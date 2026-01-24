Nové notebooky na Alze: Dravé MSI, rolovací Lenovo, úsporný Acer, dostupné Tecno KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 24. 1. 2026#Ostatní

Český trh s notebooky se v těchto dnech rozšiřuje o desítky nových modelů od předních světových výrobců. Největší tuzemský e-shop Alza.cz aktualizoval svou nabídku, která nyní zahrnuje vše od cenově dostupných modelů pro základní práci až po vysoce výkonné pracovní stanice a herní stroje vybavené nejmodernějšími technologiemi včetně AI akcelerace. V některých případech jde o předobjednávky, či rezervace, což byste měli využít, abyste měli novinku jako první.

Lenovo

Značka Lenovo se soustředí především na firemní klientelu a náročné uživatele, což dokládá rozšířená řada ThinkBook. Modely s přídomkem G6 a G9 přinášejí nejen vysoký výkon, ale také nadstandardní záruční podmínky v podobě tříletého Onsite servisu.

Acer

Acer cílí na široké spektrum uživatelů. Zatímco řada TravelMate je určena pro profesionály na cestách, modely Aspire Go a Lite představují ideální vstupní bránu pro studenty a domácnosti díky agresivně nastavené cenové politice.

Tecno

Značka Tecno potvrzuje svou ambici prosadit se na poli přenosných počítačů řadou Megabook K15S. Výrobce vsadil na kombinaci elegantního designu a atraktivního poměru ceny a výkonu.

ASUS

ASUS přichází s masivním nasazením řady ExpertBook, která je navržena pro maximální odolnost a bezpečnost v korporátním prostředí. Portfolio doplňuje také oblíbený model Vivobook.

MSI

Pro ty, kteří hledají nekompromisní výkon, zařadilo MSI do prodeje nové modely Vector a Cyborg využívající nejnovější procesory a grafické čipy.

Kompletní nabídku všech novinek a podrobné technické specifikace naleznete na stránkách prodejce Alza.cz.

Obchodní sdělení za jehož obsah odpovídá objednavatel.

