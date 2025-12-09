Probíhající slevová akce Alza Dny přináší zajímavé příležitosti pro modernizaci domácnosti pomocí chytrých technologií. E-shop Alza.cz do nabídky zařadil široké spektrum IoT zařízení, která cílí na automatizaci rutinních činností, péči o zdraví a efektivní správu energií. Níže přinášíme přehled klíčových kategorií, kde se slevy pohybují i v řádech desítek procent.
SmartHealth – Chytré zdraví
Moderní technologie se stále častěji prolínají s péčí o lidské tělo a zdraví. V této kategorii lze nalézt zařízení, která umožňují pokročilý monitoring vitálních funkcí nebo zefektivňují dentální hygienu a regeneraci svalů. V nabídce se objevují sonické kartáčky s pokročilou oscilací, chytré váhy analyzující složení těla i masážní pistole vhodné pro regeneraci po sportovním výkonu. Zvláštní pozornost si zaslouží chytré teploměry, které umožňují kontinuální sledování teploty, což ocení zejména rodiče malých dětí.
- TUCKY Smart teploměr a monitor polohy 2v1 (-23 %)
- Laifen Wave LFTB01-P White (-45 %)
- AENO SMART BS1 (-42 %)
- RENPHO Cordless Hand Held massager (-60 %)
- AENO SMART BS2 (-45 %)
- NAIPO NPMGUN-006 (-27 %)
Smart Garden
Automatizace se nevyhýbá ani zahradám a pěstování rostlin v interiéru. Kategorie Smart Garden zahrnuje řešení pro efektivní hospodaření s vodou, jako jsou chytré ventily a ovladače zavlažování kompatibilní s protokoly jako Zigbee nebo Thread. Pro uživatele bez vlastní zahrady jsou k dispozici inteligentní květináče, které automaticky regulují světlo a přísun živin, čímž zajišťují růst bylinek či zeleniny i v domácích podmínkách s minimálním úsilím.
- Eve Aqua – Chytrý ovladač zavlažování – kompatibilní s Thread (-34 %)
- SONOFF Zigbee Smart Water Valve (-41 %)
- Click and Grow Smart Garden 1 HydroVase (-15 %)
- Véritable Botaneo – Automatický květináč + 2 bylinkové náplně (-20 %)
Chytré vytápění a chlazení
S příchodem chladnějšího období roste poptávka po systémech pro optimalizaci vytápění. Chytré termostatické hlavice a senzory teploty a vlhkosti umožňují zónové řízení tepla v domácnosti, což vede k výrazným úsporám energií. Součástí zlevněné nabídky jsou jak jednotlivé komponenty (hlavice, senzory), tak kompletní startovací sady kompatibilní s platformami jako Apple HomeKit či Google Home, které umožňují ovládání topení na dálku prostřednictvím mobilní aplikace.
- MOES TV-02 Smart Radiator Valve, Zigbee, White (-38 %)
- RETLUX RSH 309 Smart teplotní senzor (-30 %)
- AVATTO WT410 3A Water Heating Matter over WiFi Thermostat White (-39 %)
- Tado Chytrý kabelový termostat X (Starter Kit) (-48 %)
- EZVIZ Smart sada pro vytápění (2xT55,A3-R200) (-56 %)
