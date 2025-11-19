TikTok nabídne omezení AI obsahu, nebo jeho posílení

Zdroj: Dotekománie
S příchodem pokročilejších AI nástrojů se roztrhl pytel s takovým obsahem. V některých případech je i komplikovanější poznat na první dobrou, jestli se jedná o uměle vytvořený obsah či nikoliv, a to i v případě videí. Zatímco některé služby stavějí na obsahu bez AI, tak na TikToku je toho čím dál více. Nyní ale společnost chce nabídnout kompromis.
Bez AI?
TikTok nebojuje proti AI obsahu, v některých oblastech jej dokonce podporuje. V rukou dobrého tvůrce se může nabídnout zajímavý obsah, ale pak zde máme spoustu generovaného nepřiznaného obsahu. S tím se platforma snaží bojovat. Zatím bylo poměrně dost snah vedeno přímo k tvůrcům a pro běžné uživatele byla jen nachystána nálepka u videí, že bylo vygenerováno pomocí AI.
Nyní ale v rámci správy témat se nabízí nová možnost, která se přímo týká AI obsahu. Zde si jednoduše můžete nastavit, kolik daného obsahu snesete, případně jestli jej vůbec nechcete sledovat. Nové nastavení bude k dispozici v řádech dnů či týdnů, přičemž jej najdete v sekce Nastavení a soukromí > Předvolby obsahu > Správa témat.
Není to ale jediná novinka v této oblasti. TikTok se snaží vyvinout vlastní nástroj pro detekci AI videí, takže si bude moci ve výsledku ověřit, jestli uživatel nezapomněl označit takové video.
Zdroj: engadget.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Úterní internetový výpadek nebyl způsoben kybernetickým útokem
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře