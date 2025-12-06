iPhone Air ztrácí hodnotu rekordním tempem. Blíží se fiasko?

Nový iPhone Air se stává jedním z největších zklamání letošní řady iPhonů. Nejenže zaostává v prodejích, ale podle čerstvých dat také ztrácí svou hodnotu na trhu s použitými zařízeními rychleji než kterýkoli jiný model. Analýza společnosti SellCell ukazuje, že iPhone Air během prvních deseti týdnů po uvedení na trh ztratil až téměř polovinu své původní ceny.
iPhone Air si nevede dobře jak prodejně, tak ani hodnotově
Podle dat shromážděných od více než 40 amerických výkupních firem klesla hodnota modelu iPhone Air o 40,3 až 47,7 procenta v závislosti na kapacitě úložiště. Nejmenší propad zaznamenala základní verze s 256 GB, která má původní maloobchodní cenu 999 dolarů a aktuálně se prodává o více než 40 procent levněji. Verze s 512 GB úložištěm, prodávaná za 1 199 dolarů, ztratila 45 procent své hodnoty. Nejhůře je na tom nejdražší model s 1TB kapacitou, jehož cena klesla z 1 399 na pouhých 668 dolarů, což představuje znehodnocení o 47,7 procenta.
Pro srovnání, loňský iPhone 16 Plus se 128 GB ztratil ve stejném období přibližně 41,6 procenta své hodnoty, zatímco základní iPhone 16 zaznamenal pokles o 44,2 procenta. Výsledky tedy ukazují, že iPhone Air si nevede lépe než jeho předchůdci – naopak. Zatímco ostatní modely letošní řady iPhone 17 drží hodnotu lépe než loni, Air je výjimkou, která značně zaostává.
Zbytek řady iPhone 17 si v oblasti zůstatkové hodnoty vede nadprůměrně. Průměrný pokles napříč všemi modely činí za deset týdnů 34,6 procenta. Nejlépe si stojí iPhone 17 Pro Max s 256 GB, který ztratil jen 26,1 procenta. iPhone 17 Pro se stejnou kapacitou přišel o 32 procent a základní iPhone 17 s 256 GB o 33 procent.
Tato čísla potvrzují, že zákazníci stále preferují modely vyšší třídy, které si lépe drží svou hodnotu. iPhone Air měl být kompromisem mezi cenou a výkonem, ale ve výsledku nenabízí dostatek inovací ani lákavých funkcí, aby oslovil širší publikum. Mnoho uživatelů navíc nerozumí, jak se model Air odlišuje od základního iPhonu 17, což přispívá k celkové nerozhodnosti při výběru.
Neúspěch iPhonu Air ukazuje na širší problém v rámci produktového portfolia Applu. Trh se nasytil a uživatelé si své stávající telefony ponechávají déle. Když už se rozhodnou pro nový model, většinou sáhnou po osvědčené variantě s vyšší výbavou. iPhone Air tak zůstává v nezáviděníhodné pozici produktu, který nenadchl ani masový trh, ani technologické nadšence.
