Český trh s notebooky se v těchto dnech rozšiřuje o desítky nových modelů od předních světových výrobců. Největší tuzemský e-shop Alza.cz aktualizoval svou nabídku, která nyní zahrnuje vše od cenově dostupných modelů pro základní práci až po vysoce výkonné pracovní stanice a herní stroje vybavené nejmodernějšími technologiemi včetně AI akcelerace. V některých případech jde o předobjednávky, či rezervace, což byste měli využít, abyste měli novinku jako první.
Lenovo
Značka Lenovo se soustředí především na firemní klientelu a náročné uživatele, což dokládá rozšířená řada ThinkBook. Modely s přídomkem G6 a G9 přinášejí nejen vysoký výkon, ale také nadstandardní záruční podmínky v podobě tříletého Onsite servisu.
- Lenovo ThinkBook 16p G6 IAX Luna Grey (3 roky ONSITE servis) (66 790 Kč)
- Lenovo ThinkBook 16 G9 IRL Arctic Grey (3 roky ONSITE servis) (25 990 Kč)
- Lenovo ThinkBook 16p G6 ADR Luna Grey (3 roky ONSITE servis) (57 990 Kč)
- Lenovo ThinkBook Plus G6 Rollable Luna Grey (3 roky ONSITE servis) (101 190 Kč)
- Lenovo ThinkBook 14 G9 AHP Arctic Grey (3 roky ONSITE servis) (28 490 Kč)
- Další novinky najdete zde
Acer
Acer cílí na široké spektrum uživatelů. Zatímco řada TravelMate je určena pro profesionály na cestách, modely Aspire Go a Lite představují ideální vstupní bránu pro studenty a domácnosti díky agresivně nastavené cenové politice.
- Acer TravelMate P2 14 Steel Gray (TMP214-75-G3-TCO-565F) (21 990 Kč)
- Acer Aspire Go 14 Pure Silver (AG14-72P-50ZC) (11 990 Kč)
- Acer Aspire Lite 15 Silver (AL15-41P-R879) (11 990 Kč)
- Acer Nitro V 15 Black (ANV15-41-R6WB) (16 990 Kč)
- Další novinky najdete zde
Tecno
Značka Tecno potvrzuje svou ambici prosadit se na poli přenosných počítačů řadou Megabook K15S. Výrobce vsadil na kombinaci elegantního designu a atraktivního poměru ceny a výkonu.
- Tecno Megabook K15S 13th i9 512+16GB (13 990 Kč)
- Tecno Megabook K15S AMD R5 512+16GB (10 990 Kč)
- Tecno Megabook K15S 13th i3 512+8GB (9 999 Kč)
- Tecno Megabook K15S AMD R5 512+8GB (9 999 Kč)
- Další novinky najdete zde
ASUS
ASUS přichází s masivním nasazením řady ExpertBook, která je navržena pro maximální odolnost a bezpečnost v korporátním prostředí. Portfolio doplňuje také oblíbený model Vivobook.
- ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4155W Quiet Silver (12 690 Kč)
- ASUS ExpertBook P1 P1503CVA-S7C316512X Misty Grey (15 490 Kč)
- ASUS ExpertBook P1 P1503CVA-S7C38256X Misty Grey (14 490 Kč)
- ASUS ExpertBook B5 B5605CCA-MBC516512X Gentle Grey (24 990 Kč)
- ASUS ExpertBook B3 B3405CCA-LY0530 Gentle Grey (19 490 Kč)
- ASUS ExpertBook B1 B1503CVA-S7C516512X Gentle Grey (17 690 Kč)
- Další novinky najdete zde
MSI
Pro ty, kteří hledají nekompromisní výkon, zařadilo MSI do prodeje nové modely Vector a Cyborg využívající nejnovější procesory a grafické čipy.
- MSI Vector 16 HX AI A2XWHG-695XCZ kovový (46 990 Kč)
- MSI Cyborg 15 A13UC-2265XCZ kovový (17 990 Kč)
- Další novinky najdete zde
Kompletní nabídku všech novinek a podrobné technické specifikace naleznete na stránkách prodejce Alza.cz.
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Google Keep přichází o upozornění na hodinkách
iPhone s procesorem od Intelu? Možná již brzy
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře