Samsung zřejmě restartuje řadu procesorů pro mobily

Na současném trhu s mobilními telefony máme dvě dominantní společnosti, Qualcomm a Mediatek, tedy v případě Android mobilů. Kromě toho zde máme ještě Google s procesory Tensor a také Xiaomi s XRING 01. Samsung má svou řadu Exynos, ale dlouhodobě nezvládá držet krok s konkurencí. To by se mohlo nyní změnit.
Nové Exynosy nebo něco jiného
Samsung aktuálně připravuje procesory Exynos 2600, které budou dostupné u řady Galaxy S začátkem dalšího roku. Aktuální spekulace naznačují, že Galaxy S26 s Exynos 2600 řada bude dostupná jen na domácím trhu, možná ještě v nějaké další zemi, ale do světa zamíří novinky asi s procesory Snapdragon.
Nyní se objevují informace, že Samsung buduje zcela nový tým, který bude mít za úkol vytvořit nové procesory, a to zcela od základu. Tým jako takový má vytvořit SoC specificky pro nejvyšší řadu, tedy čistě na potřeby Samsungu u těchto modelů. Není to ale poprvé, co se Samsung snaží o něco takového.
Podobné úsilí jsme mohli zaznamenat již v roce 2022, ale specializovaný tým byl spíše rozpuštěn a pokračovalo se normální cestou. Zřejmě se změnily plány a firma chce více investovat do vlastní procesorové divize, aby došlo ke snížení závislosti na Qualcommu, případně Mediateku.
Je ale otázkou, kdy se dočkáme nového procesoru. Je možné, že si tým pospíší a již za rok zde budeme mít nějaký nový procesor, ale spíše odhadujeme, že si počkáme aspoň dva roky.
