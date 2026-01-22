Kvalitní obraz je základem pro efektivní práci v kanceláři, pohlcující herní zážitky i domácí filmové večery. Aktuální nabídka obchodu Alza.cz přináší výrazné snížení cen v segmentu zobrazovací techniky. Zákazníci mohou využít akčních nabídek na široké spektrum zařízení, od základních kancelářských modelů až po špičkové herní prohnuté panely a výkonné projektory.
Monitory: Dell a Samsung za zlomek ceny
Segment počítačových monitorů prochází neustálým vývojem a aktuální slevová akce reflektuje potřeby různých skupin uživatelů. V nabídce se objevují modely s vysokou obnovovací frekvencí pro plynulé hraní her, ale i ergonomicky řešené obrazovky vhodné pro dlouhodobou kancelářskou práci. Výrazné cenové poklesy se týkají značek jako Dell, Samsung, TCL či LG. Zvláštní pozornost si zaslouží zejména dramatický propad ceny u modelu Dell 24 Plus, který přesahuje hranici padesáti procent, nebo ultraširokoúhlý herní monitor Samsung Odyssey.
- 24″ Dell 24 Plus (S2425HSM) (-56 %)
- 24″ Samsung S3 (S33GF) (-39 %)
- 49″ Samsung Odyssey G9 G91F (-30 %)
- 24″ TCL 24G54 (-22 %)
- 23,8″ LG UltraGear 24G411A-B (-20 %)
Projektory: Domácí kino levněji
Pro uživatele, kteří preferují velkou úhlopříčku a filmový zážitek v pohodlí domova nebo potřebují spolehlivé řešení pro firemní prezentace, je připravena nabídka zlevněných projektorů. Akce zahrnuje jak kompaktní modely vhodné pro přenášení, tak i pokročilé laserové projektory s vysokým rozlišením a krátkou projekční vzdáleností. Snížení cen se dotklo produktů od výrobců Yaber, Acer či Hisense, což zpřístupňuje technologie domácího kina širšímu okruhu zájemců.
- Yaber K2s Pro (-13 %)
- Acer H6518STi (-7 %)
- Hisense C2 ULTRA (-6 %)
- Acer PL6520 (-4 %)
