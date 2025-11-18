Alza Black Friday 2025: Tipy na notebooky se slevami až 30 %

Pravidelná slevová akce Alza Black Friday opět startuje a přináší významné cenové redukce v segmentu přenosných počítačů. Tato událost je každoročně jednou z nejvyhledávanějších příležitostí pro nákup nové techniky. Letos Alza v rámci BF akcentuje široké portfolio notebooků, kde slevy dosahují až 30 % napříč klíčovými uživatelskými kategoriemi.
Přehled slevových kategorií notebooků
Black Friday se na Alze zaměřuje na pokrytí potřeb různorodé klientely, od profesionálů až po běžné uživatele. Nejvyšší slevy, dosahující 30 %, jsou k dispozici u kancelářských modelů, což je ideální pro vybavení firem nebo domácích kanceláří.
Notebooky pro profesionální a kreativní využití
Pro uživatele hledající výkon pro náročné pracovní úkoly jsou v nabídce:
Pracovní notebooky – slevy až 26 %
- Lenovo ThinkPad L16 Gen 1 Black (záruka 3 roky on-site) (-24 %)
- HP OmniBook 5 Next Gen AI 14-he0900nc Silver (-25 %)
- HP OmniBook X Flip AI 14-fm0433nc Meteor Silver (-26 %)
- Další slevy najdete zde
Notebooky pro grafiky – slevy až 25 %
- ASUS TUF Gaming F16 FX608JM-RV008W Jaeger Gray kovový (Xbox Game Pass na 3 měsíce) (-22 %)
- ASUS TUF Gaming F16 FX608JH-RV004W Jaeger Gray kovový (Xbox Game Pass na 3 měsíce) (-23 %)
- ASUS ExpertBook BM BM1503CDA-S70468X Gentle Grey (-25 %)
- Další slevy najdete zde
Manažerské notebooky – slevy až 20 %
- ASUS Zenbook 14 UX3405CA-OLED230X Ponder Blue celokovový (záruka na 3 roky po registraci) (-12 %)
- ASUS Zenbook Duo UX8406CA-OLED068X Basalt Gray (záruka na 3 roky po registraci) (-20 %)
- ASUS Zenbook Duo UX8406CA-OLED166X Basalt Gray celokovový (záruka na 3 roky po registraci) (-20 %)
- Další slevy najdete zde
Kancelář a mobilita
Pro standardní firemní úkoly a uživatele na cestách jsou připraveny následující slevy:
Kancelářské notebooky – slevy až 30 %
- HP OmniBook X Flip AI 14-fm0433nc Meteor Silver (-26 %)
- Microsoft Surface Laptop 6 Platinum for business (-28 %)
- ASUS ExpertBook B1 B1503CVA-S72437X Gentle Grey (-30 %)
- Další slevy najdete zde
Notebooky na cesty – slevy až 21 %
- HP ENVY x360 14-fa0900nc Glacier Silver Celokovový + 2 roky ONSITE servis (-18 %)
- Microsoft Surface Pro|Copilot+ PC|13″ OLED|Snapdragon® X Elite|16GB|512GB SSD|11th Edition|Graphite (-19 %)
- Microsoft Surface Pro|Copilot+ PC|13″ OLED|Snapdragon® X Elite|16GB|1TB SSD|11th Edition|Graphite (-21 %)
- Další slevy najdete zde
Vzhledem k časové omezenosti akce a vysoké poptávce, která Black Friday tradičně provází, je doporučeno provést nákup co nejdříve. Dostupnost nejatraktivnějších modelů bývá limitována. Zákazníci by měli věnovat pozornost nejen finální ceně, ale i specifikacím, aby vybrané zařízení odpovídalo jejich skutečným požadavkům na výkon a funkčnost.
Více informací a kompletní nabídku produktů naleznete přímo na webových stránkách akce Alza Black Friday: alza.cz/black-friday
