Samsung produkty na Alza Black Friday se slevami až 60 %

2025-11-18T17:28:08+01:00
• 19. 11. 2025#Příslušenství

Alza.cz zahájila tradiční akci Black Friday, která i letos přináší významné slevy na široké portfolio produktů. Pro uživatele, kteří se zaměřují na ekosystém značky Samsung, je připravena nabídka s maximální úsporou až 60 % v klíčových kategoriích. Tato akce představuje ideální příležitost pro modernizaci stávající techniky či pořízení nového vybavení.

Mobily, Chytré Hodinky a Tablety s úsporou až 60 %

Největší slevy jsou k dispozici v sekci mobilních zařízení, kde úspora dosahuje až 60 %. Tato kategorie zahrnuje prémiové smartphony, praktické tablety i oblíbené chytré hodinky. Jde o segment, kde Samsung pravidelně inovuje a pro zákazníky se jedná o nejpřitažlivější část nabídky.

Výpočetní technika a Zábava

Značné slevy se promítají i do segmentu výpočetní techniky. Notebooky a počítače Samsung lze pořídit s úsporou až 29 %, což je relevantní pro ty, kteří hledají výkonné a stylové zařízení pro práci nebo studium. Segment herních produktů a zábavy nabízí slevy až 23 %, pokrývající monitory, herní příslušenství a další komponenty pro maximální zážitek.

Televizory, Audio a Velké Spotřebiče

Akce nezapomíná ani na domácí elektroniku. V kategorii TV, foto a audio-video je možné ušetřit až 52 % z původní ceny, což zahrnuje špičkové QLED a OLED televizory, soundbary a další audio vybavení. Navíc, zájemci o modernizaci kuchyně mohou využít slevy až 30 % na velké spotřebiče, jako jsou chladničky nebo pračky Samsung.

Domácí Spotřebiče, Sport a Kancelář

Black Friday akce pokrývá prakticky celé portfolio značky. Domácí a osobní spotřebiče (až 42 % sleva) usnadní každodenní život, zatímco produkty pro sport a outdoor (až 32 % sleva) ocení aktivní uživatelé. Pro firemní zákazníky a ty, kteří pracují z domova, jsou připraveny slevy až 22 % na kancelářské potřeby Samsung.

Kompletní nabídka produktů Samsung v akci Black Friday, včetně veškerých cen a podmínek, je k dispozici na dedikované stránce. Z důvodu omezené platnosti a zásob doporučujeme včasné prozkoumání nabídky.

Prozkoumejte kompletní nabídku Samsung na Alza Black Friday: alza.cz/black-friday

