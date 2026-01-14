Apple Games: iOS 26 přináší nový herní rozcestník pro iPhone, iPad i Mac

Zdroj: ChatGPT
Apple s příchodem iOS 26 představil novou aplikaci s názvem Apple Games, která se stává centrálním místem pro všechny hráče na iPhonech, iPadech a Macích. Ať už hrajete příležitostně nebo pravidelně, tato aplikace slibuje přehlednější, osobnější a více sociálně laděnější herní zážitek než kdy dříve.
Apple Games se představuje
Aplikace Apple Games funguje jako osobní herní centrum, ve kterém najdete nejen své oblíbené tituly, ale i doporučení na nové hry, přehled aktivit přátel a nástroje pro lepší správu vaší herní knihovny. Apple ji popisuje jako „personalizovaný domov pro hry a hraní s přáteli“ a právě na tuto myšlenku se novinka zaměřuje.
Hry tvoří důležitou součást ekosystému Apple. Ať už jde o jakýkoliv herní titul, v App Storu si najde každý to své. Nová aplikace Apple Games má za cíl tuto rozmanitost sjednotit do jednoho přehledného rozhraní.
Hlavní části aplikace Apple Games
Po otevření aplikace vás přivítá intuitivní rozhraní se šesti hlavními sekcemi, které vám umožní rychlý přístup ke všemu důležitému:
- Domů: zobrazuje naposledy hrané hry, personalizovaná doporučení, novinky a přehled toho, co hrají vaši přátelé. Funguje podobně jako úvodní obrazovky aplikací Apple Music nebo Apple TV.
- Arcade: sekce věnovaná službě Apple Arcade, která nabízí přes 200 her bez reklam a mikrotransakcí. Přístup máte buď přes předplatné Apple Arcade (6,99 USD/měsíc), nebo v rámci balíčku Apple One.
- Přátelé: tato záložka čerpá z Game Center a ukazuje vám, co hrají vaši přátelé. Můžete zde také zahájit herní výzvy nebo sledovat úspěchy ostatních.
- Knihovna: přehled všech her nainstalovaných ve vašem zařízení. S aktualizací iOS 26.2 přibyly pokročilé filtry pro snadnější vyhledávání podle žánrů, platformy nebo úspěchů.
- Hledat: umožňuje nejen zadat název hry, ale i procházet kategorie jako Akční, Multiplayer, Hudební, Rodinné, Puzzle a další. To pomáhá objevovat nové hry přesně podle vašich preferencí.
Pokud používáte herní ovladač pro hraní na iPhonu, iPadu nebo Macu, iOS 26.2 přináší vylepšenou podporu navigace v aplikaci Apple Games právě skrze ovladač. Už tedy nemusíte přepínat mezi dotykovým a hardwarovým ovládáním.
Má smysl používat Apple Games?
To, jak moc pro vás bude aplikace Apple Games užitečná, záleží hlavně na tom, kolik her hrajete a jak důležitý je pro vás sociální aspekt hraní. Největší přínos má aplikace u těch, kteří mají rozsáhlou knihovnu her a chtějí si ji efektivně organizovat, nebo chtějí sledovat aktivitu svých přátel. Zároveň ale platí, že většinu funkcí jako vyhledávání nebo instalace her uživatelé najdou i v klasickém App Storu. Aplikace Apple Games tak spíše rozšiřuje stávající možnosti o nový, personalizovaný přístup a lepší propojení s přáteli.
