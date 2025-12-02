Magenta AI dostává aktualizaci, T-Mobile rozšiřuje možnosti

Někdy aplikace mobilní operátorů nenabízí jen správu účtu. Zejména v těchto dnech v nich najdete vánoční bonusy, speciální akce a také soutěže. T-Mobile se ale před nějakou dobou rozhodl zakomponovat do své aplikace Magenta AI, což sice vypadá jako nový samostatný AI chatbot, ale je založen zejména na Perplexity. Nyní dochází k jeho rozšíření.
Nové možnosti v Magenta AI
Samotná aplikace, nebo spíše integrace AI se moc nemění, ale dochází k rozšíření a nabídce více možností. T-Mobile totiž uzavřel spolupráci s firmami jako ElevenLabs a Picsart.
„Aplikaci Můj T-Mobile každý měsíc na svých telefonech spustí téměř 1,7 milionu našich zákazníků. Její nové AI funkce stejně jako vylepšený design zajistí lepší uživatelský zážitek a přístupnost za všech situací,“ uvedl Petar Babić, obchodní ředitel segmentu rezidentních zákazníků T-Mobile, a dodává „Pracujeme také s podněty od našich zákazníků, které nám pomáhají např. i plánovat modernizaci sítě a zlepšovat naše služby. Věříme, že zákazníci ocení i rychlý přístup k radám, jak řešit připojení například během plánovaných servisních prací.”
V praxi toto rozšíření znamená, že v aplikaci a v samotném Magenta AI máte navíc možnost si nechat vygenerovat podcast na jakékoliv téma. Výsledek je v podobě rozhovoru mezi dvěma osobami a v češtině. Druhá novinka ve spolupráci s Picsart se zaměřuje na úpravu fotografií, případně dogenerování na základě příkazu.
Není to ale jediná novinka, jak uvádí T-Mobile. Došlo i na změnu aplikace jako také po stránce designu. Texty jsou větší a čitelnější, přičemž má být výrazněji rozdělena práce s jednotlivými účty. Operátor dále upozorňuje na možnost zpětné vazby v sekci Podpora, kde mohou dát požadavek na vylepšení mobilního signálu v konkrétní oblasti.
