger 2 tento problém řeší díky duálnímu vstupu: dokáže současně využívat energii z vozidlového alternátoru i solárních panelů, a to s kombinovaným výkonem až 1 200 W. To znamená až 13× rychlejší dobíjení oproti klasickým zásuvkám a téměř dvojnásobek rychlosti oproti předchozímu modelu Charger 1. Například 1kWh baterii dokáže dobít za méně než hodinu.
Jednoduchá integrace do každého vozidla
Charger 2 je navržen pro snadnou instalaci do zadní části SUV, pick-upu, karavanu nebo dodávky. Zákazníci, kteří již využívají Charger 1, ocení plnou kompatibilitu a možnost jednoduché výměny zařízení bez nutnosti nového zapojení. Instalace je typu plug-and-play a zařízení je připraveno k okamžitému použití.
Novinkou je i propojení s Battery Link systémem, který propojuje startovací baterii, solární panely, rozšířené bateriové bloky a DC spotřebiče do jednoho celku bez nutnosti ručního přepínání. Zařízení tak inteligentně spravuje zdroje energie podle toho, zda je vozidlo v pohybu nebo zaparkované.
Nová úroveň ovládání a údržby
Charger 2 nabízí tři režimy údržby startovací baterie, které pomáhají předejít poruchám a prodlužují její životnost. Režim nouzového startu umožňuje baterii rychle dobít výkonem až 800 W, zatímco trvalé režimy – dobíjení a pulzní údržba – udržují baterii zdravou během dlouhého parkování nebo sezónního uskladnění.
Zásadní výhodou je také kompatibilita s chytrými alternátory (včetně evropské normy Euro 6) a možnost plného vzdáleného ovládání přes mobilní aplikaci BLUETTI, která podporuje Bluetooth i Wi-Fi připojení. Uživatelé mohou sledovat spotřebu, výstupy i historii energie v reálném čase.
Kompletní energetické centrum pro nomády
Kromě hlavní jednotky bude k dispozici také volitelný Charger 2 DC Hub, který rozšiřuje možnosti výstupů. Uživatelé tak mohou napájet zařízení jako lednice, topení, světla nebo dokonce i satelitní připojení Starlink prostřednictvím čistého 12V systému s výkonem až 600 W. Zařízení podporuje standardní výstupy včetně Anderson portu, USB-A/C a klasických DC zásuvek.
Udržitelná budoucnost s Elite 100 V2 Bio-Based
Na CES 2026 BLUETTI představilo také první přenosnou baterii na světě vyrobenou z biocirkulárních plastů. Model Elite 100 V2 Bio-Based, vyvinutý ve spolupráci s firmou Covestro, nabízí stejnou odolnost, požární bezpečnost a životnost jako běžné modely, ale s o 25 % nižší uhlíkovou stopou díky použití recyklovaného a obnovitelného materiálu. Esteticky potěší i novým designem v barvě „Earth Deep Blue“.
Cena a dostupnost
Charger 2 bude dostupný od 7. ledna 2026 na oficiálním webu BLUETTI za zaváděcí cenu 399 € (zhruba 9 700 Kč). Při použití slevového kódu BLUETTIDOTE získají zákazníci navíc 5% slevu.
