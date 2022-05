Sony LinkBuds; Zdroj: Dotekománie

Sony LinkBuds – nečekaně skvělý audioparťák do všech situací [recenze]

Pokud se ve alespoň trochu orientujete ve světě bezdrátových sluchátek, jistě vám neunikly modely od Sony. Tento japonský výrobce se věnuje výrobě audiopříslušenství již několik dekád, v posledních letech se pak vyšplhal mezi elitu, co se bezdrátových sluchátek týče. Nejznámější jsou jistě velká náhlavní sluchátka Sony WH-1000XMx, poslední generace s číslovkou 4 na konci, která sklízejí skvělé ohlasy celosvětově. Podobně je tomu také u peckových sluchátek WF-1000XMx, také v poslední 4. generaci.

Před necelýma dvěma měsíci ale společnost uvedla zcela nový koncept sluchátek. Upřímně, když jsem viděl uniknuté obrázky ještě před představením, nebral jsem je nijak vážně. Říkal jsem si, že něco podobného přece nemůže být praktické a proč by si taková sluchátka někdo kupoval. Nové Sony LinkBuds totiž nabízí zcela jinou konstrukci, než jsme mohli být doposud zvyklí. Další pomyslnou revolucí, tentokrát však pouze pro samotné Sony, je zcela nové pojmenování sluchátek. Namísto složitých názvů složených z nic neříkajících písmen a čísel jsme se zde dočkali zkrátka LinkBuds. Jaká tedy tato unikátní sluchátka jsou a vyplatí se vůbec?

Bohatý obsah balení potěší

Jako první začneme balením, které potěší zejména ekologické nadšence. Sony se zde inspirovalo například u Applu a nová sluchátka dodává v čistě papírové krabičce, která je snadno recyklovatelná. Plast zde obsahuje pouze přibalený napájecí kabel a samotná sluchátka s krabičkou. Kromě hromady manuálů zde najdeme také velké množství náhradních silikonových nožiček pro zachycení v uchu, svou velikost si tak najde opravdu každý.

Unikátní konstrukce, která vyžaduje zvyk

Jestli Sony LinkBuds něčím zaujmou hned na první pohled, tak jednoznačně svou konstrukcí. Osobně jsem si při prvním pohledu na obrázky myslel, že část s otvorem slouží pro uchycení do ucha a pro přehrávání hudby část plná. Světe div se, zde je tomu přesně opačně. Právě díky své konstrukci jsou LinkBuds naprosto unikátní. Jak může být patrné již z názvu LinkBuds (Link – [spojení, odkaz]), hlavní účel sluchátek sluchátek je vaše propojení s okolním světem.

V zásadě se dá říci, že se jedná o sluchátka typu pecky, jen s jedním velkým unikáním prvkem – dírou uprostřed. Díky kompletně otevřené konstrukci tak skvěle slyšíte zvuky okolí, jedna se tedy o přesný opak sluchátek s ANC, která vás od něj mají izolovat. Unikátní konstrukce si žádá unikátně řešený měnič, Sony zde proto vyvinulo zcela nový měnič kruhového tvaru. Ne kulatého, jako známe běžně, ale kruhového. Nejsem schopný popsat jak přesně tato technologie funguje, a také proto jsem měl před začátkem testování strach o kvalitu zvuku, zejména tedy s basovou složkou. Na úvod ale musím říct, že zbytečně, o tom ale až později.

Co se pak týká pohodlí nošení, během prvních pár dní jsem měl se sluchátky problém. Zkrátka jsem si nemohl zvyknout na to, jak pevně a stabilně sluchátka v uchu drží. Vězte, že drží opravdu velmi pevně a ani jednou jsem nezaznamenal byť jen náznak vypadnutí z ucha. Snad jen při příliš širokém úsměvu se sluchátka lehce pohnula, jejich vypadnutí však nehrozilo. Nyní ale k samotnému pohodlí. První den jsem na sluchátcích používal původní silikonové pacičky, které již byly nasazeny z balení, bohužel mě ale sluchátka již po pár minutách tlačila. Poté jsem zvolil menší pacičky, se kterými bylo nošení pohodlnější, na druhou stranu ale utrpěla jistota v nošení. Po 3-4 dnech jsem tedy nasadil zpět původní pacičky, které mi již nevadily a bolest uší zmizela. Sluchátka samotná navíc váží pouhé 4,1 gramy každé, během nošení o nich ani nevíte. Stejně jako u mě ale velmi pravděpodobně nečekejte, že vám sluchátka padnou hned a budete z nich nadšení. Mé uši si na tento tvar a uchycení zvykaly necelý týden, po vytvoření „toho správného otlačení“ ucha jsem ale byl s komfortem naprosto spokojený.

Stejně jako jsou velmi lehká samotná sluchátka, nejinak je tomu i u nabíjecí krabičky. Ta je, stejně jako sluchátka, vyrobena z recyklovaného plastu a nabízí také stejnou texturu, která může připomínat kamínky. Hned, jak jsem je vzal do ruky, mě velmi překvapilo, jak extrémně lehká je. Nízká váha je velice příjemná například pro nošení v kapse, na druhou stranu může krabička působit až levně. Navíc je také velmi malá, muži tak mohou konečně využít malou kapsičku na džínách, která je údajně určená pro rtěnku. Na krabičce se pak nachází párovací tlačítko, nabíjecí USB-C konektor a také tlačítko určené pro její otevření. Tento způsob otevírání mi příliš sympatický není a byl bych raději například za magnetické uchycení, lze si na něj ale zvyknout. Pozor dávejte také na to, kde a jak krabičku přenášíte, v mém případě stačilo pár odpoledne uložení do kapsy s plastovou propiskou a vršek krabičky nesl lehké známky poškrábání.

Ovládání a připojení

Na nových Sony LinkBuds je velmi zajímavá nejen jejich konstrukce, ale také způsob, kterým lze ovládat jejich chování. U většiny dnešních sluchátek se na vnější části nachází dotyková ploška reagující na gesta, případně ovládání probíhá díky nožičce. Ovládání poklepáním na sluchátka je možné i zde, Sony jej zde ale posunulo o úroveň výše. V doprovodné aplikaci lze aktivovat tzv. wide tap area, tedy rozšíření plochy dotyku. Díky této funkci budete moci ovládat sluchátka poklepáním na místo vedle ucha (místo kde končí ucho a u pánů začínají růst vousy), namísto klepáním přímo na sluchátka, což může být občas rušivé. Kromě ovládání hlasitosti a přeskakování skladeb lze využívat také hlasového Asistenta, který jde primárně Google Asistent, já jsem ale přemapoval na Alexu, kterou vlastním také fyzicky. Dále zde nechybí ani funkce speak-to-chat, která automaticky zastaví přehrávaný obsah, jakmile začnete mluvit a poté jej opět sama spustí. Ačkoliv tato funkce funguje skvěle a přesně, osobně jsem ji nevyužíval.

Připojení k zařízení má na starosti Bluetooth ve verzi 5.2, NFC pro rychlé párování zde nemáme. Namísto toho do LinkBuds Sony integrovalo dvojici protokolů – Fast Pair od Googlu a Swift Pair pro zařízení s Windows. Stačí tak jen stisknout párovací tlačítko na zadní straně krabičky a sluchátka z ní vyndat. Právě vyndání z krabičky bylo k mému překvapení pro párování nutné, čekal jsem spíše automatické párování ihned po stisknutí tlačítka. Nicméně po jeho stisknutí vyndání z krabičky párování započne a jak na zařízení s Androidem, tak i Windows se objeví vyskakovací okno, které vyzve k připojení. Zkušenost s iOS bohužel nemám, například s HarmonyOS ale bylo nutné párování klasicky přes nastavení Bluetooth.

Co se pak týká kvality samotného signálu, v aplikaci si lze vybrat, zda preferujete maximální přenosovou kvalitu nebo nejstabilnější připojení, zpočátku jsem tak vybral možnost pro kvalitnější audio. Několikrát denně jsem ale pravidelně zaznamenával extrémně nepříjemné zpoždění zvuku, nebo dokonce jeho úplné výpadky. Proto jsem tedy vybral možnost stabilnějšího připojení, problémy ale stále přetrvávaly, i když v o něco menší míře. Musím také upozornit na to, že problémy jsem měl se třemi telefony, zde tedy nejspíše chyba nebude. Při držení telefonu v ruce vše běželo, jak má, po jeho schování do kapsy ale čas od času audio zkrátka vypadávalo, což rozhodně nechcete zažívat. Pravděpodobně se ale jednalo o vadu pouze mého kusu, v zahraničních recenzích jsem si podobných zmínek nevšiml.

Zvukový projev

U všech konvenčních sluchátek hraje zvuk klíčovou roli při výběru, zde je ale posunut spíše až na druhou kolej. U LinkBuds byl kladen důraz spíše na konstrukci a funkce než na zvuk. I přes to ale sluchátka svým zvukovým projevem nezklamala a směle se mohou měřit s lepšími peckovými sluchátky. Jedná se totiž o jejich jakéhosi bratrance, plnost zvuku jako u mušlí či pecek zde tak rozhodně nelze čekat. Vezmeme-li ale v potaz, že zde máme kruhový, a nikoliv klasický měnič, kvalita zvuku je na příjemné úrovni. Výšky a středy znějí nejlépe a nejsou jakkoliv zastřené, basová složka už ale ale výrazně slabší, což má na vině rozhodně samotná konstrukce sluchátek. Znova ale musím upozornit na to, že se nejedná o sluchátka zaměřená primárně na audiofilský zážitek.

Telefonní hovory

V telefonních hovorech se podle mě skrývá největší síla LinkBuds a právě v nich najdeme jejich největší uplatnění. Ostatně také samotné Sony při premiéře sluchátek několikrát uvedlo, že cílí zejména hovory. U běžných špuntových či peckových sluchátek se občas každému stane, že mluví nepřiměřeně nahlas, čímž může rušit okolí. Jedná se o důsledek toho, že svůj hlas slyšíte jen velmi slabě nebo možná vůbec. V tomto případě ale díky otevřené konstrukci svůj hlas slyšíte perfektně, hovor tak působí naprosto přirozeně, například jako když svůj mobil držíte u ucha. Stejně jako sebe skvěle slyšíte také zvuky z okolí, s tím benefitem, že můžete mít obě ruce volné. Ano, téměř stejně můžete telefonovat také s jinými bezdrátovými sluchátky, v případě LinkBuds ale hovory působí mnohem přirozeněji.

Výdrž, která nezklame

Jedním z hlavních aspektů při výběru bezdrátových sluchátek kromě kvality reprodukce zvuku je také výdrž baterie na jedno nabití. Sony uvádí, že LinkBuds zvládnou přehrávat hudbu po dobu až 5,5, což mohu přibližně potvrdit. Milníku 5 hodin jsem dosahoval zcela pravidelně. Dobíjecí pouzdro v sobě poté ukrývá dalších až 12 hodin přehrávání, nabíjení sluchátek navíc probíhá poměrně rychle, nebudete tak muset příliš dlouho čekat.

Jediné, co bych sluchátkům vytknul, je způsob nabíjení. Za cenu přesahující 4 a půl tisíce korun bych zde velmi rád viděl, nebo spíše očekával podporu bezdrátového nabíjení. K mému zklamání jej zde ale nenajdeme, nabíjení tak probíhá pouze skrze USB-C, což je rozhodně velká škoda.

Závěrečné zhodnocení

Na otázku, jestli jsem si testování sluchátek užil, mám jednoznačnou odpověď. Ano! Zprvu jsem si nebyl úplně jistý, co od LinkBuds čekat, během pár dní jsem si je ale zamiloval. Osobně jsem obrovský milovník hudby, ostatně Spotify je má nejpoužívanější aplikace na smartphonu, v uších mi tak hudba hraje, kdykoliv to jen jde. Díky otevřené konstrukci tak LinkBuds můžete nosit prakticky neustále a reagovat na své okolí, a zároveň vnímat tichou hudbu v pozadí.

Pro koho tedy Sony LinkBuds jsou?

Co se týká rozhodnutí, zda bych Sony LinkBuds doporučil, nejsem si zcela jistý, zda ano, či nikoliv. Jedná se o naprosto unikátní produkt, který zdaleka není určený pro každého a cílí na velmi úzkou skupinu lidí. Pokud hledáte sluchátka, která budete využívat během práce a zároveň chcete zůstat ve spojení s okolím, pak LinkBuds doporučuju všemi deseti. Podobně je tomu například, pokud denně uskutečňujete desítky hovorů, u kterých vyřizujete emaily na počítači a komunikaci s kolegy.

Klady

příjemný zvuk

slušná výdrž na jedno nabití

během nošení o nich ani nevíte

Zápory

nutnost zvyknout si na specifický tvar

absence bezdrátového nabíjení pouzdra



