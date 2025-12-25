Mapy od Seznamu dostávají aktualizaci pro hodinky

Zdroj: Mapy.com
Česká služba Mapy.com se postupně rozvíjí a někdy se dočkáme zajímavých vychytávek. Naposled došlo k užitečnému rozšíření, v rámci kterého se nyní dostanete do oficiálních obchodů s dálničními známkami, což se hodí při cestování napříč Evropou. Sem tam se ale dočkáme rozšíření, o kterém firma informuje jen na svých stránkách prostřednictvím krátké zprávičky.
Vylepšení u hodinek
V tomto roce společnost uvedla Mapy pro hodinky, ale samotná funkcionalita je dost jednoduchá. Dnes zde máme rozšíření, díky kterému nově uvidíte i trasu vedle navigace.
Bohužel je zde několik podmínek, abyste novinku mohli mít. Aktualizace je podle všeho dostupná jen pro Apple Watch, ale aby toho nebylo málo, musíte mít ještě předplatné Premium. Z nějakého důvodu se firma rozhodla uzamknout tuto funkci za poplatek, který sice není tak velký, ale na druhou stranu se nejedná o funkci, kvůli které si Premium zaplatí více uživatelů.
