Na recenzi robotického vysavače Roborock Saros 10R jsem se moc těšil. Tahle značka je jednou z nejvyspělejších v oblasti robotických vysavačů. Na úvod trocha faktů a zajímavostí. Značka Roborock má za sebou již slušnou historii a její produkty patří ke špičce na trhu. Značka byla založena v roce 2014 a ještě v tom samém roce se díky investici stala součástí ekologického řetězce společnosti Xiaomi. V roce 2016 byl na trh uveden první robotický vysavač Mi Home a o tři roky později byl na trh uveden druhý produkt, který již figuroval pod značkou Roborock .
Dnes Roborock dodává na trh špičkové robotické vysavače, které se vyznačují nejen vysáváním, ale také například funkcemi pro vytírání/mopování a nejvyšší model disponuje také robotickým ramenem, které dokáže uklidit například ponožky a jiné předměty. Kromě robotických vysavačů značka dodává na trh i tyčové vysavače a mopy.
Subtilní design nabitý technologiemi
Toliko stručně k historii a působení značky a nyní se pomalu můžeme přesunout k samotné recenzi modelu Roborock Saros 10R. Řada Saros patří k vrcholné sérii a Saros 10R patří k tomu nejlepšímu, co značka nabízí, když pomineme nejvrcholnější verzi Saros Z70, která v podstatě přidává robotické rameno pro úklid předmětů na podlaze a nějaké funkce navíc. Oproti předchůdcům Saros 10R nabízí štíhlejší design. Vysavač měří na výšku pouhých 7,98 cm, díky čemuž se dostane i pod velmi nízko posazený nábytek. Zeštíhlení vývojáři dosáhli eliminací LiDAR základny, která se jinak tyčí nad konstrukci.
Saros 10R na rozdíl od tradičních robotických vysavačů používá autonomní systém StarSight 2.0 vybavený dvojicí vysílačů solid-state LiDAR a RGB kamerou. Vysílače jsou vybaveny více než 21 600 senzorovými body používajících vzorkovací frekvencí 38 400 Hz která je 21x vyšší než u systémů LDS. Díky této senzorové výbavě robot vyniká excelentní orientací v prostoru a dokáže rozpoznávat až 108 typů překážek a zároveň umí detekovat malé předmětů do velikosti až 2 cm x 2 cm. Senzorový systém je vybaven také technologií VertiBeam, která zajistí hladký pohyb podél překážek nepravidelných tvarů a také vyhýbání se kabelům.
Samotný vysavač váží 4,1 kg, je tedy poměrně lehký. Boční strany po obvodu jsou vybaveny různými senzory. Nalezneme zde RGB kameru, infračervenou kameru a dva vysílače. Na bočních stranách se nacházejí senzory využívající již zmiňovanou technologii VertiBeam pro vyhýbání se překážkách a na zadní straně se pak nachází infračervená kamera a vysílač.
Robot se velmi dobře vyhýbá nejen překážkách, ale dokáže manévrovat i v poměrně složitých prostorách. Například mezi nohami stolu a několika židlí dokáže perfektně vymanévrovat, a přitom nenechat ani kousek podlahy neuklizený. To jak si robot v této džungli nohou poradí se můžete podívat na videu na konci článku. Abych ale robota jen nechválil, přeci jen ho určité uskupení a složitosti prostoru, věcí a nábytku dokáží někdy pořádně zmást a pak se začne chovat chaoticky jezdi sem a tam a chvíli neví kudy kam. Občas se stalo že to nakonec vzdal a prohlásil úklid za hotový a schoval se v dokovací stanici.
Vlasy na podlaze? Žádný problém!
Pokud se na podlaze nachází hodně vlasů, asi si budete říkat, že tohle bude pro robota problém. Sám ze zkušenosti vím, že namotávající se vlasy do rotačního kartáče u mého tyčového vysavače postupem času způsobily zkázu. Kartáč bylo nutné po čase rozmontovat a vlasy složitě vymotat. V případě robota Saros 10R tento problém odpadá díky kartáči vybaveném dvojitém systému DuoDivide proti zamotávání vlasů. Vlasy jsou na kartáč namotány a dopraveny do středové části, kde jsou následně odděleny a odsáty do prachového zásobníku.
Mohu potvrdit, že jsem zatím za dobu testování žádné vlasy na kartáči nenašel, a to se jich u nás v domácnosti nachází na podlaze opravdu mnoho. Vedle hlavního rotačního kartáče ve spodní části je vysavač vybaven ještě jedním menším bočním kartáčem FlexiArm. Ten je obzvlášť šikovný hlavně z toho důvodu, že si jím robot veškeré nečistoty zametává pěkně pod sebe do dráhy vysávání. Svou nezastupitelnou práci ale odvádí i v případě hůře dosažitelných míst, jako jsou například rohy. Robot si z rohů nečistoty tímto kartáčem pěkně vymete a pak je vysaje.
Sací výkon? Vysaje všechny povrchy včetně koberce
Roborock Saros 10R disponuje silným sacím výkonem 19 000 Pa, který je v praxi opravdu znát. Pokud se podíváme na robotické vysavače v podobné kategorii a cenové hladině, tak se Saros 10R nemusí stydět a patří spíše do horní poloviny co se výkonu týče. V této kategorii nalezneme i vysavače se sacím výkonem 25 000 Pa a více, ale u Roborocku je výkon více než dostatečný a jeho výsledky jsou viditelné.
Robot si poradí s většinou nečistot, které na podlaze můžeme nalézt od prachu, smítek až po chlupy, vlasy ale také například větších drobků, nebo kávových zrnek. Co se týče sacího výkonu, je možné nastavit od nejnižšího, který šetří baterii a je určen na běžné vysávání až po nejvyšší výkon, který si již poradí s déle neuklizenými povrchy. Na výběr máme z režimů Tichý, Vyvážený, Turbo a Max. V případě použití režimu Max se navýšení výkonu projeví na výdrži baterie.
Zvládá i vytírání
Roborock Saros 10R to s úklidem myslí opravdu vážně a pokud se nespokojíte pouze s vysáváním, nabídne vám rovnou i možnost podlahu vytřít. K tomu jsou určeny dva rotační mopy, které rotují rychlostí až 200 otáček za minutu. Dobrou zprávou je, že mopovací kartáče robot nevozí vždy sebou, ale připojí si je pouze tehdy, pokud je vytírání součástí úklidu.
Mopování je možné nastavit jako součást kompletního úklidu, kdy robot při jízdě vpřed nejprve vysaje veškerý prach a mopy, které jsou umístěné v zadní části podvozku pak podlahu vytřou. Ačkoliv je mopování skvělou funkcí, není vždy je plně efektivní a rozhodně nenahradí klasické ruční vytření podlahy. Robot si rozhodně neporadí se silnějšími nečistotami v podobě zaschlých skvrn a dalších nečistot, tady prostě nemá takovou sílu a je potřeba po něm ještě nečistoty ručně odstranit.
Pokud je ale podlaha běžně znečištěná, při mopování robot odvádí skvělou práci a v kombinaci s čistícím přípravkem, který je možné nalít do nádržky v dokovací stanici robot zajistí komplexní úklid. Aby byly mopy vždy čisté, dokáže si robot dle potřeby v průběhu úklidu zajet do dokovací stanice, mopy vyprat a opět pokračovat. Po dokončení úklidu a pokud bylo součástí i mopování, proběhne kompletní vyprání mopů horkou vodou při teplotě 80 stupňů a následné sušení horkým vzduchem o teplotě 55 stupňů. Sušení trvá zhruba 3 hodiny. Vzhledem k tomu, že sušení generuje vyšší hlučnost, musel jsem v případě mé 1+kk vytírání mopem plánovat na časy, kdy jsem nebýval doma, aby mě téměř 3hodinové sušení nerušilo.
Nezaskočí ho ani větší překážky
Roborock Saros 10R je vybaven systémem AdaptiLift, což je speciálně vyvinuté šasi, které umožňuje robotu překonat překážky až do výšky 3 cm. Problémem pro něj tak nejsou vyšší prahy, ale i různé překážky, které v průběhu vysávání musí překonat. Systém AdaptiLift využívá zvolení vhodné strategie překonání překážky tak, že dokáže nezávisle zvednout jak všesměrové kolečko, tak i levé a pravé hlavní kolečko. Každé kolečko se tak dokáže výškově přizpůsobit, aby nedošlo k uvíznutí robota na překážce. Robot na základě naposledy zvolené strategie, například přejezdu konkrétního prahu pro příště zvolí stejnou strategii, kterou si pro danou překážku zvolil. Tento systém robot dokáže využít i v případě koberce s delšími chlupy. Pokud robot správně koberec s delšími chlupy detekuje, zvedne kolečka, čímž vzniká lepší prostor pro jeho vysátí a zároveň nedochází ke kontaktu mokrých mopových kartáčů s vlákny.
Multifunkční dokovací stanice – chytrá garáž s mnoha funkcemi
Centrem, kde se náš robot nabije, vyčistí a připraví pro nový úklid je dokovací stanice. Robot do ní zajíždí pomocí nájezdové plošiny. Chytrá dokovací stanice dokáže zajistit automatické odejmutí mopů, robota nabít za 2,5 hodiny (zajistit nabíjení i v rámci levnějšího tarifu – nastavení v aplikaci) ale také provádět praní mopů horkou vodou a vysušení horkým vzduchem.
Pokud stanice detekuje silnější znečištění provede opakované praní mopů. Ve stanici se nachází několik zásobníků a nádržek. Kromě 4l nádržky na čistou vodu je zde 3l nádržka na použitou vodu a komora s prachovým 2,5l sáčkem. Pokud potřebujete ještě účinnější čištění, můžete do speciální nádržky o objemu 590 ml přidat čistící prostředek, který si robot následně pro každé vytírání dávkuje. Čistící prostředek však není nutný, robot dokáže vytírat pouze čistou vodou.
Jakmile roboto dokončí úklid, provede návrat do dokovací stanice a zde proběhnou veškeré poúklidové rutiny. Dojde automatickému vyprázdnění prachu a nečistot, které robot vysál. Nečistoty jsou odsáty právě do prachového sáčku. Rovněž proběhne vyprání mopu horkou vodou a následné čistění. Pokud v dokovací stanici jakákoliv tekutina chybí, nebo přebývá, jste upozornění jak hlasovým oznámením, tak obdržíte i oznámení v mobilní aplikaci.
Mobilní aplikace je srdcem veškerého nastavení
Co si budeme povídat. Všechny úžasné funkce jak robota, tak i dokovací stanice, bychom těžko využili bez mobilní aplikace, skrze kterou je možné nejen vše detailně nastavit, ale také lze robota ovládat a jako bonus aplikace nabízí možnost skrze robota provádět kamerový monitoring uklízených prostor. Navíc si můžete přes aplikaci robota a jeho kamerový systém doplněný o mikrofon i zavolat. Až takové vychytávky jsou k dispozici a technologičtí nadšenci budou řehtat blahem.
Mobilní aplikace je dostupná jak pro iOS, tak pro Android. Dobrou zprávou je, že je již kompletně lokalizovaná do češtiny, takže uživatel mnohem lépe porozumí všem možnostem a funkcím. Aplikace je poměrně rozsáhlá a zabere čas, než se člověk se vším postupně seznámí.
Při prvotní aktivaci nás aplikace provede nastavení robota, připojením do Wi-Fi sítě a také prvotním naskenování vaší domácnosti robotem. Na začátku stačí stisknout tlačítko na robotu a v mobilní aplikaci naskenovat QR kód umístěný na šasi robota. Jakmile je vše nastaveno, robot se nejprve seznámí s vaším domovem, jeho první úkolem je mapování kdy postupně projede všechny místnosti, naskenuje a provede identifikaci důležitých předmětů a potenciálních překážek. V průvodci je možné zadat všechny potřebné informace i to, zdali máte domácí zvířata, zdali se jedná o jednopodlažní, či více podlažní prostory a podobně.
Poté je možné zahájit první úklid. Můžete si vytvořit detailní plány pro kompletní úklid celé domácnosti, nebo jen konkrétních místností. Pro každý úklidový plán můžete nastavit, zdali má proběhnout pouze vysávání, nebo i vytírání pomocí mopů. U každého plánu si pak můžete detailně nastavit parametry úklidu.
Domovská obrazovka
Na domovské obrazovce aplikace naleznete informace o stavu nabití robota a případně se zde zobrazuje posuvný pás s úklidovými plány. Nachází se zde také ikona pro zahájení komunikaci přes kameru a mikrofon. Klepnutím na tlačítko potvrdit se pak dostáváme na mapu bytu. Zde můžeme jedním klepnutím zahájit kompletní úklid, který zahrnuje vysávání a mopování.
Úklidové plány a selektivní úklid
Na obrazovce, kde se nachází mapa bytu máme možnost zvolit buď kompletní úklid, nebo můžeme vybrat úklid konkrétní místnosti, konkrétní zóny anebo úklidový plán. V sekci úklidových plánů máme na výběr z doporučených plánů, nebo si můžeme vytvořit zcela nový a nastavit si ho dle vlastních preferencí. V nově zvoleném plánu máme na výběr z volby úklidu celého bytu, konkrétní místnosti, nebo zóny. Můžeme si také detailně nastavit parametry jako sací výkon, průtok vody, počet úklidů a jak má robot volit trasu. Tyto parametry můžeme přizpůsobit na míru pro každou místnost. To se obzvlášť hodí tehdy, když víme, že v předsíni bývá větší množství nečistot například z bot a robot tak přizpůsobí sací výkon, použije intenzivnější mopování a může úklid provést ve dvou iteracích.
Skvělá je možnost nastavení zón a přidání zakázaných zón. V praxi jsem tuto funkci využil pro případ, kdy nechci, aby robot pokaždé zajížděl pod pohovku. V sekci dokovací stanice máme pak přehled o tom, v jakém stavu stanice je. Vidíme zde to, zdali jsou nádržky s vodou plné, nebo naopak nejsou prázdné, vidíme zde informace o stavu prachového sáčku a stav kazety s čistícím prostředkem. Dokovací stanici můžeme rovněž poměrně detailně nastavit. Nalezneme zde nastavení frekvence praní mopu při úklidu, nastavení frekvence vyprazdňování prachového zásobníku robota, dobu sušení mopů, nastavení režimu praní, nebo zde můžete nastavit samočistění dokovací stanice.
Aplikace umožňuje také nastavit časové plány. V definovaný čas je možné zvolit jaký typ úklidu má proběhnout. Zdali úklid celého bytu, nebo jen určité místnosti, nebo se má v daný čas spustit úklidový plán.
Další funkce
Svého robota můžete ovládat skrze hlasového asistenta. Bohužel tato funkce není podporována v případě, že je hlas robota nastaven na češtinu. Díky hlasovým povelům ale v podstatě můžete veškerou úklidovou rutinu a povely provádět skrze hlasové příkazy. Stačí vyslovit dvě magická slova „Hello Rocky“ a pak už robota úkolovat příkazy jako například „Clean the living room“, nebo „Just mop/mop only“ a robot se o vše postará sám.
Užitečnou funkcí je možnost přes robota komunikovat prostřednictvím kamery a mikrofonu. Pokud se například nacházíte v práci a doma máte třeba pejska, můžete s ním komunikovat a vidět ho. Velmi užitečná je funkce i v případě, že chcete jen zkontrolovat, co se děje u vás doma, nebo se podívat, jak robot uklízí. V případě chyby, nebo nastalé překážky tak získáváte přehled v reálném čase.
Robota můžeme detailně nastavit i pro schopnost reaktivního vyhýbání se překážkám. Pokud je tato funkce zapnutá, dokáže chytře rozpoznat překážky a vyhnout se jim. V nastavení můžeme aktivovat vyfocení překážky. Rovněž zde můžeme zadat, zdali máme domácí zvíře – robot s ní pak bude počítat. Podpořit rozpoznávání překážek a prostředí můžeme zapnutím funkce rozpoznávání pomocí AI.
Velmi užitečnou funkcí je také i manuální ovládání. To je sice trochu schované v menu aplikace, ale díky němu můžete nad robotem převzít plnou kontrolu a jezdit s ním jak s autem na dálkové ovládání. Tato funkce se může hodit například pro situace, kdy si robot neporadí s úklidem hůře dostupných míst, nebo prostě tehdy, když chcete uklidit pouze konkrétní místo.
Společnost Roborock myslí i na úsporu energie. Pokud využíváte například levnější tarif pro elektřinu určité denní, či noční hodiny, je možné v aplikaci nastavit, aby se robot nabíjel pouze v čase, kdy je levnější tarif aktivní.
Videa
Ukázka manévrování v členitém prostoru
Ukázka vytírání podlahy
Dokovací stanice, zásobník na prach a šasi
Celkový dojem z úklidu? Výborný, ale mouchy to má
Celkově to jak Roborock Saros 10R odvádí svou práci hodnotím kladně. Je nutné podotknout, že nevlastním veliký být a míra znečištění je řekl bych na standardní úrovni. Robot si tak musel převážně poradit s prachem a různými nečistotami na podlaze, které však nevyžadovaly náročnější úklid.
Co se týče vysávání tak s tím si robot poradil na jedničku. Vzhledem k efektivitě, kterou robot při úklidu používá prakticky neopomněl žádné smítko. S vytíráním je to trochu složitější. Je potřeba počítat s tím, že rotační mopy nedokážou vytřít podlahu tak důkladně, jako když na to vezmeme ruční mop, saponát a podlahu vezmeme z gruntu. Pokud se na podlaze nachází odolnější zaschlá špína, robot ji prostě důkladně neodstraní. Občas jsem si i všiml, že robot mopy špínu roznesl na již vysátou plochu a musel jsem pak ručně tato místa utřít.
Také jsem si všiml, že některá hůře dostupná místa, ačkoliv se do nich robot mohl bezpečně dostat a vymanévrovat z nich, neuměl uklidit. Prostě je opakovaně vynechával a ignoroval. Také jsem narazil na občasné nelogické manévry, kdy se robot najednou z jedné části místnosti přesunul do jiné a už se do opuštěné části nevrátil a zůstala neuklizená. Možná prostě jen někdy neměl jak se říká den.
Celkově jsem byl ale s výsledky nadmíru spokojen. Robot v kombinaci s dokovací stanicí nabízí opravdu silný úklidová arsenál. Pro každodenní úklid prostě nemám výhrad a mohu ho všemi deseti doporučit.
Závěr
Jedná se o špičkový produkt, který dokáže kontinuálně udržovat vaši domácnost v čistotě. Nabízí vysoký sací výkon. Díky pokročilým technologiím pro rozpoznávání překážek a skenování místností sám dokáže překonávat překážky se kterými by si jiní roboti jen těžko poradili. Díky nízkému profilu se dokáže napasovat pod skříň, nebo pohovku a vyčistit tak i velmi špatně dostupné oblasti.
Pokročilá technologie rotačních kartáčů a systému proti zamotávání vlasů ho předurčuje k tomu, že si poradí s chlupy a dlouhými vlasy, aniž by se do toho sám zamotal. Přizpůsobitelný zvedací podvozek ho nenechá ve štychu ani tehdy, kdež se pustí do vysávání koberce s dlouhým vlasem.
Velké plus za mě má i aplikace, která je přehledná a intuitivní. Provede vás všemi oblastmi nastavení robota a dokovací stanice a díky aplikaci máte srozumitelný přehled nad celým provozem, úklidem a stavem obou zařízení. Cenovka atakující hranici bezmála 40 tisíc není malá, ale na druhou stranu se jedná o opravdu komplexní úklidové řešení prošpikované špičkovými technologiemi, takže pokud cenu tak úplně neřešíte, stojí tento produkt za to.
Děkujeme za poskytnutí produktu k recenzi společnosti Roborock, kde na jejich oficiálních stránkách můžete tento robotický vysavač zakoupit.
Klady
- Vysoký sací výkon
- Pokročilé technologie pro rozpoznávání překážek
- Nízký profil umožňuje úklid pod nábytkem
- Efektivní systém proti zamotávání vlasů
- Přehledná a intuitivní mobilní aplikace
Zápory
- Mopování nenahrazuje ruční vytírání
- Občasné roznesení špíny mopem
- Někdy vynechává hůře dostupná místa
- Občasné nelogické manévry
- vyšší cenovka
