Alza Dny sráží ceny smartphonů: Výrazné slevy na řady Galaxy S25, Pixel 10 i novinky od OnePlus

2025-12-19T09:30:37+01:00
19. 12. 2025

Aktuální marketingová akce Alza Dny přináší příležitost pro obměnu mobilního telefonu za zvýhodněných podmínek. E-shop zařadil do nabídky široké spektrum modelů od základních přístrojů až po nejnovější vlajkové lodě a skládací zařízení. Snížení cen se týká poptávaných značek jako Samsung, Google, OnePlus či Vivo, přičemž slevy u vybraných modelů dosahují až desítek procent. Níže přinášíme přehled nejzajímavějších nabídek rozdělených dle cenových kategorií.

Dostupné smartphony do 9 000 Kč

V kategorii cenově nejdostupnějších zařízení lze nalézt modely, které i přes nižší cenovku nabízejí podporu 5G sítí, solidní výdrž baterie a kvalitní displeje. Tato třída je ideální pro běžné uživatele, kteří hledají spolehlivost bez nutnosti investovat do prémiových funkcí. Zlevněny byly modely značek ZTE, Vivo či Samsung.

Střední třída a starší vlajky do 16 500 Kč

Tato kategorie představuje tzv. „zlatou střední cestu“. Zákazníci zde naleznou telefony s pokročilými fotoaparáty a vysokým výkonem, který se často blíží nejdražším modelům. Akce zahrnuje jak odlehčené verze vlajkových lodí (FE edice, řada ‚a‘ od Google), tak i základní modely aktuálních prémiových řad.

Vyšší třída do 22 000 Kč

V segmentu do 22 tisíc korun se nachází zařízení s nekompromisním výkonem a špičkovým zpracováním. Do výběru se dostaly nejnovější generace telefonů Google Pixel a OnePlus, ale také stylové skládací telefony typu „véčko“ od Motoroly. Jde o kategorii pro náročnější uživatele vyžadující dlouhou softwarovou podporu a kvalitní optiku.

Prémiové modely nad 22 000 Kč

Vrcholná nabídka zahrnuje technologické inovace v podobě velkých skládacích telefonů a nejvybavenějších fotomobilů na trhu. Modely jako Galaxy Z Fold7 nebo Pixel 10 Pro XL cílí na profesionály a technologické nadšence. Slevy v této kategorii představují v absolutních číslech nejvyšší úsporu.

Nabídka platí do vyprodání zásob nebo do ukončení akce Alza Dny. Pro kompletní přehled všech zlevněných produktů doporučujeme navštívit oficiální stránky prodejce.

Obchodní sdělení za jehož obsah odpovídá objednavatel.

