Oppo A6x 5G uniká těsně před vydáním

Oppo A6x 5G uniká těsně před vydáním2025-11-28T23:21:59+01:00
#Android #Smartphony

Zdroj: @Yabhishekhd

Společnost Oppo v těchto chvílích dokončuje základní model s názvem A6x 5G, který právě teď přibližuje nejnovější únik. Předchůdce A5x 5G na mobilním trhu vydržel jen něco málo přes půl roku. Designová stránka by neměla přinést žádné výraznější změny a totéž můžeme říci o vnitřní výbavě. Každopádně půjde o zařízení pro nenáročné uživatele.

Bez nápadu

Oppo A6x 5G bude údajně vybaveno 6,75palcovým LCD displejem, který získá HD+ rozlišení a 120Hz obnovovací frekvenci. Vnitřní šasi má vyplnit čipová sada Dimensity 6300 z dílny MediaTeku po boku 4/6GB operační paměti RAM. U interního úložiště se také ukážou dvě velikosti (64/128 GB).

Oppo A6x 5G 2 672x1156x

Zdroj: @Yabhishekhd

Článek baterie o velikosti 6 500 mAh nabídne technologii rychlého 45W nabíjení. Zadní stranu zabere hlavní 13MPx objektiv fotoaparátu, zatímco dopředu nasadí obyčejnou 5MPx selfie kamerku. Od prvního spuštění telefon poběží pod platformou ColorOS 15, která vychází z operačního systému Android 15.

Vše zatím uzavírá získaná certifikace odolnosti IP64. Dle zvolené verze by se prodejní cena po přepočtu měla pohybovat v rozpětí od 2 917 Kč do 3 500 Kč. Barevné varianty a datum zahájení prodeje bychom mohli znát již v nejbližších dnech.

Zdroje: gizmochina.com, gizmochina.com



Antonín Julinek

