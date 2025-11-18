Alza Black Friday 2025: Tipy na notebooky se slevami až 30 % KOMERČNÍ ČLÁNEK

Alza Black Friday 2025: Tipy na notebooky se slevami až 30 %
2025-11-17T16:09:21+01:00
• 18. 11. 2025#Ostatní

Pravidelná slevová akce Alza Black Friday opět startuje a přináší významné cenové redukce v segmentu přenosných počítačů. Tato událost je každoročně jednou z nejvyhledávanějších příležitostí pro nákup nové techniky. Letos Alza v rámci BF akcentuje široké portfolio notebooků, kde slevy dosahují až 30 % napříč klíčovými uživatelskými kategoriemi.

Přehled slevových kategorií notebooků

Black Friday se na Alze zaměřuje na pokrytí potřeb různorodé klientely, od profesionálů až po běžné uživatele. Nejvyšší slevy, dosahující 30 %, jsou k dispozici u kancelářských modelů, což je ideální pro vybavení firem nebo domácích kanceláří.

Notebooky pro profesionální a kreativní využití

Pro uživatele hledající výkon pro náročné pracovní úkoly jsou v nabídce:

Pracovní notebooky – slevy až 26 %

Notebooky pro grafiky – slevy až 25 %

Manažerské notebooky – slevy až 20 %

Kancelář a mobilita

Pro standardní firemní úkoly a uživatele na cestách jsou připraveny následující slevy:

Kancelářské notebooky – slevy až 30 %

Notebooky na cesty – slevy až 21 %

Vzhledem k časové omezenosti akce a vysoké poptávce, která Black Friday tradičně provází, je doporučeno provést nákup co nejdříve. Dostupnost nejatraktivnějších modelů bývá limitována. Zákazníci by měli věnovat pozornost nejen finální ceně, ale i specifikacím, aby vybrané zařízení odpovídalo jejich skutečným požadavkům na výkon a funkčnost.

Více informací a kompletní nabídku produktů naleznete přímo na webových stránkách akce Alza Black Friday: alza.cz/black-friday

Obchodní sdělení za jehož obsah odpovídá objednavatel.

