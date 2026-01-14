Apple Games: iOS 26 přináší nový herní rozcestník pro iPhone, iPad i Mac

Zdroj: ChatGPT

Apple s příchodem iOS 26 představil novou aplikaci s názvem Apple Games, která se stává centrálním místem pro všechny hráče na iPhonech, iPadech a Macích. Ať už hrajete příležitostně nebo pravidelně, tato aplikace slibuje přehlednější, osobnější a více sociálně laděnější herní zážitek než kdy dříve.

Apple Games se představuje

Aplikace Apple Games funguje jako osobní herní centrum, ve kterém najdete nejen své oblíbené tituly, ale i doporučení na nové hry, přehled aktivit přátel a nástroje pro lepší správu vaší herní knihovny. Apple ji popisuje jako „personalizovaný domov pro hry a hraní s přáteli“ a právě na tuto myšlenku se novinka zaměřuje.

Hry tvoří důležitou součást ekosystému Apple. Ať už jde o jakýkoliv herní titul, v App Storu si najde každý to své. Nová aplikace Apple Games má za cíl tuto rozmanitost sjednotit do jednoho přehledného rozhraní.

apple games app iphone ipad mac 2000x1000x

Zdroj: 9to5mac

Hlavní části aplikace Apple Games

Po otevření aplikace vás přivítá intuitivní rozhraní se šesti hlavními sekcemi, které vám umožní rychlý přístup ke všemu důležitému:

  • Domů: zobrazuje naposledy hrané hry, personalizovaná doporučení, novinky a přehled toho, co hrají vaši přátelé. Funguje podobně jako úvodní obrazovky aplikací Apple Music nebo Apple TV.
  • Arcade: sekce věnovaná službě Apple Arcade, která nabízí přes 200 her bez reklam a mikrotransakcí. Přístup máte buď přes předplatné Apple Arcade (6,99 USD/měsíc), nebo v rámci balíčku Apple One.
  • Přátelé: tato záložka čerpá z Game Center a ukazuje vám, co hrají vaši přátelé. Můžete zde také zahájit herní výzvy nebo sledovat úspěchy ostatních.
  • Knihovna: přehled všech her nainstalovaných ve vašem zařízení. S aktualizací iOS 26.2 přibyly pokročilé filtry pro snadnější vyhledávání podle žánrů, platformy nebo úspěchů.
  • Hledat: umožňuje nejen zadat název hry, ale i procházet kategorie jako Akční, Multiplayer, Hudební, Rodinné, Puzzle a další. To pomáhá objevovat nové hry přesně podle vašich preferencí.
apple games app home tab ios 26 2000x1000x

Zdroj: 9to5mac

Pokud používáte herní ovladač pro hraní na iPhonu, iPadu nebo Macu, iOS 26.2 přináší vylepšenou podporu navigace v aplikaci Apple Games právě skrze ovladač. Už tedy nemusíte přepínat mezi dotykovým a hardwarovým ovládáním.

Má smysl používat Apple Games?

To, jak moc pro vás bude aplikace Apple Games užitečná, záleží hlavně na tom, kolik her hrajete a jak důležitý je pro vás sociální aspekt hraní. Největší přínos má aplikace u těch, kteří mají rozsáhlou knihovnu her a chtějí si ji efektivně organizovat, nebo chtějí sledovat aktivitu svých přátel. Zároveň ale platí, že většinu funkcí jako vyhledávání nebo instalace her uživatelé najdou i v klasickém App Storu. Aplikace Apple Games tak spíše rozšiřuje stávající možnosti o nový, personalizovaný přístup a lepší propojení s přáteli.

Zdroj: 9to5mac.com

Jakub Sobotka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

