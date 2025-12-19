Aktuální marketingová akce Alza Dny přináší příležitost pro obměnu mobilního telefonu za zvýhodněných podmínek. E-shop zařadil do nabídky široké spektrum modelů od základních přístrojů až po nejnovější vlajkové lodě a skládací zařízení. Snížení cen se týká poptávaných značek jako Samsung, Google, OnePlus či Vivo, přičemž slevy u vybraných modelů dosahují až desítek procent. Níže přinášíme přehled nejzajímavějších nabídek rozdělených dle cenových kategorií.
Dostupné smartphony do 9 000 Kč
V kategorii cenově nejdostupnějších zařízení lze nalézt modely, které i přes nižší cenovku nabízejí podporu 5G sítí, solidní výdrž baterie a kvalitní displeje. Tato třída je ideální pro běžné uživatele, kteří hledají spolehlivost bez nutnosti investovat do prémiových funkcí. Zlevněny byly modely značek ZTE, Vivo či Samsung.
- ZTE Nubia Air 5G černý (-34 %)
- VIVO Y19s 8GB/256GB (-18 %)
- Samsung Galaxy A56 8GB/128GB (-18 %)
- OnePlus Nord 5 5G 8GB/256GB (-9 %)
- HONOR X7d 8GB/256GB (-11 %)
- Další slevy najdete zde
Střední třída a starší vlajky do 16 500 Kč
Tato kategorie představuje tzv. „zlatou střední cestu“. Zákazníci zde naleznou telefony s pokročilými fotoaparáty a vysokým výkonem, který se často blíží nejdražším modelům. Akce zahrnuje jak odlehčené verze vlajkových lodí (FE edice, řada ‚a‘ od Google), tak i základní modely aktuálních prémiových řad.
- Samsung Galaxy S25 12GB/128GB (-22 %)
- Google Pixel 9a 8GB/128GB (-12 %)
- OnePlus 13R 5G 12GB/256GB (-11 %)
- Samsung Galaxy S25 FE 8GB/128GB (-10 %)
- Google Pixel 9 128GB (-10 %)
- Další slevy najdete zde
Vyšší třída do 22 000 Kč
V segmentu do 22 tisíc korun se nachází zařízení s nekompromisním výkonem a špičkovým zpracováním. Do výběru se dostaly nejnovější generace telefonů Google Pixel a OnePlus, ale také stylové skládací telefony typu „véčko“ od Motoroly. Jde o kategorii pro náročnější uživatele vyžadující dlouhou softwarovou podporu a kvalitní optiku.
- OnePlus 13 5G 16GB/512GB (-19 %)
- Google Pixel 10 256GB (-17 %)
- Google Pixel 10 Pro 128GB (-22 %)
- Samsung Galaxy S25 12GB/256GB (-22 %)
- Samsung Galaxy S25 Edge (-11 %)
- Motorola Razr 60 8GB/256GB (-25 %)
- Další slevy najdete zde
Prémiové modely nad 22 000 Kč
Vrcholná nabídka zahrnuje technologické inovace v podobě velkých skládacích telefonů a nejvybavenějších fotomobilů na trhu. Modely jako Galaxy Z Fold7 nebo Pixel 10 Pro XL cílí na profesionály a technologické nadšence. Slevy v této kategorii představují v absolutních číslech nejvyšší úsporu.
- Samsung Galaxy Z Fold7 16GB/1TB (-10 %)
- Google Pixel 10 Pro 256GB (-19 %)
- Google Pixel 10 Pro XL 512GB (-13 %)
- Samsung Galaxy S25 Ultra (-16 %)
- VIVO X300 Pro 16GB/512GB (-20 %)
- Další slevy najdete zde
Nabídka platí do vyprodání zásob nebo do ukončení akce Alza Dny. Pro kompletní přehled všech zlevněných produktů doporučujeme navštívit oficiální stránky prodejce.
