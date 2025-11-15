Google začíná integrovat audio přehled do Google Disku pro PDF

2025-11-15T18:00:06+01:00
• 15. 11. 2025#Aktualizace #Android

Fotka od appshunter.io z Unsplash

Někdy je časově náročné zjistit, o čem celý dokument je a při letmém procházení může komukoliv cokoliv uniknout. Google se ale rozhodl, že integruje do služby Disk jednu zajímavou funkci, kterou již nyní má jako součást jiné služby, NotebookLM.

Z NotebookLM do Google Disku

Služba NotebookLM je zajímavý nástroj pro analýzu a získávání informací i z více souborů najednou. Dá se říci, že v rámci jednoho projektu můžete vložit i velké množství rozsáhlých dokumentů a následně můžete chatovat s AI o obsahu. Kromě toho se nabízí i možnost vytvoření podcastu, který je postaven nad vloženými daty. Právě tuto funkci nyní začíná Google integrovat do služby Disk.

Začíná se s PDF soubory a konkrétně se nabízí tlačítko pro audio přehled. AI analyzuje dokument a poté vytvoří kratší audio nahrávku, která shrne základní body, podstatu a myšlenky v dokumentu. I v tomto případě se jedná o podcastový typ audia, stejně jako ve službě NoetbookLM.

Add GIF 1600x998x

Zdroj: Google

Audio přehled má maximálně 10 minut, ale minimálně 2 minuty. Záleží na obsahu a rozsáhlosti dokumentu. Bohužel je nyní novinka k dispozici jen pro angličtinu, ale vzhledem k tomu, že NotebookLM plně podporuje češtinu, odhadujeme, že se jedná spíše o testovací fázi a později dojde na rozšíření jazykové podpory.

Funkce audio přehledu je k dispozici pro uživatele s účty Business Standard a Plus, Enterprise Standard a Plus, Google One AI Pro a AI Ultra, Google AI Ultra for Business a Google AI Pro for Education.

Zdroj: 9to5google.com

ChatGPT za 100 Kč & Operátorský bizár

💡ANKETA: Jak často se přistihnete při tzv. „doom scrollingu“ – bezmyšlenkovitém projíždění feedu?

Přemysl Vaculík

Dotekománie.cz

