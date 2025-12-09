Chytrá domácnost za zlomek ceny? Využijte slevy až 60 % v rámci Alza Dnů KOMERČNÍ ČLÁNEK

9. 12. 2025

Probíhající slevová akce Alza Dny přináší zajímavé příležitosti pro modernizaci domácnosti pomocí chytrých technologií. E-shop Alza.cz do nabídky zařadil široké spektrum IoT zařízení, která cílí na automatizaci rutinních činností, péči o zdraví a efektivní správu energií. Níže přinášíme přehled klíčových kategorií, kde se slevy pohybují i v řádech desítek procent.

SmartHealth – Chytré zdraví

Moderní technologie se stále častěji prolínají s péčí o lidské tělo a zdraví. V této kategorii lze nalézt zařízení, která umožňují pokročilý monitoring vitálních funkcí nebo zefektivňují dentální hygienu a regeneraci svalů. V nabídce se objevují sonické kartáčky s pokročilou oscilací, chytré váhy analyzující složení těla i masážní pistole vhodné pro regeneraci po sportovním výkonu. Zvláštní pozornost si zaslouží chytré teploměry, které umožňují kontinuální sledování teploty, což ocení zejména rodiče malých dětí.

Smart Garden

Automatizace se nevyhýbá ani zahradám a pěstování rostlin v interiéru. Kategorie Smart Garden zahrnuje řešení pro efektivní hospodaření s vodou, jako jsou chytré ventily a ovladače zavlažování kompatibilní s protokoly jako Zigbee nebo Thread. Pro uživatele bez vlastní zahrady jsou k dispozici inteligentní květináče, které automaticky regulují světlo a přísun živin, čímž zajišťují růst bylinek či zeleniny i v domácích podmínkách s minimálním úsilím.

Chytré vytápění a chlazení

S příchodem chladnějšího období roste poptávka po systémech pro optimalizaci vytápění. Chytré termostatické hlavice a senzory teploty a vlhkosti umožňují zónové řízení tepla v domácnosti, což vede k výrazným úsporám energií. Součástí zlevněné nabídky jsou jak jednotlivé komponenty (hlavice, senzory), tak kompletní startovací sady kompatibilní s platformami jako Apple HomeKit či Google Home, které umožňují ovládání topení na dálku prostřednictvím mobilní aplikace.

