Máte dost neustálého placení měsíčních poplatků za software, který denně používáte? Díky zimní slevové akci Godeal24 můžete získat doživotní licenci na Microsoft Office 2021 Professional za cenu, která se neodmítá – pouze 31,55 EUR (zhruba 365 Kč)!

Microsoft Office 2021 a Windows 11 za nejnižší ceny

Podle aktuálních průzkumů používá průměrná firma více než 10 různých softwarových předplatných, což může ročně stát desetitisíce. Pokud hledáte způsob, jak tyto výdaje omezit, právě teď je ta pravá chvíle k upgradu.

Díky akci Godeal24 Winter Crazy Sale si můžete pořídit trvalou licenci Office 2021 Pro bez měsíčních plateb, bez data vypršení a s plným přístupem ke všem nástrojům.

Co tuto cenu získáte?

Doživotní licence Office 2021 Professional zahrnuje:

  • Microsoft Word
  • Microsoft Excel
  • Microsoft PowerPoint
  • Microsoft Outlook
  • Microsoft Teams
  • OneNote
  • Publisher
  • Access

Všechny tyto aplikace si nainstalujete přímo do svého Windows PC. Pokud používáte Mac, je k dispozici verze Office 2021 Home and Business za výhodných 50,29 EUR (zhruba 1 220 Kč).

260105 720p gd24 € 1280x720x

 

Proč právě Office 2021?

Ať už jste běžný uživatel, student nebo profesionál, Office 2021 byl navržen s důrazem na výkon, jednoduchost a plynulost. Uživatelské rozhraní je okamžitě známé, ale modernější a uhlazenější než kdy dřív. A protože nejde o předplatné, platíte jen jednou a používáte navždy.

Ideální čas pro upgrade

Rok 2026 právě začal — a pokud jste si dali za cíl modernizovat svůj software nebo zefektivnit své náklady, lepší příležitost nebude. Ceny se mohou kdykoliv změnit, a proto Godeal24 radí: nečekejte příliš dlouho. Tyto klíče jsou autentické, okamžitě doručené e-mailem a připravené k aktivaci.

Originální Office, falešná cena! Získejte slevu na klíč Office! (Kód kupónu „SGO62“)

Získejte WinOS za poloviční cenu! (Kód kupónu „SGO50“)

Získejte neuvěřitelně nízkou celkovou cenu! (Kód kupónu „SGO62“)

Proč si vybírat mezi levným a pravým? Multibalení jsou zjevně obojí!

Nástroje pro váš počítač

>>> Více nástrojů

Jak využít slevový kód?

Na stránkách Godeal24 stačí přidat vybrané produkty do košíku a při platbě zadat příslušný slevový kód. Tím okamžitě uplatníte nabízené slevy.

Kdo je Godeal24?

Godeal24 je globální distributor počítačového softwaru s velmi atraktivní cenovou politikou. Ať už jste nezávislý tvůrce obsahu, nebo potřebujete software pro úpravu videa a obrázků, nebo prostě chcete jen posílit zabezpečení svého počítače antivirovým softwarem, zveme vás k prohlédnutí všech nabídek od Godeal24, určitě najdete to, co hledáte.

Na Godeal24 je software garantován jako 100% originální. Stránka je 100% bezpečná a klíč obdržíte okamžitě e-mailem po zaplacení. Godeal24 slibuje, že nabízí 24/7 profesionální technickou podporu a doživotní poprodejní servis a že můžete produkt používat bez problémů!

Kontakt Godeal24: service@godeal24.com

Ceny byly přepočítány dle aktuálního kurzu EUR/CZK ke dni 13. 1. 2026, cena se může lišit dle aktuálního kurzu.

