Aktuálně probíhající akce Alza Dny opět otevřela možnost pořídit spotřební elektroniku za výrazně nižší ceny. Tento nákupní festival je specifický tím, že finální cenu produktů snižují speciální slevové kódy, které jsou uvedeny přímo u jednotlivých položek. Zákazníci tak mohou dosáhnout na zajímavé cenové zvýhodnění, které v některých kategoriích, jako jsou například powerbanky, dosahuje až dvou třetin původní ceny.
Mechanika akce je prostá: po vložení zboží do košíku stačí uplatnit uvedený kód a sleva se okamžitě odečte. Níže přinášíme přehled kategorií, které v aktuální vlně slev stojí za pozornost, spolu s výběrem konkrétních produktů.
Energie na cesty se slevou až 45 %
Powerbanky patří dlouhodobě mezi nejžádanější příslušenství, a to nejen v období dovolených. V rámci Alza Dnů lze v této sekci nalézt nejvýraznější cenové poklesy. Akce zahrnuje jak kompaktní modely pro denní dobíjení telefonů, tak vysokokapacitní stanice schopné napájet i notebooky.
- UGREEN 10000mAh Magnetic Wireless Power Bank (-30 %)
- AlzaPower Metal Gen2 10000mAh Power Delivery (22,5W) (-35 %)
- Mobile Origin Blade PowerBank 3000mAh (-28 %)
- AlzaPower Qi2 Ultra Slim 5000mAh Compatible with MagSafe PD (20W) (-45 %)
- UGREEN 5000mAh Power Bank with Built-in USB-C Connector (-36 %)
- Další slevy najdete zde
Audio technika se slevovým zvýhodněním až 55 %
Druhou silnou kategorií jsou sluchátka. Výběr zahrnuje modely od True Wireless pecek vhodných na sport a běžné nošení až po náhlavní soupravy s aktivním potlačením hluku (ANC) pro náročnější posluchače. Díky slevovým kódům se i prémiové značky dostávají na cenovky obvyklé pro střední třídu.
- Soundpeats Pearlclip Pro White (-55 %)
- AlzaPower Mesa ANC (-45 %)
- Soundpeats H3 (-47 %)
- EarFun Free Pro 3 (-43 %)
- Niceboy Beans 4 White (-55 %)
- Další slevy najdete zde
Chytré hodinky levnější až o 61 %
Segment nositelné elektroniky je zastoupen chytrými hodinkami a fitness náramky. Akce pokrývá široké spektrum zařízení, od stylových městských modelů až po odolné sporttestery s dlouhou výdrží baterie a pokročilým měřením zdravotních funkcí.
- KOSPET TANK T3 Ultra 2 (-31 %)
- Garmin Instinct 3 50mm AMOLED (-17 %)
- Garmin Fenix 8 51mm Solar Sapphire Titanium Amp Yellow/Graphite (-14 %)
- CARNEO Hero mini HR+ (-36 %)
- Huawei Watch GT 6 Pro 46mm (-28 %)
- Canyon Alfie KW-37 (-61 %)
- Další slevy najdete zde
Kompletní nabídku všech zlevněných produktů včetně aktuálně platných kódů naleznete přímo na webu prodejce.
