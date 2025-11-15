Google začíná integrovat audio přehled do Google Disku pro PDF

Fotka od appshunter.io z Unsplash
Někdy je časově náročné zjistit, o čem celý dokument je a při letmém procházení může komukoliv cokoliv uniknout. Google se ale rozhodl, že integruje do služby Disk jednu zajímavou funkci, kterou již nyní má jako součást jiné služby, NotebookLM.
Z NotebookLM do Google Disku
Služba NotebookLM je zajímavý nástroj pro analýzu a získávání informací i z více souborů najednou. Dá se říci, že v rámci jednoho projektu můžete vložit i velké množství rozsáhlých dokumentů a následně můžete chatovat s AI o obsahu. Kromě toho se nabízí i možnost vytvoření podcastu, který je postaven nad vloženými daty. Právě tuto funkci nyní začíná Google integrovat do služby Disk.
Začíná se s PDF soubory a konkrétně se nabízí tlačítko pro audio přehled. AI analyzuje dokument a poté vytvoří kratší audio nahrávku, která shrne základní body, podstatu a myšlenky v dokumentu. I v tomto případě se jedná o podcastový typ audia, stejně jako ve službě NoetbookLM.
Audio přehled má maximálně 10 minut, ale minimálně 2 minuty. Záleží na obsahu a rozsáhlosti dokumentu. Bohužel je nyní novinka k dispozici jen pro angličtinu, ale vzhledem k tomu, že NotebookLM plně podporuje češtinu, odhadujeme, že se jedná spíše o testovací fázi a později dojde na rozšíření jazykové podpory.
Funkce audio přehledu je k dispozici pro uživatele s účty Business Standard a Plus, Enterprise Standard a Plus, Google One AI Pro a AI Ultra, Google AI Ultra for Business a Google AI Pro for Education.
