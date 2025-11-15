Alza Black Friday: Tipy na masivní slevy – konzolové hry s úsporou až 59 % KOMERČNÍ ČLÁNEK

Black Friday, největší nákupní událost roku, je v plném proudu. Společnost Alza.cz spustila svou každoroční slevovou kampaň, která se dotýká širokého spektra produktů. Pro hráče představuje tato akce ideální příležitost, jak rozšířit svou digitální knihovnu, jelikož slevy na vybrané tituly dosahují až 59 %. Následující přehled se zaměřuje na herní novinky a bestsellery pro všechny hlavní konzole.

PlayStation 5: High-End Tituly se slevou až 59 %

Majitelé nejnovější konzole od Sony mohou v rámci Black Friday ušetřit nejvíce, jelikož maximální úspora u her pro PlayStation 5 dosahuje až 59 %. Vybírat lze z titulů od akčních blockbusterů po náročné RPG.

PlayStation 4: Bestsellery za výhodné ceny (až 50 %)

Nabídka neopomíjí ani stále populární generaci PlayStation 4. I zde je k dispozici široký výběr hitů, které jsou k dostání se slevou až 50 %.

Xbox Series: Velké úspory na současnou generaci (až 50 %)

Pro fanoušky Xboxu je připravena podobně silná nabídka. Pro nejnovější Xbox Series jsou v rámci Black Friday akce k dispozici slevy s potenciálem úspory až 50 % na řadu klíčových titulů.

Xbox ONE: Široký výběr slev až 30 %

Hry pro starší, ale stále relevantní platformu Xbox ONE mají stanovenou maximální slevu na úrovni 30 %. Jedná se o ideální příležitost pro doplnění herní knihovny za nízké ceny.

Nintendo: Úspora na exkluzivní tituly (až 51 %)

Black Friday nezapomíná ani na fanoušky hybridní konzole Nintendo Switch. Na vybrané hry pro Nintendo se vztahují slevy až 51 %, což umožňuje pořídit za výhodnější cenu jak exkluzivní rodinné tituly, tak i nezávislé hry.

Alza Black Friday nabízí konzolovým hráčům jednu z nejlepších příležitostí v roce k nákupu titulů za výrazně snížené ceny. Vzhledem k omezenému množství kusů a časovému rámci akce je doporučeno jednat rychle.

Navštivte kompletní nabídku Alza Black Friday a využijte slevy na hry: alza.cz/black-friday

