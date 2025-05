Oppo A5x se dočkalo 5G verze

Oppo A5x 5G | Zdroj: FoneArena

Čínská firma Oppo do segmentu střední třídy zařazuje mobilní novinku s označením A5x 5G. Navíc tento telefon přichází doslova jen pár dnů po tom, co byla oficiálně oznámena jeho základní 4G varianta. Případné zájemce by z výbavy mohla oslovit slušná výdrž baterie, zvýšená odolnost celé konstrukce nebo atraktivní prodejní cena.

Do čela se postavil 6,67palcový LCD displej s HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Proděravěný otvor uprostřed patří základní 5MPx selfie kamerce. Výkon zaštiťuje čipset Dimensity 6300 od MediaTeku po boku 4GB operační paměti RAM (+ 4 GB virtuálně). Uživatelská data pobere 128GB interní úložiště podporující až 1TB paměťové microSD karty.

V zadní části musíme hlavně zmínit 6 000mAh článek baterie s technologií rychlého 45W nabíjení. Vzpomínaná odolnost je podložena certifikacemi MIL-STD-810H a IP65. Přitom konstrukce je ještě vyztužena tak, že má o 160 % vyšší odolnost proti nárazu oproti předchozí generaci v podobě A3x 5G.

Výpis výbavy uzavírá zadní 32MPx objektiv fotoaparátu, boční skener otisků prstů či opearční systém Android 15 pod platformou ColorOS 15. Prodej startuje už od neděle 25. května za cenu v přepočtu 3 592 Kč a vybírat půjde pouze ze dvou barevných provedení (bílé, modré).

