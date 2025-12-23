Alza Dny přináší masivní slevy na televizory. Ušetřit lze desítky procent na 4K i 8K modelech KOMERČNÍ ČLÁNEK

Alza Dny přináší masivní slevy na televizory. Ušetřit lze desítky procent na 4K i 8K modelech2025-12-22T17:53:43+01:00
• 23. 12. 2025#Ostatní

Probíhající marketingová akce Alza Dny přináší příležitost pro modernizaci domácího kina. Internetový prodejce Alza.cz zlevnil široké spektrum televizorů, od energeticky úsporných modelů až po špičkové obrazovky s 8K rozlišením. Slevy u vybraných modelů dosahují až 41 %, což u prémiových zařízení představuje úsporu i v řádu desítek tisíc korun. Níže přinášíme přehled nejzajímavějších nabídek rozdělených do kategorií.

Úsporné televize

V době rostoucích cen energií se spotřebitelé stále častěji zaměřují na energetickou efektivitu spotřebičů. V této kategorii lze nalézt modely, které kombinují kvalitní obraz s optimalizovanou spotřebou. Nabídka zahrnuje jak dostupné varianty pro běžné sledování, tak i pokročilé modely s technologiemi QLED či Mini LED, které si zachovávají rozumný energetický štítek.

Televize s úhlopříčkou 80″ (203 cm) a více

Pro skutečný zážitek jako v kinosále jsou určeny televizory s úhlopříčkou přesahující 80 palců. Tyto velkoformátové obrazovky se stávají dominantou obývacích pokojů a díky pokročilým procesorům pro upscaling dokáží kvalitně zobrazit i obsah v nižším rozlišení. V akci se objevují i modely dosahující velikosti 100 palců.

4K televize

Standardem dnešní doby zůstává rozlišení 4K Ultra HD, které nabízí čtyřnásobně více detailů než Full HD. Tato kategorie je v rámci Alza Dnů zastoupena nejpočetněji a zahrnuje technologie jako OLED, QD-OLED či Mini LED, které zajišťují věrné podání černé barvy a vysoký kontrast. Slevy zde u některých modelů přesahují hranici 40 %.

8K televize

Vrchol technologického vývoje představují televizory s rozlišením 8K. Tyto modely jsou určeny pro nejnáročnější uživatele, kteří vyžadují nekompromisní ostrost obrazu i na velmi velkých úhlopříčkách. Ačkoliv je nativního obsahu v 8K stále méně, tyto televizory excelují v přepočtu obrazu z nižšího rozlišení díky využití umělé inteligence.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

iPhone Air je past? Ztrácí hodnotu rekordním tempem (až 48 %!)

💡ANKETA: Jakým způsobem nejčastěji odemykáte svůj telefon?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Obchodní sdělení za jehož obsah odpovídá objednavatel.

Komentáře

Reklama

Satechi
Dotekomanie Premium
nejpripojeni
vodafone
vodafone
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat