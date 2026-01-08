OnePlus představilo Turbo 6 a Turbo 6V s 9000mAh bateriemi

Zdroj: OnePlus
Ještě nedávno jsme si mysleli, že na nějaký čas neuslyšíme o nových top modelech od OnePlus, ale nakonec zde máme dvě novinky v podobě OnePlus Turbo 6 a OnePlus Turbo 6V. Jedná se v podstatě o skoro stejné mobily, ale rozdíly zde jsou.
OnePlus Turbo 6 a OnePlus Turbo 6V
Ačkoliv se jedná o dva mobily a asi byste si řekli, že jeden z nich bude mít ve všech ohledech lepší specifikace, tak OnePlus Turbo 6 a OnePlus Turbo 6V sdílí jednu podstatnou specifikaci. Obě novinky mají 9000mAh baterie s podporou 80W nabíjení. Dokonce mají stejnou fotografickou výbavu, ale rozhodně nepatří mezi nejlepší, jelikož hlavní snímač je doplněn jen o 2MPx senzor, což nevypadá dobře.
Dále mobily sdílí rozměry, velikost displeje, odolnost a oba mají stereo reproduktory. OnePlus Turbo 6V je poháněn Snapdragonem 7s Gen 4, zatímco OnePlus Turbo 6 má k dispozici Snadragon 8s Gen 4. Navíc má právě standardní model i lepší operační paměti a úložiště. Displeje jsou skoro stejné, ale 6V model nabízí „pouze“ 144Hz obnovovací frekvenci.
Celkově OnePlus Turbo 6 a OnePlus Turbo 6V se dají hodnotit spíše jako herní mobily, ale v základu se jedná o velmi dobře vybavené kousky zapadající do střední třídy. OnePlus Turbo 6 startuje na ceně cca 6 800 Kč, OnePlus Turbo 6V pak na cca 5 700 Kč. Ceny jsou bez daně a dalších poplatků. Je spíše otázkou, který z nich se dostane na evropský trh a s jakým názvem. Spekuluje se, že by jeden z nich mohl mít označení OnePlus 15T.
Specifikace
|Turbo 6V
|Turbo 6
|displej
|6,78 palců AMOLED, 2772 × 1272 pixelů, 144 Hz
|6,78 palců AMOLED, 2772 × 1272 pixelů, 165 Hz
|procesor
|Snapdragon 7s Gen 4
|Snapdragon 8s Gen 4
|RAM
|8/12 GB LPDDR4X
|12/16 GB LPDDR5X
|úložiště
|256/512 GB UFS 3.1
|256/512 GB UFS 4.1
|Operační systém
|Android 16, ColorOS 16
|Dual SIM
|Dual SIM (nano + nano)
|Foťáky
|
|Konektivita
|5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, USB-C, infraport
|5G, 4G LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS, NFC, USB-C, infraport
|čtečka otisků
|optická v displeji
|audio
|stereo reproduktory, USB-C audio
|odolnost
|IP66/68/69/69K
|rozměry a hmotnost
|162,46 × 77,45 × 8,50 mm, 215 gramů
|162,46 × 77,45 × 8,50 mm, 217 gramů
|baterie a nabíjení
|9000 mAh, 80 W
