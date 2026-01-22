Slevy na monitory až 56 %: Velký výprodej na Alze srazil ceny i u 4K projektorů KOMERČNÍ ČLÁNEK

Kvalitní obraz je základem pro efektivní práci v kanceláři, pohlcující herní zážitky i domácí filmové večery. Aktuální nabídka obchodu Alza.cz přináší výrazné snížení cen v segmentu zobrazovací techniky. Zákazníci mohou využít akčních nabídek na široké spektrum zařízení, od základních kancelářských modelů až po špičkové herní prohnuté panely a výkonné projektory.

Monitory: Dell a Samsung za zlomek ceny

Segment počítačových monitorů prochází neustálým vývojem a aktuální slevová akce reflektuje potřeby různých skupin uživatelů. V nabídce se objevují modely s vysokou obnovovací frekvencí pro plynulé hraní her, ale i ergonomicky řešené obrazovky vhodné pro dlouhodobou kancelářskou práci. Výrazné cenové poklesy se týkají značek jako Dell, Samsung, TCL či LG. Zvláštní pozornost si zaslouží zejména dramatický propad ceny u modelu Dell 24 Plus, který přesahuje hranici padesáti procent, nebo ultraširokoúhlý herní monitor Samsung Odyssey.

Projektory: Domácí kino levněji

Pro uživatele, kteří preferují velkou úhlopříčku a filmový zážitek v pohodlí domova nebo potřebují spolehlivé řešení pro firemní prezentace, je připravena nabídka zlevněných projektorů. Akce zahrnuje jak kompaktní modely vhodné pro přenášení, tak i pokročilé laserové projektory s vysokým rozlišením a krátkou projekční vzdáleností. Snížení cen se dotklo produktů od výrobců Yaber, Acer či Hisense, což zpřístupňuje technologie domácího kina širšímu okruhu zájemců.

