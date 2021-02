Microsoft Lens přichází s novým názvem a funkcemi

Zdroj: Microsoft

Občas jednoduchá fotografie nestačí a je zapotřebí skeneru, který je ale velký a málo mobilní. Naštěstí vývojáři mobilních aplikací přišli s aplikacemi pro skenování dokumentů. Díky pokročilejším funkcím je výsledek velmi podobný tomu, co byste dostali ze skeneru. Mezi takové aplikace patří Microsoft Office Lens. Aplikace nyní přichází s novým logem, názvem a také několika funkcemi.

Microsoft Lens

Microsoft z nějakého důvodu vypustil ze samotného názvu slovíčko Office a aplikace se nově jmenuje jednoduše Microsoft Lens. Došlo také na úpravu loga, díky čemuž více zapadá do designu těch u Wordu, Excelu a dalších. Naštěstí nejde u nové verze jen o kosmetické změny a zjednodušení názvu, dočkali jsme se i nových funkcí.

Microsoft Lens nově podporují několik režimů pro skenování, přičemž se používají pokročilé algoritmy a strojové učení. Nově si aplikace poradí s převedením obrázku do textu (samozřejmě pokud je nějaký k dispozici). Součástí je také možnost převést vyfocenou tabulku do Excelu, což by se mohlo hodit při digitalizaci starších dokumentů.

Mezi další funkce patří převedení dat z obrázku do kontaktů, takže takové vizitky můžete jednoduše převést do digitální podoby. Předposlední novinka se jmenuje Immersive Reader, což je funkce pro přečtení nahlas textu z obrázku. Kromě toho si aplikace poradí i překladem. Poslední vylepšení se týká skenování QR kódů.

Nová verze je prvně dostupná pro Android, přičemž se později dostane také na systém iOS. Majitelé Windows zařízení nemusí aktualizaci vyhlížet, jelikož Microsoft ukončil tuto verzi na konci minulého roku.

