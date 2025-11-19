Samsung produkty na Alza Black Friday se slevami až 60 %

Alza.cz zahájila tradiční akci Black Friday, která i letos přináší významné slevy na široké portfolio produktů. Pro uživatele, kteří se zaměřují na ekosystém značky Samsung, je připravena nabídka s maximální úsporou až 60 % v klíčových kategoriích. Tato akce představuje ideální příležitost pro modernizaci stávající techniky či pořízení nového vybavení.
Mobily, Chytré Hodinky a Tablety s úsporou až 60 %
Největší slevy jsou k dispozici v sekci mobilních zařízení, kde úspora dosahuje až 60 %. Tato kategorie zahrnuje prémiové smartphony, praktické tablety i oblíbené chytré hodinky. Jde o segment, kde Samsung pravidelně inovuje a pro zákazníky se jedná o nejpřitažlivější část nabídky.
- Samsung Galaxy A16 LTE 4GB/128GB Black (-25 %)
- Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8GB/128GB Silver + dotykové pero (-26 %)
- Samsung Galaxy S25 Edge 12GB/256GB Titanium Silver (-31 %)
- Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro WiFi (-36 %)
- Samsung zkušební sada pro Galaxy Ring Black – Zdarma při koupi prstenu (-60 %)
Výpočetní technika a Zábava
Značné slevy se promítají i do segmentu výpočetní techniky. Notebooky a počítače Samsung lze pořídit s úsporou až 29 %, což je relevantní pro ty, kteří hledají výkonné a stylové zařízení pro práci nebo studium. Segment herních produktů a zábavy nabízí slevy až 23 %, pokrývající monitory, herní příslušenství a další komponenty pro maximální zážitek.
- 32″ Samsung Odyssey G55C (-23 %)
- 24″ Samsung S3 (S33GF) (-29 %)
- Samsung 870 EVO 2TB (-14 %)
Televizory, Audio a Velké Spotřebiče
Akce nezapomíná ani na domácí elektroniku. V kategorii TV, foto a audio-video je možné ušetřit až 52 % z původní ceny, což zahrnuje špičkové QLED a OLED televizory, soundbary a další audio vybavení. Navíc, zájemci o modernizaci kuchyně mohou využít slevy až 30 % na velké spotřebiče, jako jsou chladničky nebo pračky Samsung.
- 77″ Samsung QE77S85F (-44 %)
- 98″ Samsung QE98QN90F (-52 %)
- SAMSUNG MG23K3515AS/EO (-28 %)
- SAMSUNG RB38C705CB1/EF + 20 let záruka na kompresor (-30 %)
- SAMSUNG RB38C7B6D22/EF + 20 let záruka na kompresor (-30 %)
Domácí Spotřebiče, Sport a Kancelář
Black Friday akce pokrývá prakticky celé portfolio značky. Domácí a osobní spotřebiče (až 42 % sleva) usnadní každodenní život, zatímco produkty pro sport a outdoor (až 32 % sleva) ocení aktivní uživatelé. Pro firemní zákazníky a ty, kteří pracují z domova, jsou připraveny slevy až 22 % na kancelářské potřeby Samsung.
- Samsung BESPOKE Jet Clean VS20B95973B/GE (-40 %)
- Samsung VS20B75ACR5/GE (-42 %)
- Samsung Galaxy Watch8 Classic 46mm Černé (-32 %)
- Samsung Galaxy Fit3 šedý (-28 %)
- Samsung The Premiere SP-LPF5D (-14 %)
- Samsung The Freestyle SP-LFF3C (-18 %)
- Samsung The Premiere SP-LPU7D (-22 %)
Kompletní nabídka produktů Samsung v akci Black Friday, včetně veškerých cen a podmínek, je k dispozici na dedikované stránce. Z důvodu omezené platnosti a zásob doporučujeme včasné prozkoumání nabídky.
