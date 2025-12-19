Google Androidify je už i pro hodinky aneb ciferník s vlastní postavičkou aktualizováno

Google Androidify je už i pro hodinky aneb ciferník s vlastní postavičkou [aktualizováno]2025-12-19T08:35:57+01:00
• 19. 12. 2025#Android #Aplikace

Zdroj: Dotekomanie.cz

Aktualizováno 19. 12.

Po pár měsících jsme se dočkali rozšíření znovu představené aplikace Androidify. Nyní už jen neslouží na vygenerování panáčka například podle vlastní fotky, ale nově jej můžete použít pro ciferník do svých hodinek s WearOS. Konkrétně v aplikaci na mobilu si lze vybrat z několika typů ciferníků.

Screenshot 20251219 075110 1080x2410x Screenshot 20251219 075248 1080x2410x Screenshot 20251219 075311 1080x2410x

Zdroj: Dotekomanie.cz

Po odeslání do hodinek, kde musí být nainstalována aplikace Androidify, si lze jednotlivé komplikace nastavit na vybraném ciferníku. Nejedná se o nějaký zázrak, ale minimálně má samotná aplikace trochu vyšší smysl než jen vygenerování jednoho panáčka.

watch media 2025 12 19 07 52 18 480x480x watch media 2025 12 19 07 53 29 480x480x watch media 2025 12 19 07 53 49 480x480x watch media 2025 12 19 07 53 57 480x480x

Zdroj: Dotekomanie.cz

Androidify
Androidify
Stáhnout QR-Code
Androidify
Developer: Google Samples
Price: Free

Původní článek 20. 9.

Není to tak dávno, co jsme vás informovali o obnovení Androidify. Ve své podstatě je to taková bezvýznamná aplikace pro tvorbu Android panáčků podle vlastní představy. Tentokrát je ale založena na využití Gemini, tedy umělé inteligence. Buď se vyfotíte a aplikace na základě vaší podoby vytvoří panáčka, nebo můžete použít textové zadání. Jak se ale ukazuje, nezůstane to jen u demonstrace možností AI.

Google vrací po 5 letech aplikaci Androidify, nyní postavenou na AI

Androidify pro hodinky

Ani jsme nečekali, že by Google měl nějaké vyšší plány s aplikací Androidify. Spíše jsme předpokládali, že po nějaké době dojde opět k ukončení, případně aplikace jednoduše bude existovat, dokud se nestane něco zásadního v systému Android. Jak se ale ukazuje, zdrojový kód obsahuje jedno podstatnější a možná i praktičtější využití.

Androidify totiž dostane možnost použít vygenerovaného panáčka jako základ pro ciferník, který si jde následně nastavit na hodinkách s Wear OS. Jak můžete vidět na obrázku níže, tak kromě stažení obrázku se nabídne možnost poslání do hodinek. Samozřejmě aplikace bude potřebovat nějaké vyšší oprávnění na hodinkách.

Androidify Wear OS integration screenshots 1000w 529hjpg 1000x529x

Zdroj: androidauthority

Současně to vypadá, že nabídne dvě komplikovanosti, tedy že bude moci dodatečně zobrazovat například počasí a datum, ale není zatím jasné, co vše bude možné nastavit, případně jestli se nenabídne více možností. Google zatím na této novince pracuje, takže si musíme počkat nějakou chvíli, než vše bude hotové.

Zdroje: androidauthority.com, phonearena.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Google hacknul Apple? Android má konečně funkční AirDrop i pro iPhone!

💡ANKETA: Jaký režim zobrazení na telefonu používáte nejčastěji?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

nejpripojeni
Dotekomanie Premium
Satechi
vodafone
vodafone
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat