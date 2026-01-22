Moto G67 a G77 od Motoroly prozrazuje prodejce

Motorola Moto G77 | Zdroj: Notebookcheck
Modelovou řadu Moto G nejspíš čeká další aktualizace díky dvěma zástupcům, které nyní prozrazuje jeden prodejce z Řecka. Společnost Motorola by v brzké době měla oficiálně představit dvojici s názvem Moto G67 a Moto G77. Mezi telefony nenajdete moc rozdílů. Vše se bude točit hlavně kolem procesoru, paměti RAM a hlavního objektivu.
Bez překvapení
Novinky mají shodně dostat 6,8palcový AMOLED displej s Full HD+ rozlišením, 120Hz obnovovací frekvencí a integrovanou čtečkou otisků prstů. Proděravěný otvor zabere 32MPx selfie kamerka. Model Moto G67 získá čipset Dimensity 6300 a 4GB paměť RAM, zatímco varianta G77 přijde s procesorem Dimensity 6400 a 8GB pamětí RAM.
U obou nasadí 128GB interní úložiště s podporou až 2TB microSD karet. Sestavu zadních fotoaparátů složí z 8MPx ultraširokoúhlého snímače a hlavního 50MPx objektivu v případě Moto G67. Namísto toho Moto G77 dokonce potěší 108MPx senzorem. Softwarovou stránku vyřeší operačním systémem Android 16.
K článku baterie o velikosti 5 200 mAh ještě připojí 30W nabíjení. Mezi ostatní specifikace mají patřit technologie NFC, Wi-Fi 6, stereo reproduktory s funkcí Dolby Atmos, certifikace odolnosti IP64 a MIL-STD-810H. Přesné prodejní ceny a dostupnost bychom měli znát už zanedlouho.
Zdroje: notebookcheck.net, gizmochina.com, fonearena.com, gsmarena.com
