Nubia oznamuje další novinku V80 Pro

Čínská společnost Nubia do řady V80 přidává jednu mobilní novinku s přívlastkem Pro, která po vzoru posledních zástupců rovněž nebude patřit mezi tahouny značky. Telefon sice opět připomíná nejnovější generaci iPhonu, ale výbavová stránka osloví jedině nenáročné uživatele. Slabší displej nebo průměrný procesor může zachránit slušný fotoaparát a nejnovější verze systému.
Nuda a šeď
Přední stranu zabírá 6,75palcový displej s rozlišením 1 940 x 900 pixelů a 120Hz obnovovací frekvencí. Celkový výkon zajišťuje čipová sada T7280 od firmy Unisoc po boku 8GB operační paměti RAM nebo 256GB interního úložiště. Samozřejmě nechybí podpora paměťových microSD karet (max. 1 TB). Bateriový článek o velikosti 5 000 mAh by vzhledem k nenáročným prvkům mohl přinést nadstandardně dlouhou výdrž.
Zařízení na svých bedrech nese tři objektivy fotoaparátu, ale přesnou konfiguraci známe jen u dvou snímačů (108 + 2 MPx). Naopak ještě vpředu využijete 16MPx selfie kamerku. Seznam specifikací uzavírá snímač otisků prstů, 3,5mm audio jack a podpora LTE sítí. Uživatelským prostředím bude od prvního spuštění doprovázet operační systém Android 16.
Prodejci začnou od prosince nabízet pouze jedno bílé provedení. Ovšem konečnou prodejní cenu zjistíme až v pozdější době.
Zdroje: mercadolibre.com.mx, gsmarena.com
