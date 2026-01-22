Moto G67 a G77 od Motoroly prozrazuje prodejce

Moto G67 a G77 od Motoroly prozrazuje prodejce2026-01-22T13:41:02+01:00
• 22. 1. 2026#Android #Smartphony

Motorola Moto G77 | Zdroj: Notebookcheck

Modelovou řadu Moto G nejspíš čeká další aktualizace díky dvěma zástupcům, které nyní prozrazuje jeden prodejce z Řecka. Společnost Motorola by v brzké době měla oficiálně představit dvojici s názvem Moto G67 a Moto G77. Mezi telefony nenajdete moc rozdílů. Vše se bude točit hlavně kolem procesoru, paměti RAM a hlavního objektivu.

Bez překvapení

Novinky mají shodně dostat 6,8palcový AMOLED displej s Full HD+ rozlišením, 120Hz obnovovací frekvencí a integrovanou čtečkou otisků prstů. Proděravěný otvor zabere 32MPx selfie kamerka. Model Moto G67 získá čipset Dimensity 6300 a 4GB paměť RAM, zatímco varianta G77 přijde s procesorem Dimensity 6400 a 8GB pamětí RAM.

Motorolas Moto G77 G67 1986x1600x

Motorola Moto G77 a G67 | Zdroj: Gizmochina

U obou nasadí 128GB interní úložiště s podporou až 2TB microSD karet. Sestavu zadních fotoaparátů složí z 8MPx ultraširokoúhlého snímače a hlavního 50MPx objektivu v případě Moto G67. Namísto toho Moto G77 dokonce potěší 108MPx senzorem. Softwarovou stránku vyřeší operačním systémem Android 16.

K článku baterie o velikosti 5 200 mAh ještě připojí 30W nabíjení. Mezi ostatní specifikace mají patřit technologie NFC, Wi-Fi 6, stereo reproduktory s funkcí Dolby Atmos, certifikace odolnosti IP64 a MIL-STD-810H. Přesné prodejní ceny a dostupnost bychom měli znát už zanedlouho.

moto g67 and moto g77 1100x655x

Motorola Moto G67 a G77 | Zdroj: Fonearena

Zdroje: notebookcheck.net, gizmochina.com, fonearena.com, gsmarena.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Sony auto, Bird Buddy AI a konec klasických televizí? | CES 2026

💡ANKETA: Používáte ochranu displeje?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Antonín Julinek

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

Komentáře

Reklama

Dotekomanie Premium
nejpripojeni
vodafone
vodafone
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat