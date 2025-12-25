Mapy od Seznamu dostávají aktualizaci pro hodinky

25. 12. 2025

Zdroj: Mapy.com

Česká služba Mapy.com se postupně rozvíjí a někdy se dočkáme zajímavých vychytávek. Naposled došlo k užitečnému rozšíření, v rámci kterého se nyní dostanete do oficiálních obchodů s dálničními známkami, což se hodí při cestování napříč Evropou. Sem tam se ale dočkáme rozšíření, o kterém firma informuje jen na svých stránkách prostřednictvím krátké zprávičky.

Vylepšení u hodinek

V tomto roce společnost uvedla Mapy pro hodinky, ale samotná funkcionalita je dost jednoduchá. Dnes zde máme rozšíření, díky kterému nově uvidíte i trasu vedle navigace.

2511 mapy aw online mapa some 800x453 1 800x453x

Zdroj: Seznam.cz

Bohužel je zde několik podmínek, abyste novinku mohli mít. Aktualizace je podle všeho dostupná jen pro Apple Watch, ale aby toho nebylo málo, musíte mít ještě předplatné Premium. Z nějakého důvodu se firma rozhodla uzamknout tuto funkci za poplatek, který sice není tak velký, ale na druhou stranu se nejedná o funkci, kvůli které si Premium zaplatí více uživatelů.

Zdroj: Tisková zpráva

