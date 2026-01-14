Revoluční technologie Dyson v roce 2026. Robotika, AI a „inteligentní vidění“ mění budoucnost domácností KOMERČNÍ ČLÁNEK

Revoluční technologie Dyson v roce 2026. Robotika, AI a „inteligentní vidění“ mění budoucnost domácností2026-01-13T18:37:46+01:00
• 14. 1. 2026#Ostatní

Společnost Dyson představila svou vizi pro rok 2026, který se má stát přelomovým milníkem. Dyson posouvá hranice od pouhého výkonu a rychlosti směrem k autonomní inteligenci. Jde o technologii, která „vidí“, vnímá své okolí a v reálném čase se učí.

Od „silnějšího“ k „chytřejšímu“

Technologie vyvinuté společností Dyson budou určovat trendy pro rok 2026! Dyson představil video 2026. Innovation in motion“ neboli Inovace v pohybu. Poodhaluje zákulisí tajných laboratoří, kde inženýři pracují na systémech počítačového vidění a AI, které tvoří základ nové generace produktů. Představte si robota, který uvidí skvrnu, rozhodne se, jak k ní přistoupit, po vyčištění ověří, zda zmizela, a v případě potřeby se vrátí. To je budoucnost chytrých zařízení: vnímají své prostředí, chápou, co právě dělají, a v reálném čase upravují své chování. Cílem technologií Dyson, jsou tzv. „neviditelné“ přístroje – nevyžadují pozornost uživatelů, protože úkoly plní zcela samostatně a s nekompromisní přesností. Ušetří čas, energii a úsilí při udržování čistého a zdravého domova.

Produktové novinky 2026

Hitem tohoto roku je průlomový robot pro mokré i suché čištění Dyson Spot+Scrub AI, který využívá umělou inteligenci k detekci skvrn a adaptivnímu chování. Díky umělé inteligenci rozpozná téměř 200 objektů, jako jsou kabely, ponožky a další, a identifikuje skvrny. Na rozdíl od běžných robotů výsledek své práce kontroluje a vrací se na místo tak dlouho, dokud není skvrna zcela odstraněna.

Dyson nabízí i další přístroje, které kombinují pokročilou robotiku s extrémním výkonem:

Dyson Clean+Wash Hygiene™: Lehký čistič pro mokré i suché vysávání tvrdých podlah. Revoluční konstrukce bez filtrů eliminuje množení bakterií, zatímco ultraabsorpční válec s 84 000 mikrovlákny na cm2 zajišťuje maximální hygienu.

Dyson V16 Piston Animal™: Dosud nejvýkonnější tyčový vysavač Dyson s novým motorem Hyperdymium™, senzory i softwarem pro inteligentní úklid.

Dyson PencilVac™: Úplně nový formát úklidu podlah s ultratenkým designem, který mění způsob, jakým uživatelé vidí prach a jak k úklidu přistupují.

Dyson HushJet™: Kompaktní a mimořádně tichá čistička vzduchu s pokročilou aerodynamikou v kategorii čištění vzduchu.

Inovace v pohybu

Všechna tato zařízení jsou pouze začátkem. Slogan „2026. Inovace v pohybu“ doprovází ambiciózní plán investic do AI a robotiky. Dyson potvrzuje, že v následujících měsících roku 2026 představí více produktů než v kterémkoliv předchozím roce, včetně očekávaných novinek v kategorii péče o vlasy. Navíc společnost slibuje také vstup do nových odvětví.

Obchodní sdělení za jehož obsah odpovídá objednavatel.

