OnePlus představilo Turbo 6 a Turbo 6V s 9000mAh bateriemi

OnePlus představilo Turbo 6 a Turbo 6V s 9000mAh bateriemi2026-01-08T17:05:17+01:00
• 8. 1. 2026#Android #Smartphony

Zdroj: OnePlus

Ještě nedávno jsme si mysleli, že na nějaký čas neuslyšíme o nových top modelech od OnePlus, ale nakonec zde máme dvě novinky v podobě OnePlus Turbo 6 a OnePlus Turbo 6V. Jedná se v podstatě o skoro stejné mobily, ale rozdíly zde jsou.

OnePlus Turbo 6 a OnePlus Turbo 6V

Ačkoliv se jedná o dva mobily a asi byste si řekli, že jeden z nich bude mít ve všech ohledech lepší specifikace, tak OnePlus Turbo 6 a OnePlus Turbo 6V sdílí jednu podstatnou specifikaci. Obě novinky mají 9000mAh baterie s podporou 80W nabíjení. Dokonce mají stejnou fotografickou výbavu, ale rozhodně nepatří mezi nejlepší, jelikož hlavní snímač je doplněn jen o 2MPx senzor, což nevypadá dobře.

c5d442689c25f2cd045872ab7c51a548 2092936356 1440x1440x 5f0e1ee9fc85380291aa3bc79999604b1276069673 1440x1440x

OnePlus Turbo 6 a OnePlus Turbo 6V; Zdroj: OnePlus

Dále mobily sdílí rozměry, velikost displeje, odolnost a oba mají stereo reproduktory. OnePlus Turbo 6V je poháněn Snapdragonem 7s Gen 4, zatímco OnePlus Turbo 6 má k dispozici Snadragon 8s Gen 4. Navíc má právě standardní model i lepší operační paměti a úložiště. Displeje jsou skoro stejné, ale 6V model nabízí „pouze“ 144Hz obnovovací frekvenci.

Celkově OnePlus Turbo 6 a OnePlus Turbo 6V se dají hodnotit spíše jako herní mobily, ale v základu se jedná o velmi dobře vybavené kousky zapadající do střední třídy. OnePlus Turbo 6 startuje na ceně cca 6 800 Kč, OnePlus Turbo 6V pak na cca 5 700 Kč. Ceny jsou bez daně a dalších poplatků. Je spíše otázkou, který z nich se dostane na evropský trh a s jakým názvem. Spekuluje se, že by jeden z nich mohl mít označení OnePlus 15T.

Specifikace

Turbo 6V Turbo 6
displej 6,78 palců AMOLED, 2772 × 1272 pixelů, 144 Hz 6,78 palců AMOLED, 2772 × 1272 pixelů, 165 Hz
procesor Snapdragon 7s Gen 4 Snapdragon 8s Gen 4
RAM 8/12 GB LPDDR4X 12/16 GB LPDDR5X
úložiště 256/512 GB UFS 3.1 256/512 GB UFS 4.1
Operační systém Android 16, ColorOS 16
Dual SIM Dual SIM (nano + nano)
Foťáky
  • zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1.88, OIS)
    • 2 Mpx (monochromatický, f/2.4)
  • přední: 16 Mpx (f/2.4)
Konektivita 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, USB-C, infraport 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS, NFC, USB-C, infraport
čtečka otisků optická v displeji
audio stereo reproduktory, USB-C audio
odolnost IP66/68/69/69K
rozměry a hmotnost 162,46 × 77,45 × 8,50 mm, 215 gramů 162,46 × 77,45 × 8,50 mm, 217 gramů
baterie a nabíjení 9000 mAh, 80 W

Zdroj: fonearena.com

