Netflix se přiblíží k TikToku a Youtube, nabídne nekonečné skrolování

Netflix se přiblíží k TikToku a Youtube, nabídne nekonečné skrolování2026-01-22T20:00:20+01:00
• 22. 1. 2026#Android

Zdroj: Dotekomanie.cz

Ještě před pár lety zde byla iniciativa, kdy se i firmy snažili naučit uživatele točit videa na šířku a ne vertikálně. S rozmachem sociálních sítí jako TikTok a vertikálních videí se celý trh posunul. Dnes kdejaká platforma nabízí vertikální videa, nevyjímaje Youtube. Dokonce se spekuluje, že i takové Disney+ nabídne tento formát obsahu. Nyní zde ale máme vyjádření od Netflixu.

„Doomscrolling“?

Aktuálně se připravuje nová mobilní aplikace, která má být základem pro nejrůznější experimenty a nové formáty. Mezi nimi budou i vertikální videa. Doslova zástupce společnosti uvedl, že chtějí nabídnout nekonečné skrolování, aby ještě více zapojili uživatele a zůstali u sledování obsahu.

V tomto ohledu se asi nabídne zcela nové pořady, seriály a podobně. Reagují tak na současné trendy a sama aplikace bude patřit mezi takové, kde vám bude hrozit doomscrolling. Jen je tedy otázkou, jaký obsah chce Netflix nabídnout. Jestli se tedy zaměří na předělání existujících pořadů, nebo výhradně nabídne nový obsah s profesionální nebo poloprofesionální produkcí.

Netflix Games

Zdroj: fonearena

Dalo by se skoro říci, že Netflix reaguje na nedávnou novinku od TikToku, o které jsme vás informovali. V tomto případě právě sociální síť chce vstoupit do profesionálnější produkce. Netflix naopak chce více nabídnout prostředí sociálních sítí. Není to ale jediný formát, co nová aplikace nabídne.

Kromě toho všeho se mají rozšířit video podcasty, které se mají stát běžnou součástí aplikace. Není to ale jediný pokus Netflixu, jak nalákat uživatele a jak co nejdéle udržet. Stačí připomenout hry, ale ty asi nějak moc netáhnou. Možná změna aplikace s novým formátem obsahu naláká více uživatelů. I tak si budeme muset počkat na konec roku 2026, kdy vyjde nová verze.

Zdroje: 9to5google.com, techcrunch.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Sony auto, Bird Buddy AI a konec klasických televizí? | CES 2026

💡ANKETA: Používáte ochranu displeje?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

Dotekomanie Premium
nejpripojeni
vodafone
vodafone
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat