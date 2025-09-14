Google vrací po 5 letech aplikaci Androidify, nyní postavenou na AI

2025-09-13T09:38:36+02:00
• 14. 9. 2025#Android #Aplikace

Zdroj: Google

Aplikace Androidify přišla v roce 2011 a její hlavní smysl byl spíše pro pobavení, tedy vytvořit si malého Android panáčka podle svého. Bohužel došlo ke zrušení před pěti lety a Google neměl v plánu ji vrátit, ale nyní je zpět, v novém kabátu a s novou technologií.

Androidify

Původní verze byla jen takovým jednoduchým editorem, kde jste si vybírali z mnoha stylů, barev a podobně. Nová verze je ale postavená na AI, konkrétně se využívá Gemini 2.5 Flash a Imagen pro vytvoření vlastního panáčka.

Screenshot 20250913 092451 1080x2410x Screenshot 20250913 092458 1080x2410x Screenshot 20250913 092730 1080x2410x

Zdroj: Google

Konkrétně můžete vyfotit selfie a nechat se kompletně předělat do podoby panáčka, případně použít textové zadání a napsat v podstatě cokoliv. Možností je nyní tedy daleko více. Sice aplikace jako taková je více méně jen pro pobavení, ale současně jde o demonstraci možností AI. Navíc se Google na ní také učí.

Screenshot 20250913 092619 1080x2410x Screenshot 20250913 092600 1080x2410x Screenshot 20250913 092552 1080x2410x

Zdroj: Google

Jedna funkce bude ale omezená pro vybrané uživatele. K dispozici bude možnost animování panáčka pomocí technologie Veo. Zde není jasné, jestli bude taková možnost dostupná pro všechny někdy v budoucnu. Co se týče obrázku, tak se nabízí i různé rozměry nebo také ve formě nálepky. Pozadí lze měnit s předchystaných stylů. Při každém kliknutí se vygeneruje nová podoba. Aplikace nevyžaduje Google účet a je zcela zdarma.

Zdroj: droid-life.com

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Dotekománie.cz

