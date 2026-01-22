Netflix se přiblíží k TikToku a Youtube, nabídne nekonečné skrolování

Zdroj: Dotekomanie.cz
Ještě před pár lety zde byla iniciativa, kdy se i firmy snažili naučit uživatele točit videa na šířku a ne vertikálně. S rozmachem sociálních sítí jako TikTok a vertikálních videí se celý trh posunul. Dnes kdejaká platforma nabízí vertikální videa, nevyjímaje Youtube. Dokonce se spekuluje, že i takové Disney+ nabídne tento formát obsahu. Nyní zde ale máme vyjádření od Netflixu.
„Doomscrolling“?
Aktuálně se připravuje nová mobilní aplikace, která má být základem pro nejrůznější experimenty a nové formáty. Mezi nimi budou i vertikální videa. Doslova zástupce společnosti uvedl, že chtějí nabídnout nekonečné skrolování, aby ještě více zapojili uživatele a zůstali u sledování obsahu.
V tomto ohledu se asi nabídne zcela nové pořady, seriály a podobně. Reagují tak na současné trendy a sama aplikace bude patřit mezi takové, kde vám bude hrozit doomscrolling. Jen je tedy otázkou, jaký obsah chce Netflix nabídnout. Jestli se tedy zaměří na předělání existujících pořadů, nebo výhradně nabídne nový obsah s profesionální nebo poloprofesionální produkcí.
Dalo by se skoro říci, že Netflix reaguje na nedávnou novinku od TikToku, o které jsme vás informovali. V tomto případě právě sociální síť chce vstoupit do profesionálnější produkce. Netflix naopak chce více nabídnout prostředí sociálních sítí. Není to ale jediný formát, co nová aplikace nabídne.
Kromě toho všeho se mají rozšířit video podcasty, které se mají stát běžnou součástí aplikace. Není to ale jediný pokus Netflixu, jak nalákat uživatele a jak co nejdéle udržet. Stačí připomenout hry, ale ty asi nějak moc netáhnou. Možná změna aplikace s novým formátem obsahu naláká více uživatelů. I tak si budeme muset počkat na konec roku 2026, kdy vyjde nová verze.
Zdroje: 9to5google.com, techcrunch.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
NexPhone má Android 16, Debian, Windows 11 aneb návrat Windows Phone?
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře