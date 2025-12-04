Na český trh vstupují chytré brýle RayNeo Air 3s od TCL

V poslední době jde vidět hodně velké snažení společností v oblasti chytrých brýlí. Ostatně i velcí hráči se chystají nabídnout své produkty, takže je celkem pochopitelné, že i značky jako TCL chtějí nalákat uživatele. Nyní zde máme novinku pro český a slovenský trh, chytré brýle RayNeo Air 3s od TCL.

TCL chytré brýle RayNeo Air 3s

Tyto nové brýle se chlubí pokročilejšími displeji s technologií Micro-LED. Panely nesou označení HueView a mají rozlišení Full HD, tedy 1920 x 190 pixelů. Samotná sestava se dá přirovnat 201opalcové televizi na vzdálenost 6 metrů. Panely mají maximální svítivost 650 nitů a nativní kontrastní poměr je 200 000:1. Pokrývají 98 % DCI-P3. Poradí si také se 120Hz obnovovací frekvencí a mají cílit nejen na sledování filmů, ale mají být vhodné i pro hraní her.

Zdroj: TCL

Součástí jsou také reproduktory, které mají nabídnout kvalitní zvukové podání. Brýle jako takové váží 76 gramů a o spojení se zařízením se stará USB C. Můžete je napojit k notebooku, tabletu či mobilu, přičemž není potřeba nějaké dodatečné aplikace. Dá se říci, že se jedná o takový alternativní monitor navíc.

RayNeo Air 3s mají na českém trhu nastavenou cenu na 11 999 Kč, na Slovensku pak přijdou na 499 eur. V Česku jsou například k dostání v e-shopu Alza.

Zdroj: Tisková zpráva

