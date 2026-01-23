Google Keep zřejmě přijde o jednu funkci, klíčovou pro mnohé uživatele

23. 1. 2026

Zdroj: Dotekomanie.cz

S každou aktualizací se nepřidávají jen nové funkce, někdy dojde na odebrání, což mnohdy nevadí u těch, co sotva někdy použijete. Bohužel to asi nebude případ aplikace a služby Google Keep. Ta by mohla přijít o připomenutí.

Připomenutí zmizí?

Kolegové z Android Authority prozkoumávali zdrojové kódy aplikace Google Keep ve verzi 5.26.021.01.90 a podařilo se jim najít nové uživatelské rozhraní. Hned si všimli, že možnost připomenutí se nějak vytratila ze samotné editace poznámky. Jak můžete vidět na srovnání níže, tak v nové chystané verzi chybí zvoneček v horním rohu.

Google Keep Current UI with Reminders 491w 1080hjpg 491x1080x Google Keep Upcoming UI without Reminders 486w 1080hjpg 486x1080x

Zdroj: androidauthority

Možná byste si i řekli, že se jedná jen o chybu aplikace a jedna ikona nic nedokazuje, ale jsou zde další změny. Například v samotném menu už není kategorie Připomenutí a dokonce u existující poznámky nikde není vidět, kdy se má připomenout.

Google Keep Upcoming UI without Reminders 2 486w 1080hjpg 486x1080x Google Keep Upcoming UI without Reminders 3 486w 1080hjpg 486x1080x

Zdroj: androidauthority

Navíc není to tak dávno, co funkce připomenutí přišla o možnost na základě lokace. Navíc i nyní dochází se synchronizací se službou Google Úkoly. Samozřejmě se jedná o první pohled na chystanou aktualizaci, ale je zde dost náznaků. Možná ale Google udělá jinou integraci s Google Úkoly a připomenutí zde zůstanou, jen v jiné formě a skrze jinou službu.

Zdroj: androidauthority.com

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

