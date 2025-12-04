Alza Dny přináší slevy až 61 %: tipy na příslušenství a nositelnou elektroniku KOMERČNÍ ČLÁNEK

Aktuálně probíhající akce Alza Dny opět otevřela možnost pořídit spotřební elektroniku za výrazně nižší ceny. Tento nákupní festival je specifický tím, že finální cenu produktů snižují speciální slevové kódy, které jsou uvedeny přímo u jednotlivých položek. Zákazníci tak mohou dosáhnout na zajímavé cenové zvýhodnění, které v některých kategoriích, jako jsou například powerbanky, dosahuje až dvou třetin původní ceny.

Mechanika akce je prostá: po vložení zboží do košíku stačí uplatnit uvedený kód a sleva se okamžitě odečte. Níže přinášíme přehled kategorií, které v aktuální vlně slev stojí za pozornost, spolu s výběrem konkrétních produktů.

Energie na cesty se slevou až 45 %

Powerbanky patří dlouhodobě mezi nejžádanější příslušenství, a to nejen v období dovolených. V rámci Alza Dnů lze v této sekci nalézt nejvýraznější cenové poklesy. Akce zahrnuje jak kompaktní modely pro denní dobíjení telefonů, tak vysokokapacitní stanice schopné napájet i notebooky.

Audio technika se slevovým zvýhodněním až 55 %

Druhou silnou kategorií jsou sluchátka. Výběr zahrnuje modely od True Wireless pecek vhodných na sport a běžné nošení až po náhlavní soupravy s aktivním potlačením hluku (ANC) pro náročnější posluchače. Díky slevovým kódům se i prémiové značky dostávají na cenovky obvyklé pro střední třídu.

Chytré hodinky levnější až o 61 %

Segment nositelné elektroniky je zastoupen chytrými hodinkami a fitness náramky. Akce pokrývá široké spektrum zařízení, od stylových městských modelů až po odolné sporttestery s dlouhou výdrží baterie a pokročilým měřením zdravotních funkcí.

Kompletní nabídku všech zlevněných produktů včetně aktuálně platných kódů naleznete přímo na webu prodejce.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

