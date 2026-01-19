TikTok má novou aplikace PineDrama

Zdroj: PineDrama
Sem tam se objeví nějaká nová aplikace nebo služba, ale málokdy se dostaví úspěch. V opačném případě se nějaký trend natolik uchytí, že se něco podobného objeví na každé platformě. Typickou ukázkou jsou dočasné příběhy. Nyní zde ale máme asi nový nadcházející trend. Proslýchá se, že Disney chce nabídnout vertikální filmy nebo i seriály pro mobily, ale než se tak stane, tak zde asi budeme mít alternativní služby. Ukázkou je novinka PineDrama.
PineDrama
Tato služba pochází z dílny TikToku a má hlavně nabízet ve své podstatě seriály s krátkou délkou jednotlivých epizod a hlavně ve vertikálním formátu. Vše je navíc zdarma, což je hodně promováno nejen v aplikaci ale také v obchodech. Kromě možnosti sledování se nabízí typické prvky pro podobné aplikace, tedy možnost komentování, lajkování a podobně.
Již nyní má PineDrama nabízet nejrůznější kategorie a žánry, přičemž se jedná o profesionálnější produkci. Rozhodně zde nenajdete nějaké náhodné výtvory jako na TikToku. Zjevně do toho sama společnost investuje nemalé finanční prostředky, aby byla tvorba zajištěna.
Nebude to ale jediný takový pokus, jelikož se o podobnou službu jednou snažila jiný společnost. I přes investice dosahující skoro dvou miliard dolarů a účastí známých herců došlo po dvou měsících k ukončení. Možná to tentokrát bude jiné a TikTok se možná pustí na tomto poli do souboje s Disney.
Samotná aplikace PineDrama zatím není dostupná pro každého. Testování probíhá v USA a Brazílii. Jestli se na těchto trzích novinka setká s úspěchem, asi dojde k rozšíření. Vzhledem k tomu, že se současně začíná čím dál více objevovat i funkce automatického dabování přes AI, mohla by taková produkce zasáhnout i velké množství diváků.
Zdroj: techcrunch.com
