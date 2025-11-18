Apple Sports je nyní dostupné v Česku

Zdroj: Apple
Ne všechny aplikace jsou dostupné pro všechny regiony, státy a podobně. Někdy si jednoduše musíme počkat, případně se nikdy nedočkáme. Nyní ale máme dobrou zprávu pro majitele Apple zařízení. Apple Sports je nyní dostupná pro Českou republiku.
„Fanoušci sportů si aplikaci Apple Sports velmi oblíbili a mohou tak snadno držet krok se svými oblíbenými týmy nebo ligami. Výsledky a statistiky jsou navíc k dispozici téměř okamžitě,“ vysvětluje Oliver Schusser, viceprezident Applu pro Apple TV, Apple Music, Sporty a Beats. „Jsme nadšení, že můžeme tuto bezplatnou aplikaci nabídnout ještě více fanouškům napříč Evropou.“
Apple Sports
Tato aplikace je bezplatná a nabízí přístup k výsledkům v reálném čase, ke statistikám a dalším datům. Konkrétně je dostupná v celé Evropě, takže ji mají k dispozici i naši sousedu. Apple se hodně chlubí designem aplikace a možnostmi uzpůsobení. Nabízí se snadný přehled jednotlivých týmů, o sestavách, jaké budou další zápasy a podobně.
Samozřejmě nechybí podpora živých aktivit na zamknuté obrazovce nebo podpora Apple Watch. Jsou zde i widgety. V současné době jsou v aplikaci Apple Sports k dispozici následující ligy:
- Bundesliga
- 2. Bundesliga
- Liga mistrů (mužská i ženská)
- Konferenční liga
- EFL Championship
- Evropská liga
- Formule 1
- LaLiga
- Liga MX
- Ligue 1
- Ligue 2
- MLB
- MLS
- NASCAR
- NBA
- NCAA (mužský i ženský)
- NCAAF
- NFL
- NHL
- NWSL
- Premier League
- Primeira Liga
- Segunda División
- Serie A
- Serie B
- Tenis (mužský i ženský)
- WNBA
Zdroj: Tisková zpráva
