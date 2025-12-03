WhatsApp rozšiřuje animace a přidává nálepky s reakcemi

Zdroj: Dotekománie
WhatsApp pokračuje v rozšiřování možností, jak vyjádřit emoce a interagovat s přáteli zábavnějším a osobnějším způsobem. Nejnovější aktualizace přináší animované konfety pro reakce, nové nálepky pro statusy, a také vylepšení pro Apple Watch a iOS zařízení. Uživatelé se mohou těšit na hravější, barevnější a dynamičtější rozhraní pro komunikaci se zaměřením na nadcházející vánoční svátky.
Novinky ve WhatsApp: vylepšené reakce a nálepky
S verzí WhatsApp beta pro Android 2.25.35.11 a iOS 25.35.10.71 přichází animované efekty, které mění běžné emoji do více svátečně laděných. Pokud nyní zareagujete například pomocí smajlíku s konfetami, obličeje na večírku, skleniček nebo láhve se zátkou, chatem prolétnou barevné konfety.
WhatsApp tyto efekty zavádí ve snaze dodat konverzacím větší hravost a atmosféru oslav. Animace je postavena na frameworku Lottie, který umožňuje plynulé a detailní animace při minimálním zatížení zařízení, takže efekty fungují bez problémů napříč různými modely telefonů.
Zvláštní místo mezi emoji nově zaujímá smajlík s konfetami, který WhatsApp zařadil přímo do výchozího panelu s reakcemi, aby byl snadno dostupný. Díky tomu můžete rychle přidat do chatu trochu sváteční nálady – bez složitého hledání ve všech dostupných emoji. Animace budou dostupné jen po omezenou dobu, pravděpodobně po dobu vánočních a novoročních svátků.
Interaktivní nálepky pro statusy: Nový způsob, jak reagovat přímo na příběhy
Další výraznou novinkou je možnost přidat nálepky přímo na statusové příspěvky. A to jak u obrázků, tak u videí. Tato funkce byla nejprve představena v beta verzi pro Android (2.25.36.6) a následně i pro iOS (25.35.10.70). Princip je jednoduchý: při vytváření statusu si uživatel vybere emoji, které se zobrazí jako nálepka přímo na publikovaném obsahu. Sledující pak mohou na dané emoji klepnout a odeslat autorovi soukromou reakci.
Zprávy se neukazují veřejně, ale autor statusu je obdrží jako samostatná upozornění, včetně jména odesílatele a zvoleného emoji. Tyto reakce se zobrazují v oddělené části aktivity, takže je snadné sledovat, jaké reakce obsah vyvolal.
Funkce připomíná systém reakcí známý z příběhů na Instagramu, ale WhatsApp ji přizpůsobil svému prostředí tak, aby byla co nejpřístupnější a co nejméně rušivá. Díky viditelnosti nálepky přímo na obrázku nebo videu je jasné, kde mohou sledující reagovat, což podporuje zapojení a usnadňuje okamžitou odezvu.
Vylepšení pro Apple Watch: WhatsApp na zápěstí byl vylepšen také
WhatsApp také aktualizoval svou aplikaci na Apple App Store a nově vyzdvihuje funkce pro Apple Watch. Ty umožňují uživatelům posílat hlasové zprávy, reagovat pomocí emoji, zobrazit nedávnou historii konverzací nebo přijímat hovory. To vše přímo ze zápěstí. Aplikace je kompatibilní s hodinkami s operačním systémem watchOS 10.0 nebo novějším.
Díky automatické synchronizaci s iPhonem zůstávají zprávy aktuální napříč zařízeními. Uživatelské rozhraní bylo navrženo tak, aby se v něm dalo snadno orientovat i na malém displeji – s možností rychlého rolování, odpovídání pomocí diktování nebo výběru emoji. Vývojáři navíc opravili některé chyby způsobující pády aplikace a neustále vydávají nové verze prostřednictvím TestFlight beta programu.
WhatsApp zavádí edukaci ohledně pozastavení účtů
Ve snaze o větší transparentnost a prevenci před případnými incidenty WhatsApp testuje novou funkci, která vysvětluje, proč může dojít k pozastavení účtu. Cílem je pomoci uživatelům pochopit, jaké chování může vést k porušení pravidel, zejména u hromadného rozesílání zpráv, nevyžádané komunikace a automatizovaných botů.
Nová funkce bude zobrazena při odesílání zpětné vazby a nabídne konkrétní doporučení, jak komunikovat bezpečněji a férově. WhatsApp upozorňuje například na to, že zprávy odesílané ve velkém množství neznámým kontaktům mohou být vyhodnoceny jako spam. Díky strojovému učení dokáže systém rozpoznat podezřelé aktivity, aniž by četl obsah zpráv, čímž chrání soukromí uživatelů.
Jako alternativu doporučuje WhatsApp využívat oficiální nástroje jako jsou broadcast listy, statusy, kanály nebo API pro firmy, které respektují pravidla platformy a umožňují efektivní, ale férovou komunikaci.
Zdroj: wabetainfo.com
