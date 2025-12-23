Probíhající marketingová akce Alza Dny přináší příležitost pro modernizaci domácího kina. Internetový prodejce Alza.cz zlevnil široké spektrum televizorů, od energeticky úsporných modelů až po špičkové obrazovky s 8K rozlišením. Slevy u vybraných modelů dosahují až 41 %, což u prémiových zařízení představuje úsporu i v řádu desítek tisíc korun. Níže přinášíme přehled nejzajímavějších nabídek rozdělených do kategorií.
Úsporné televize
V době rostoucích cen energií se spotřebitelé stále častěji zaměřují na energetickou efektivitu spotřebičů. V této kategorii lze nalézt modely, které kombinují kvalitní obraz s optimalizovanou spotřebou. Nabídka zahrnuje jak dostupné varianty pro běžné sledování, tak i pokročilé modely s technologiemi QLED či Mini LED, které si zachovávají rozumný energetický štítek.
- 65″ Philips 65PUS7000 (-41 %)
- 65″ Sony Bravia 5 (K65XR55B.CEI) (-28 %)
- 85″ Samsung QE85Q8F (-31 %)
- 55″ LG 55QNED80A6A (-26 %)
- 43″ Philips 43PUS7000 (-31 %)
- Další slevy najdete zde
Televize s úhlopříčkou 80″ (203 cm) a více
Pro skutečný zážitek jako v kinosále jsou určeny televizory s úhlopříčkou přesahující 80 palců. Tyto velkoformátové obrazovky se stávají dominantou obývacích pokojů a díky pokročilým procesorům pro upscaling dokáží kvalitně zobrazit i obsah v nižším rozlišení. V akci se objevují i modely dosahující velikosti 100 palců.
- 85″ Sony Bravia 7 (K85XR70PAEP) (-26 %)
- 85″ Samsung QE85Q8F (-31 %)
- 85″ HAIER H85Q80FUX (-20 %)
- 100″ Samsung QE100QN80F (-20 %)
- 86″ LG 86UA75006 (-40 %)
- Další slevy najdete zde
4K televize
Standardem dnešní doby zůstává rozlišení 4K Ultra HD, které nabízí čtyřnásobně více detailů než Full HD. Tato kategorie je v rámci Alza Dnů zastoupena nejpočetněji a zahrnuje technologie jako OLED, QD-OLED či Mini LED, které zajišťují věrné podání černé barvy a vysoký kontrast. Slevy zde u některých modelů přesahují hranici 40 %.
- 65″ Philips 65PUS7000 (-41 %)
- 75″ Philips 75MLED820 (-32 %)
- 77″ Sony Bravia QD-OLED XR-77A95L (-37 %)
- 85″ Samsung QE85Q8F (-31 %)
- 65″ Hisense 65E8Q + 5 let záruka po registraci (-34 %)
- Další slevy najdete zde
8K televize
Vrchol technologického vývoje představují televizory s rozlišením 8K. Tyto modely jsou určeny pro nejnáročnější uživatele, kteří vyžadují nekompromisní ostrost obrazu i na velmi velkých úhlopříčkách. Ačkoliv je nativního obsahu v 8K stále méně, tyto televizory excelují v přepočtu obrazu z nižšího rozlišení díky využití umělé inteligence.
- 65″ Samsung QE65QN900F (-20 %)
- 75″ Samsung QE75QN900F (-20 %)
- 85″ Samsung QE85QN900F (-20 %)
- 98″ Samsung QE98QN990F (-20 %)
- 85″ Samsung QE85QN990F (-20 %)
- Další slevy najdete zde
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
NotebookLM dostává další nástroj, vyexportujete data do Google Tabulek
OnePlus 15T poznáme začátkem příštího roku
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře