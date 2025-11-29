Black Shark GS3 Ultra: Nové chytré hodinky s podporou Dual-Band GPS

Black Shark GS3 Ultra: Nové chytré hodinky s podporou Dual-Band GPS2025-11-28T23:22:05+01:00
• 29. 11. 2025#Příslušenství

Zdroj: Black Shark

Bude to skoro rok, co značka Black Shark, spadající pod Xiaomi, uvedla chytré hodinky GS3 Sport. Nyní zde máme další model, ale místo další generace se spíše jedná o další verzi jedné série. Novinka se jmenuje Black Shark GS3 Ultra.

Black Shark GS3 Ultra

Začneme těmi základními specifikacemi. Displej má 1,43 palců a samozřejmě se jedná o AMOLED panel. Rozlišení je 466 x 466 pixelů a maximální jas dosahuje na hodnotu 1000 nitů. Výrobce se chlubí odolností, což garantuje několik certifikací, mezi kterými je i vojenský standard MIL-STD 810G a H. Kromě toho je zde i IP69K, přičemž firma uvádí, že vydrží 5ATM a můžete se s nimi i potápět.

s 03 GS3 ultra black 400x400x s 03 GS3 ultra Silver 58139fe9 4f7d 4558 9ca6 8cf52ddc8eec 400x400x

Zdroj: Black Shark

Na jedno nabití zvládnout běžet 18 dnů normálního používání, ale ve speciálním úsporném režimu se mají dostat i na 45 dnů. Softwarová výbava čítá přes 160 sportovních režimů, mezi kterými je i několik stylů plavání. Samozřejmě nechybí měření tepu a okysličení krve. Black Shark hlavně vyzdvihuje podporu pro duální frekvence u GPS, ale je zde i podpora pro BeiDou, GLONASS, NavIC a Galileo.

s 03 GS3 ultra Silver 58139fe9 4f7d 4558 9ca6 8cf52ddc8eec 400x400x s 02 GS3 ultra Silver 400x400x

Zdroj: Black Shark

Firma zatím ale neprozradila cenu a dostupnost, ale vzhledem k tomu, že jsou vybaveny uzavřeným systémem a není zde ani náznak možnosti placení, nezmiňuje se ani technologie NFC, tak cena asi nebude moc vysoká. Dá se předpokládat, že se Black Shark GS3 Ultra dostanou na evropský trh, jen nevíme, kdy se tak stane.

Zdroj: gsmarena.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Kdy Siri dostane mozek? Apple čeká na záchranu. ChatGPT vs. Gemini

💡ANKETA: Plánujete letos o Vánocích koupit někomu nový mobil jako dárek?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

Satechi
Honor
vodafone
panzerglass
vodafone
panzerglass
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat