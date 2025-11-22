Nubia oznamuje další novinku V80 Pro

Nubia oznamuje další novinku V80 Pro
2025-11-22T18:00:32+01:00
• 22. 11. 2025#Android #Smartphony

Nubia V80 Pro | Zdroj: Mercadolibre

Čínská společnost Nubia do řady V80 přidává jednu mobilní novinku s přívlastkem Pro, která po vzoru posledních zástupců rovněž nebude patřit mezi tahouny značky. Telefon sice opět připomíná nejnovější generaci iPhonu, ale výbavová stránka osloví jedině nenáročné uživatele. Slabší displej nebo průměrný procesor může zachránit slušný fotoaparát a nejnovější verze systému.

Nuda a šeď

Přední stranu zabírá 6,75palcový displej s rozlišením 1 940 x 900 pixelů a 120Hz obnovovací frekvencí. Celkový výkon zajišťuje čipová sada T7280 od firmy Unisoc po boku 8GB operační paměti RAM nebo 256GB interního úložiště. Samozřejmě nechybí podpora paměťových microSD karet (max. 1 TB). Bateriový článek o velikosti 5 000 mAh by vzhledem k nenáročným prvkům mohl přinést nadstandardně dlouhou výdrž.

nubia v80 pro 3 581x1200x nubia v80 pro 2 82x1200xnubia v80 pro 1 581x1200x

Nubia V80 Pro | Zdroj: Mercadolibre

Zařízení na svých bedrech nese tři objektivy fotoaparátu, ale přesnou konfiguraci známe jen u dvou snímačů (108 + 2 MPx). Naopak ještě vpředu využijete 16MPx selfie kamerku. Seznam specifikací uzavírá snímač otisků prstů, 3,5mm audio jack a podpora LTE sítí. Uživatelským prostředím bude od prvního spuštění doprovázet operační systém Android 16.

Prodejci začnou od prosince nabízet pouze jedno bílé provedení. Ovšem konečnou prodejní cenu zjistíme až v pozdější době.

Zdroje: mercadolibre.com.mx, gsmarena.com

Antonín Julinek

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

