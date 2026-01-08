Realme Buds Air8: novinka na trhu sluchátek láká na dva měniče a dlouhou výdrž baterie

Zdroj: Realme

Na trhu dnes najdete poměrně velké množství sluchátek, ale najít trochu netradiční, je již lehce oříšek. Dnes zde máme novinku v podobě Realme Buds Air8. Rozhodně nejde o běžná sluchátka.

Dva reproduktory

Na první pohled vypadají relativně obyčejně, ale právě Realme Buds Air8 se chlubí dvěma reproduktory. Konkrétně jsou zde měniče s 6 a 11 mm, kde první funguje jako výškový, druhý jako basový. Je zde si duální DAC. Nechybí certifikace Hi-Res a v případě podporovaných kodeků se nabízí LHDC 5.0, AAC a SBC.

1767608228577ecdf3f8612f54463b69b5739c4f65b24png 1440x1440x 1767608318444db5cc236cad84022a05f1cf57050eb80png 1440x1440x 17676087030744d0bbccb3e3344fdaf1e23bacbf14eaapng 1440x1440x

Samozřejmě je zde i aktivní potlačení hluku a je podporováno Bluetooth ve verzi 5.4. K dispozici je i speciální režim s nízkým zpožděním, 45 ms. Jen u sluchátek je ale certifikace IP55, o krabičce výrobce neudáví nic.

Co se týče výdrže na jedno nabití, tak s vypnutým potlačením hluku se dá dostat na 14 hodin přehrávání hudby, s krabičkou pak na 58 hodin. S aktivním potlačením hluku se dostanete na 8/30 hodin, a pokud chcete i mít současně i LHDC, tak se doba zkrátí na 5,5/21 hodin. Realme Buds Air8 jde propojit až se třemi zařízeními a mezi nimi jednoduše přepínat. Nechybí ani rychlé párování, a to včetně Windows. Cena Realme Buds Air8 vychází na 1 200 Kč, což je příjemná cena na takto vybavená sluchátka.

Zdroj: fonearena.com

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

