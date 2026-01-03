První úniky odhalují Find X9s od Oppo

Oppo Find X9 | Zdroj: Oppo
Dlouho před avizovaným představením se začínají objevovat přesnější podrobnosti týkající se modelu Find X9s od firmy Oppo. Tento telefon bude lákat na kvalitní displej, výkonný hardware, slušné fotoaparáty a dlouhou výdrž. Čínský producent vedle něj ještě chystá další dva přírůstky jako vloni, které doplní dvě zařízení dostupné aktuálně v sérii Find X9.
Lepší než dřív
Oppo Find X9s by se měl v obchodech ukázat s 6,3palcovým LTPS OLED displejem, který nabídne 1,5K rozlišení a 120Hz obnovovací frekvenci. Kolem něj nasadí kovový rámeček. Samozřejmostí bude i integrovaný snímač otisků prstů v ultrazvukové podobě. Hlavní výkon si pod kontrolu vezme čipová sada Dimensity 9500+ od MediaTeku. Ta vzejde z čipu Dimensity 9500 a oproti němu navíc dostane přetaktovaná jádra.
Potenciálně vyšší spotřebu energie vyřeší větším bateriovým článkem, kde se očekává řešení o velikosti 7 000 mAh. Chybět nemá ani bezdrátové nabíjení. Zadní stranu opět obsadí tři objektivy fotoaparátu, ale v podstatně lepším složení. Vedle hlavní 200MPx optiky lze vyhlížet 200MPx periskopický teleobjektiv a oba objektivy zřejmě dodá Samsung ve verzi HP5. Vše obohatí 50MPx ultraširokoúhlý objektiv.
Výpis uzavře certifikace odolnosti IP69 a operační systém Android 16 pod platformou ColorOS 16. K oficiálnímu oznámení dojde někdy během března až dubna, kdy také poznáme dvojici Find X9s+ a Find X9 Ultra. Do té doby určitě vyjdou další upřesnění.
Zdroje: gizmochina.com, gsmarena.com
