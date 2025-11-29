Black Shark GS3 Ultra: Nové chytré hodinky s podporou Dual-Band GPS

Zdroj: Black Shark
Bude to skoro rok, co značka Black Shark, spadající pod Xiaomi, uvedla chytré hodinky GS3 Sport. Nyní zde máme další model, ale místo další generace se spíše jedná o další verzi jedné série. Novinka se jmenuje Black Shark GS3 Ultra.
Black Shark GS3 Ultra
Začneme těmi základními specifikacemi. Displej má 1,43 palců a samozřejmě se jedná o AMOLED panel. Rozlišení je 466 x 466 pixelů a maximální jas dosahuje na hodnotu 1000 nitů. Výrobce se chlubí odolností, což garantuje několik certifikací, mezi kterými je i vojenský standard MIL-STD 810G a H. Kromě toho je zde i IP69K, přičemž firma uvádí, že vydrží 5ATM a můžete se s nimi i potápět.
Na jedno nabití zvládnout běžet 18 dnů normálního používání, ale ve speciálním úsporném režimu se mají dostat i na 45 dnů. Softwarová výbava čítá přes 160 sportovních režimů, mezi kterými je i několik stylů plavání. Samozřejmě nechybí měření tepu a okysličení krve. Black Shark hlavně vyzdvihuje podporu pro duální frekvence u GPS, ale je zde i podpora pro BeiDou, GLONASS, NavIC a Galileo.
Firma zatím ale neprozradila cenu a dostupnost, ale vzhledem k tomu, že jsou vybaveny uzavřeným systémem a není zde ani náznak možnosti placení, nezmiňuje se ani technologie NFC, tak cena asi nebude moc vysoká. Dá se předpokládat, že se Black Shark GS3 Ultra dostanou na evropský trh, jen nevíme, kdy se tak stane.
