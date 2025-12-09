Od Google WearOS zřejmě odchází další výrobce

Zdroj: Mobvoi
Trh s chytrými hodinkami je trochu odlišný oproti tomu s mobily, jelikož se nabízí více platforem a společnosti mnohdy vsází na vlastní řešení. Na začátku to byl trochu nerovný souboj, jelikož jste si museli vybrat mezi dlouhou výdrží a omezenými funkcemi, nebo kratší výdrží na jedno nabití a funkcemi čítající i placení v obchodech pomocí NFC. Dnes je situace jiná a i firmy jako Amazfit mají svou platební službu. Wear OS od Googlu se ale tak trochu potýká se ztrátou značek. Relativně nedávno jsme se dočkali oznámení, že Fossil opouští trh s chytrými hodinkami se systémem Wear OS a nyní zde máme dalšího výrobce.
Přirozená selekce?
Fossil začal v oblasti chytrých hodinek používat svůj systém, díky čemuž se mu otevřeli další možnosti, jako je například certifikace od Applu. Další firma, která zřejmě ukončuje příběh s Wear OS, je Mobvoi. Pro mnohé se může jednat o neznámou značku, ale právě tento výrobce zaujal před lety cenově dostupnými hodinkami, které nabízely i pokročilejší technologie, jako je duální displej. Díky tomu se nabízela daleko delší výdrž na jedno nabití.
Mobvoi sice uvedl hodinky TicWatch Pro 5 Enduro s Wear OS minulý rok, ale jednalo se více méně o lehkou modifikaci modelu z roku 2023. Co se týče dostupnosti na trhu, tak zahraniční redakce reportuje, že dochází ke stahování z prodejů například z Amazonu. Evropská verze stránek společnosti stále nabízí dvoje hodinky s Wear OS, ale jsou zde velké slevy, jakoby se jednalo o výprodej. Konkrétně model TicWatch Pro 5 má sníženou cenu z 359,99 eur na 119,99 eur a verze TicWatch E3 přijde na 59,99 eur místo 199,99 eur.
Zástupce společnosti odmítl komentovat jakékoliv informace kolem konce produkce hodinek se systémem WearOS, ale navíc dodal, že stávající modely budou stále v nějaké formě podporovány. Bohužel firma nemá nějak dobrou povést, co se týče aktualizací. Přicházejí s velkým zpožděním. Navíc se v poslední době soustřeďuje na jiné produkty, jako je například AI záznamník Mobvoi TicNote.
Google asi nepocítí odchod Mobvoi z WearOS, ale není to příliš pozitivní zpráva. Na druhou stranu má velmi silného partnera v podobě Samsungu, který se před nějakou dobou vzdal vlastního systému ve prospěch WearOS.
