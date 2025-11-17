Vine se vrací jako DiVine, kde AI není vítáno

Zdroj: Divine
V červenci tohoto roku se ozval Elon Musk s tím, že vrátí sociální síť Vine, která byla známá svými 6sekundovými videi. Sama o sobě fungovala od roku 2013 do 2017 a byla spojena s Twitterem, dnešním X. Platforma byla velmi populární, ale o ukončení rozhodla strategie tehdejšího Twitteru, který se chtěl soustředit na jiné projekty. Zde je asi nutné připomenout, že během existence Vine nebyl Twitter výdělečný, poprvé vykázal čistý zisk až na konci roku 2017.
Sociální síť Vine se vrátí, hlásá Musk
Elon Musk sice ohlásil, ale nakonec se Vine vrací jako Divine a stojí za ním společnost „andOtherStuff“, za kterou stojí Jack Dorsey, původní tvůrce a CEO sociální sítě Twitter.
Samotná sociální síť se sice vrací s podobným názvem, ale také obsahuje přes 100 000 videí o délce 6 sekund, která pocházejí z původní sítě Vine. Jde čistě o zálohu, která byla tehdy udělána. Nejde ale jen o znovu oživení původní služby. Je postavena na novém základu, respektive na protokolu Nostr. Divine je tak decentralizovanou sociální sítí.
To samo o sobě není hlavní výhodou nebo lákadlem. Divine si klade za cíl, že bude pro videa tvořená lidmi pro lidi. Není zde dovolen AI obsah, který zaplavuje všechny ostatní sociální sítě. Nejde ale jen o konstatování. Divine disponuje technologií pro ověřování původu videa. Dá se říci, že každé vide projde atestací, že bylo skutečně pořízeno kamerou. Nejde ale o stoprocentní technologii, jelikož nesleduje samotné dění ve videu, ověřuje jeho původ.
Aktuálně Divine míří do beta testování. Zájem byl tak velký, že nyní nedovoluje služba registraci nových uživatelů přes e-mail. To ale neznamená, že byste si nemohli prohlédnout obsah. Ten je k dispozici na adrese divine.video/discovery, jen nyní není možné stáhnout aplikace pro mobily nebo se jen tak přihlásit na webu pro zveřejňování videí. Služba je k dispozici pro ty, co mají účet na Nostr, ale jen na webu.
